Operação verão: os tratamentos para modelar o corpo

A escassos dias do início oficial do verão, intensificam-se as medidas para emagrecer: reforçam-se as idas ao ginásio, investimos em personal trainers, reduzimos o consumo dos açúcares e cortamos nas "facadas" alimentares, tudo em prol de um corpo mais bonito e saudável. Juntamos a este cocktail de sucesso alguns tratamentos modeladores e drenantes que funcionam quando realizados frequentemente. De norte a sul de Portugal, eis alguns dos nossos eleitos.

Izabel de Paula, Lisboa

O sucesso dos métodos modeladores Levanta Bumbum e Barriga Fit desta bodyshaper levou-a a inaugurar uma clínica própria no centro de Lisboa. Explica-nos: "A zona abdominal é a maior queixa das minhas clientes e quando o problema é do foro alimentar ou estético os tratamentos são uma grande ajuda. Além das massagens drenantes que podem e devem ser realizadas regularmente, há que mudar alguns hábitos de vida para que a distensão abdominal seja reduzida. Em casa, sugiro o seguinte:

Durante uma semana junte a um grande copo com água três gotas de óleo essencial de toranja e beba-a meia hora antes das principais refeições. É excelente para ajudar a reduzir o apetite.

Numa taça misture bem uma clara de ovo, meia colher de sopa de azeite e meia colher de sopa de óleo rosa mosqueta. Espalhe o produto na barriga e nas ancas, fazendo uma massagem com deslizamentos circulares suaves e na vertical. Envolva com película aderente e deixe atuar durante 30 minutos. Retire com água fria. Repita duas a três vezes por semana.

Faça uma massagem nas zonas com maior volume de gordura (barriga, ancas, braços ou pernas). Deite nas mãos (aquecidas) um pouco de óleo vegetal de jojoba, sésamo ou macadâmia, juntamente com cinco gotas de óleo essencial de limão, toranja, zimbro, cipreste ou cedro do atlas. Os primeiros permitem que as mãos deslizem facilmente no corpo, os segundos ajudam a eliminar a gordura durante a massagem.

Quanto: entre €45 e €70

Onde: Avenida António Augusto de Aguiar, 15, 1.º

www.touchofbeauty.pt

Instituto Médico Privado, Porto

Para as grávidas e recém-mamãs, o Instituto Médico Privado criou o programa Mommy’s Care que surgiu da necessidade de criar tratamentos personalizados e adequados a cada caso. A Drenagem Linfática Manual realizada por um fisioterapeuta é um dos tratamentos mais recomendados nesta fase, pois permite a estimulação da circulação linfática, promovendo a libertação de líquidos e toxinas, reduzindo a formação de edemas. Ajuda no combate dos tornozelos inchados e diminui a sensação de pernas cansadas, sintomas muito comuns na gravidez.

Quanto: €50 por sessão

Onde: Rua Alferes Malheiro, 128, Porto

https://institutomedicoprivado.pt

Body Center, Oeiras

Rochele Silva abriu o seu espaço em Oeiras, há sete anos. Formada em estética, aprofundou os seus conhecimentos em técnicas de massagem adelgaçantes e especializou-se na técnica da brasileira Renata França, a guru de Bruna Marquezine e de Taís Araújo. Miracle Touch é uma massagem modeladora de uma hora que começa com uma drenagem linfática, seguindo-se os movimentos ritmados e firmes que ajudam a definir os contornos do corpo. À medida que a massagem vai avançando, Rochele tira fotografias para comparar as zonas do corpo tratadas das que ainda estão intocadas.

Quanto: €130 por sessão

Onde: Rua Neves de Sousa, 13-C, Oeiras