O fenómeno do preenchimento de lábios

Por Máxima, 09:00

Louise Carpenter encontrou-se com adolescentes britânicas com comportamentos aditivos no que respeita a obterem uma expressão de quem está permanentemente a fazer beicinho e com médicos da especialidade que pedem que a indústria da medicina estética seja regulamentada.

A Dr.ª Sarah Tonks recorreu, durante dez anos, ao preenchimento dérmico, ao alisamento da pele e a procedimentos esculturais para melhorar o rosto. Não é invulgar uma profissional de medicina estética praticar aquilo que prega, mas Sarah Tonks tem apenas 36 anos e faz parte da geração de mulheres que encara a mudança dos contornos da face com muita naturalidade. Como ela própria afirma: "Atualmente isso é uma extensão do estojo de maquilhagem. Lábios, bochechas, linha do maxilar inferior, testa, têmporas… Praticamente recorri ao preenchimento dérmico de tudo", diz, com sincero bom humor, sentada no consultório da Lovely Clinic, o seu novo empreendimento, em Chelsea [um dos bairros chiques de Londres], na qual utiliza as suas competências médicas para transformar jovens que tenham, pelo menos, 18 anos de idade.





Sarah Tonks tem cabelo louro e comprido: "Faço extensões, de três em três meses, por 1.700 euros cada, mas consomem-me muito tempo", afirma - e uma cara bonita. O nariz, confessa, é o resultado de uma subtil cirurgia cosmética que fez há cinco anos. No seu caso, explica, o seu nariz não tinha uma forma que pudesse ser corrigida com um filler, um procedimento rápido não cirúrgico que pode ser feito na pausa para o almoço – 15 minutos e está pronta para ir trabalhar –, uma técnica muito popular na medicina estética.

"Quando perguntei à minha mãe se notava alguma diferença, ela respondeu: ‘Oh, Sarah! Mais um desses malditos fillers na tua cara.’ Nem reparou no nariz." O exaspero que a mãe de Sarah mostrou é contado para ilustrar uma questão geracional – que mãe não gosta de um filho tal como ele nasceu? Porém, os tempos mudaram, acelerados por essas forças poderosas e imparáveis que são as redes sociais, tais como o Instagram e o Facebook, a que se somam as apps que as mulheres jovens usam para mudar os seus rostos no ecrã.



Há novos produtos no mercado, como o Juvéderm, ácido hialurónico que se vai dissolvendo à medida que o tempo passa, e cuja ação pode ser revertida com uma enzima se houver uma complicação ou se o resultado da sua aplicação não for o pretendido. Dito de outra forma, as substâncias de preenchimento dérmico – sobretudo nos lábios – não são permanentes, razão pela qual são encaradas como algo sem importância. Longe vão os tempos dos famosos lábios protuberantes de Leslie Ash [atriz inglesa], que lhe estragaram o equilíbrio do seu rosto e que lhe arruinaram a carreira.

O Dr. Louis Sebagh, que tem clínicas em Londres e em Paris, e cujo trabalho com as mais famosas celebridades e clientes ricos lhe valeu a reputação de ser o paradigma do médico que sabe como melhorar um rosto sem que ninguém se aperceba, concorda. E adianta: "Agora temos novas ferramentas e uma nova clientela. Antes, toda a preocupação se centrava no combate às marcas da idade, numa tentativa de abrandar o processo de envelhecimento sem recorrer à cirurgia. Neste momento, tudo se foca na ‘beleza, beleza, beleza’. Vejo jovens de 18, de 19 e de 20 anos que não estão interessadas em reverter as marcas da idade, querendo antes algo que as transforme. Pretendem malares mais salientes e lábios volumosos.



A noção de rosto é agora completamente diferente para as jovens. Chegam [ao consultório] com as mães e já trazem com elas a versão da face que querem e que foi criada na app dos seus telemóveis. A pressão é enorme. Sentem-se desconfortáveis com o seu aspeto devido às imagens que veem no dia a dia e pedem-me que as ajude. Algumas sofrem de dismorfia, mas muitas adolescentes com lábios finos que viram a Kylie Jenner no Instagram são infelizes devido ao seu rosto."

"Eu não fui abençoada com uma boa genética", admite Sarah Tonks. "Na escola, eu nunca pertenci ao grupo das mais bonitas. Via as minhas colegas com malares fabulosos, longos cabelos acetinados e lábios cheios, ao passo que eu não passava de uma rapariga cuja cara parecia ter sido moldada em plasticina, sem uma linha do maxilar bem definida, nem uma boa estrutura óssea. E quando eu via tudo isso nas jovens à minha volta, pensava: ‘Também quero ser assim.’ A minha vida melhorou definitivamente ao mudar a minha aparência e o meu trabalho, hoje, é moldado por isso." A transformação de Sarah Tonks deu-se quando era estudante de odontologia e foi a um curso de medicina estética com uma amiga que lhe fez um preenchimento dérmico dos malares e lhe aumentou o volume dos lábios. "Fiquei fascinada", declara.



"Eu tinha finalmente uns malares bem definidos." Depois de anos de trabalho no Serviço Nacional de Saúde, na sua qualidade de dentista com especialização em cirurgia maxilofacial, e uma série de diplomas em ciência estética e dermatologia, Sarah deu-se conta disto: "Se eu sou capaz de mudar a minha face porque não mudar a de outros?" E foi assim que se dedicou à medicina estética a tempo inteiro. Trata inúmeras mulheres na casa dos trinta anos e faz aumento de lábios a raparigas mais novas, desde que a idade não seja inferior a 18 anos.



Também recusa jovens que queiram mais e mais: "Pode tornar-se aditivo. Procura-se constantemente a sensação que se teve quando se fez pela primeira vez." E esclarece: "Eu apenas ajudo uma rapariga com menos de 18 anos se considerar que o posso fazer bem e com responsabilidade, mas [faço-o] apenas na presença da mãe. Se conseguir aliviar a pressão que essas jovens sofrem por parte da sociedade, isso é uma coisa boa. Contudo, eu dou sempre muitos conselhos e gosto de discutir o assunto com elas. É um tema difícil. As próprias mães sofrem a pressão das filhas. E há a questão de as jovens irem à procura de um lugar onde pessoas sem as qualificações requeridas lhes dão volume aos lábios por um valor muito mais baixo."

E Sarah Tonks ironiza: "É como no velho faroeste. Há pessoas a levar a cabo procedimentos com substâncias de preenchimento dérmico que são autênticos ‘cowboys’ e as jovens procuram-nos. Esses ‘cowboys’ dão-lhes o que eles querem, o que torna o tratamento mais barato. Muitas mães vêm ter comigo porque preferem que as filhas estejam nas mãos de uma pessoa competente do que nas de uma esteticista sem experiência e que não devia fazer tratamentos de preenchimento dérmico."

Emily, que tem agora 18 anos, é um caso clássico. Falei com ela no dia anterior ao meu encontro com Sarah Tonks e confessou-me que sofre de uma adição ao preenchimento dérmico dos lábios. Emily diz que queria desesperadamente parecer-se com as personalidades influentes que vê no Instagram. São tantas – as Kardashians, as estrelas dos reality shows Towie e Geordie Shore, e muitas outras… – as jovens "normais" com faces naturais que estão, agora, completamente diferentes (muitas vezes como clones) e que têm milhões de seguidores. O primeiro preenchimento dérmico dos lábios que Emily fez foi em fevereiro de 2018 quando tinha apenas 17 anos. Estava em Londres com uma amiga e viu um anúncio na montra de um cabeleireiro. Entrou, mentiu sobre a idade na ficha que preencheu e marcou o tratamento para a semana seguinte. Regressou armada com fotografias do Instagram. O homem que a atendeu explicou-lhe alguns dos riscos, disse-lhe que não podia, na primeira sessão, dar-lhe o volume de lábios que ela pretendia, cobrou-lhe 200 euros por um mililitro da substância injetável que lhe aplicou e fez o que pôde.



Não foi pedido a Emily que apresentasse qualquer identificação. "Eu fiquei com vários hematomas", relembra, "mas foi fantástico." Quando a mãe viu o que ela fizera ficou horrorizada. "Mas eu paguei do meu próprio bolso com dinheiro que ganhei num trabalho em part-time", declara. "Eu disse à minha mãe: ‘Não me podes impedir de fazer isto.’" Quatro meses depois Emily quis repetir o tratamento e foi a um spa/salão no centro de Londres. O anúncio na montra anunciava: "Unhas, depilação a cera e a laser, e filler de lábios." "Eu queria mais", confessa.



Voltou a mentir no preenchimento da ficha e, dessa vez, pagou 160 euros. Adorou o aumento de volume dos seus lábios e postou fotografias no Instagram. Dois meses mais tarde, em agosto, voltou ao mesmo salão e repetiu o tratamento. Reconhece agora: "É uma adição. Olho-me ao espelho e quero mais e mais e mais. Entrei numa espiral." Médicos reputados, como Sarah Tonks, não repetem tratamentos a jovens como Emily e a própria admite: "Eu tenho de mandar clientes embora."



Na semana anterior à nossa conversa, Emily fez o seu quarto filler de lábios. Desta vez, procurou os serviços de uma mulher que trabalhava numa casa em Essex e que publicitara o que fazia publicando fotografias do "antes" e do "depois" no Instagram. Oferecia um mililitro de produto injetável de preenchimento dérmico – o suficiente para os lábios – por 110 euros, preço muito abaixo do praticado mesmo por clínicas fora de Londres. A mulher também propôs a Emily um "pacote" que incluía tratamento dos lábios, do queixo, do nariz e da linha do maxilar por 500 euros. Emily aceitou. A mulher persuadiu as amigas adolescentes de Emily a preencherem as chamadas linhas do riso e oferecia a Emily 20% de desconto se ela deixasse uma mensagem de apreciação na página do Instagram das amigas. Parece ser a este baixo nível, no Instagram, longe das clínicas idóneas com profissionais competentes, que este negócio funciona.

A regulamentação britânica dos fillers dérmicos é a pior da Europa. Tendo trabalhado em Paris, Sebagh não consegue deixar de se sentir atónito com a falta de controlo exercida sobre quem aplica fillers dérmicos, que entram e saem dos salões de beleza e das casas dos potenciais clientes. Enquanto médicos qualificados que trabalham nas clínicas de medicina estética são submetidos a avaliações rigorosas por parte do General Medical Council e da Care Quality Commission do Department of Health and Social Care, até muito recentemente, ao contrário do Botox (que só pode ser obtido com receita médica), qualquer pessoa pode comprar fillers dérmicos na Internet e administrá-los sem correr o risco de ser acusada. "Esteticistas ou canalizadores, qualquer pessoa pode frequentar uma formação de um dia, obter um certificado, fazer um seguro e começar a trabalhar nesta área", diz Sarah Tonks.

De acordo com a avaliação de 2013 do diretor médico do Serviço Nacional de Saúde de Inglaterra, Sir Bruce Keogh, na qual ele declarava que os fillers dérmicos eram submetidos a um controlo de qualidade semelhante ao de um detergente para lavar o chão, foi aberto, em abril de 2018, um registo voluntário no Joint Council for Cosmetic Practitioners (JCCP) a fim de assegurar que todos os profissionais tinham formação qualificada que lhes possibilitasse administrar a enzima reversível em caso de complicações. A inscrição dos esteticistas no registo foi rejeitada e só podiam aplicar um filler dérmico os clínicos que possuíssem o "nível 7", o equivalente a um mestrado numa área apropriada a essa prática médica.

A aplicação de fillers envolve riscos. Se forem injetados numa artéria podem causar necrose: a pele morre, deixando cicatrizes terríveis. Mas esta situação é reversível se a enzima for aplicada de imediato. Mais: se o filler dérmico entrar numa artéria que alimente o olho pode causar cegueira (os cirurgiões de oftalmologia já têm cursos para estes casos). "No Reino Unido há, atualmente, 35 casos de cegueira relacionados com a aplicação de fillers", diz Sally Taber, administradora do JCCP. Sally Taber explica que, apesar do novo registo, o filler dérmico é classificado como um "dispositivo", portanto, não é ilegal comprá-lo e administrá-lo sem possuir a qualificação médica requerida.



Pode ser péssimo para uma clínica contratar uma pessoa não qualificada, mas não existe qualquer organização a que um cliente lesado se possa queixar se algo correr mal, a menos que o clínico esteja registado no JCCP. Contudo, espera-se que até 2020 os próprios produtos de preenchimento dérmico estejam regulamentados. "Muitas das pessoas que recorrem aos fillers compram-nos no estrangeiro ou na Internet", diz Taber. (Existe um número de fabricantes conceituados, mas não há uma lista dos que são legais.) E acresce o facto de se poder obter um certificado para exercer apenas com um curso de formação de um dia. Pelo menos agora, o cliente pode perguntar à pessoa que lhe vai aplicar o filler se tirou um curso certificado pelo JCCP.

O Dr. Nick Milojevic, um médico especialista do Serviço Nacional de Saúde de Inglaterra, fundou a Milo Clinic, na Harley Street e na Croácia, de onde é oriundo, e tem estado na vanguarda do desenvolvimento da utilização dos fillers, como o Juvéderm, sobretudo no preenchimento da depressão acentuada da pálpebra inferior, trabalho que o tornou reconhecido internacionalmente, e no estreitamento de narizes com pequenas protuberâncias recorrendo ao filler em vez da cirurgia, cujo custo ascende aos milhares de euros. Segundo afirma, gosta particularmente deste procedimento no tratamento do nariz porque o faz com um grande sucesso num curto espaço de tempo – na hora do almoço, por exemplo – por 800 euros. "As pessoas abraçam-me, literalmente. Não conseguem acreditar que mudei os seus narizes tão depressa e sem recorrer à cirurgia. Mas um pouco de filler e, por vezes, algum Botox para levantar a ponta, e o nariz transforma-se, ficando muito mais pequeno, apesar de ter sido ‘preenchido’."



Lucy, de 22 anos, médica assistente de Milojevic, e Tia, a enfermeira deste, fizeram-no ambas e ficaram entusiasmadas – estavam deslumbrantes. Antes de trabalhar para Milojevic, Lucy fez um preenchimento de lábios por 55 euros, há quatro anos, numa mulher que vivia em Essex. "Que raio é que aquela seringa conteria?", pergunta agora.

"É que não se consegue comprar um filler a um fornecedor de confiança por um preço tão baixo [55 euros]. Agora, eu lamento tê-lo feito, mas na altura todas as minhas amigas faziam preenchimento dos lábios e confesso que foi essa a razão por que o fiz também." Milojevic, tal como Sebagh, diz que não consegue compreender as leis permissivas no que respeita aos fillers dérmicos, no Reino Unido.



"As pessoas estão a comprar falsos fillers e injetam-se a si mesmas", declara. "Não admira que, de vez em quando, surjam notícias de casos de jovens que injetam as nádegas e morrem em quartos de hotel. Os fillers tornaram-se acessórios de moda. Para uma adolescente de 17 anos, pedir um filler é semelhante a pedir umas botas da Zara. E dei comigo a pensar: ‘Porque não?’ Se se optar por consultar um médico competente que faça um trabalho bonito e de forma segura, talvez as mulheres passem a ter as proporções corretas nos lábios – dois terços no lábio de baixo e um terço no lábio de cima – em vez do chamado ‘lábio de pato’ que se vê com tanta frequência… O preenchimento de lábios não causa danos à pele. Melhora-a porque o ácido hialurónico estimula a produção de colagénio. O problema é que, dado não haver regulamentação, uma jovem de 17 anos vai a um lado qualquer onde lhe fazem o preenchimento por 50 euros porque não tem dinheiro para pagar 300 ou 400 euros numa clínica ou os 550 euros que nós cobramos. Vamos regular e banir os ‘cowboys’. Os millennials são diferentes – encaram a medicina estética como algo natural, como lavar e pentear o cabelo." Milojevic, tal como Taber, aponta o dedo a certos cursos de formação de fim de semana, alguns dos quais ele próprio deixou de lecionar com receio de estar a perpetuar uma situação que se pudesse tornar um problema.



"Quando eu comecei a praticar medicina estética, arranjei trabalho numa clínica em Harley Street que não me pagava tanto quanto eu poderia ganhar, mas sabia que teria de fazer 40 tratamentos por dia. Adquiri muita experiência que se somou à que tinha como cirurgião do Serviço Nacional de Saúde. Dizia às pessoas que frequentavam os cursos de formação em fillers: ‘Agora vão para casa, pratiquem com os vossos amigos e familiares. Façam mais cursos. Leiam sobre o assunto.’ Porém, respondiam-me: ‘Oh, eu tenho muitas marcações de clientes para a próxima semana e não vou conseguir.’ Penso que estes cursos de formação devem ser encarados como uma subespecialização e sujeitos a uma avaliação, tal como eu fui avaliado enquanto médico de estética. O mais importante é manter os tratamentos na esfera da beleza natural, garantindo o equilíbrio da face. As pessoas ainda veem a medicina estética de uma forma errada, como no tempo em que os rostos das mulheres eram esticados e a pele cortada. Os tratamentos modernos de estética são um pouco como a higiene facial. As pessoas pintam o cabelo, branqueiam os dentes e fazem depilação a laser. Penso que a medicina estética é malvista quando corre mal, mas em mãos competentes e com a abordagem correta é bela."

Quem define os padrões da chamada beleza para os millennials? As quatro jovens com quem falei, incluindo Emily, queriam lábios maiores, não lábios mais belos. Nenhuma usou a palavra "natural". Tonks, Milojevic e Sebagh concordam que é aqui que um profissional responsável entra em cena. As adolescentes podem ser frágeis e terem de lidar com outros problemas, como uma separação ou a insegurança. "Eu tento sempre falar com as jovens no sentido de as levar a evitar uma cirurgia", diz Sebagh, "e, muitas vezes, uns anos mais tarde, elas agradecem-me. Mas o que há de bom nos fillers modernos é o facto de se dissolverem e eu explico isso às mães."



No caso de Emily, existe uma clareza acerca do preenchimento dos lábios que torna a sua adição comovente: "Eu compreendo que a felicidade se encontra dentro de nós. Sei que o que quer que façamos ao nosso rosto não passa de algo efémero. Eu estava tão desesperada para fazer mais preenchimentos dérmicos que nada mais me importava. A minha mãe tenta não tocar no assunto porque agora tenho 18 anos e ela sabe que não me pode impedir. Esta situação é muito difícil para mim, neste momento. É algo que eu preciso de amadurecer para parar. Mas eu não consigo evitar de pensar, quando me vejo ao espelho, que a minha aparência melhorou." Sarah Tonks é um magnífico exemplo de confiança que pode advir do que ela faz – e diz alegremente que vai continuar a fazer tratamentos a si própria à medida que for avançando na idade.



Nos dez anos em que tem feito ajustes à sua face, Sarah foi-se afastando da expressão facial moldada em plasticina que acreditava ter. É uma perita no seu ramo com anos de experiência e prática que lhe deram uma visão apurada das coisas. E se tivesse corrido mal? Ela mostra-me fotografias do Instagram de uma empresa que opera em Manchester, em Nova Iorque e em outros lugares. São imagens de lábios enormes e nada naturais, como os de Kylie Jenner. Há rostos com bochechas, lábios e queixos grotescos e desproporcionados. Também se veem jovens que fizeram preenchimentos dérmicos da linha do maxilar inferior que criaram um efeito pontiagudo exagerado.



"Foram estas imagens dos maxilares que começaram a aparecer no meu Instagram", diz Sophie, outra jovem com quem falei (Sophie ficou com um nódulo devido à má administração do filler, há quatro anos). "O preenchimento dos lábios é 100% natural, mas agora começa a acontecer o mesmo com a linha do maxilar inferior. São muitas as pessoas que desconhecem a anatomia da face", afirma Tonks. "No que respeita ao preenchimento das bochechas, se o filler for aplicado fora do músculo, as faces movem-se de um lado para o outro quando a mulher sorri." Tonks mostra-me uma imagem da Barbie, com a legenda: "Claro, eu fui demasiado…"



Os preços são baixos, isto é, uma fração do que Tonks, Sebagh e Milojevic cobram. Há anúncios que aliciam as jovens a candidatarem-se a modelos para o "KimK Package apenas por 330 euros", e ao lado do rolo da câmara fotográfica lê-se "Acabada de sair da agulha", com um emoji em forma de agulha. Apesar de saber que nada disto é destinado à minha geração e que nada disto – partindo do princípio de que os padrões relevantes são cumpridos por quem está a usar a agulha – viola o código da boa prática, é difícil não me sentir profundamente deprimida por estas imagens.



Na senda do #MeToo, num mundo onde a desigualdade e a misoginia ainda fazem parte da vida das mulheres, uma empresa que usa uma obsoleta boneca de plástico como paradigma da beleza alcançável não ajuda nada ao empoderamento das mulheres. Mais angustiante, ainda, é que eu tenho a certeza de que os 65 mil seguidores do Instagram da empresa são, sem dúvida, jovens mulheres que não concordam minimamente comigo.