Por Máxima, 07:00

Valentin D. e Constance Brandt, um casal de arquitetos de interiores, estão a preparar a apresentação de uma conceituada linha de novos produtos de design no prestigiado Palais de Tokyo, em Paris. O que ninguém sabe é que, para conseguir subir no mundo exclusivo do design de luxo, Valentin teve que mentir sobre as suas modestas origens do Norte. Quando a sua mãe, o seu irmão e a sua cunhada aparecem de surpresa na gala, os dois mundos entram em rota de colisão, e ficam ainda mais explosivos quando Valentin é atropelado por um carro, fica em coma e quando acorda a sua memória está retida na idade dos vinte anos e mais nortenho do que nunca.





10 convites duplos para Gaia:

Temos para oferecer convites duplos destinados à antestreia deste filme, a dia 22 de agosto às 21h30:10 convites duplos para Lisboa: CINEMAS NOS, ALVALÁXIA - SALA 3UCI ARRABIDA SHOPPING - SALA 16

Quem é o realizador deste filme? Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até dia 20 de Agosto com indicação da sessão a que pretende ir e de dados pessoais (nome, contacto, morada).