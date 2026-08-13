Está na hora de deixar de usar este produto de maquilhagem

Durante anos, houve um produto que parecia intocável na rotina de maquilhagem. Podíamos sair de casa sem base, sem batom ou até sem blush (algo inimaginável hoje em dia), mas dificilmente alguém dispensava a máscara de pestanas. Afinal, era esse produto que nos dava o olhar chamativo de que tanto gostávamos. Mas, ao que tudo indica, esta é a próxima tendência a desaparecer.

A culpa ou o mérito (depende das nossas preferências) é das ghost lashes, a mais recente tendência de beleza a dominar as redes sociais. O nome pode soar estranho, mas o conceito é bastante conhecido entre a Gen Z e surpreendentemente simples: deixar as pestanas praticamente ao natural, sem várias camadas de máscara ou demasiado marcadas. Em vez de intensificar o olhar, a ideia é deixá-lo leve, discreto e quase impercetível.

Zendaya ajudou a colocar esta trend debaixo dos holofotes. Na antestreia de A Odisseia (2026), a atriz surgiu com uma maquilhagem tão subtil que houve um detalhe que não passou despercebido: as pestanas - ou melhor, a ausência delas. Sem máscara carregada, sem eyeliner evidente e sem sombras intensas, o rosto parecia iluminado e leve, mostrando que as clean girls vieram para ficar. Mas a atriz não foi a única a aderir: Hailey Bieber, Gigi Hadid, Pamela Anderson e Addison Rae são algumas das figuras que já estavam rendidas a esta trend.

Mas as ghost lashes são muito mais do que uma nova forma de usar, ou, neste caso, não usar, máscara de pestanas. São o reflexo de uma mudança que tem vindo a acontecer gradualmente no universo da beleza. Se nos últimos anos assistimos ao auge das extensões de pestanas, do lápis preto e das sombras carregadas, agora o objetivo parece ser precisamente o contrário: criar um resultado tão natural que quase passe despercebido.

Foto: Getty Images 1 de 4 / Zendaya Foto: Getty Images 2 de 4 / Addison Rae Foto: Getty Images 3 de 4 / Pamela Anderson Foto: Getty Images 4 de 4 / Gigi Hadid

Basta olharmos para as restantes tendências de beleza que nos têm transformado a todas em clean girls para perceber que esta ideia não é nova. Antes das ghost lashes já existiam as ghost layers, um corte de cabelo com camadas praticamente invisíveis que acrescentam movimento sem alterar o tipo de corte. Depois vieram as ghost roots, uma técnica em que a transição entre a raiz natural e a parte pintada do cabelo se torna quase impercetível, e ainda as ghost waves, onde as ondas naturais substituem as perfeitas. Em comum, têm todas o objetivo de não deixar que ninguém perceba que foi feita alguma coisa.

A palavra ghost não foi escolhida do nada para estas tendências e aplica-se na perfeição. Não vá esta ser uma das palavras mais usadas pela Gen Z. Caso alguém não saiba o significado (algo que acho muito difícil), a palavra ghosting apareceu para descrever alguém que desaparece de uma relação sem qualquer explicação. Neste caso, o significado é diferente, mas a ideia mantém-se: algo que está presente, mas ninguém vê, tornando-se sinónimo de subtileza, leveza e naturalidade. Tudo o que procuramos no nosso look.

Em vez de esconder as pestanas naturais atrás de várias camadas de produto, a tendência convida a valorizá-las como são. Para algumas pessoas, isso pode significar aplicar apenas uma camada muito leve de máscara transparente; para outras, significa simplesmente não aplicar. O protagonismo passa a estar numa pele que parece que não tem nada mas que foi pensada ao pormenor.

Vivemos numa época em que tudo parece procurar a invisibilidade: relações que terminam sem uma conversa, filtros que prometem uma pele "sem filtro", cabelo que parece nunca ter visto um secador e maquilhagens que ninguém consegue identificar. No fundo, o luxo já não é chamar a atenção. É fazer tudo parecer espontâneo. E as pestanas são as novas vítimas.