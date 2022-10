Beber água com clorofila. Tendência ou salvação da pele?

A internet é especialista em lançar novas tendências - seja perder peso, reduzir inflamação ou tratamentos milagrosos para a pele, as redes sociais têm de tudo. Previamente, já esteve na moda experimentar água com limão, o chá de matcha ou a kombucha… e agora, é a vez da água com clorofila.

Primeiro: o que é? A clorofila é um antioxidante e alcalinizante natural que fortalece o sistema imunitário, é muitas vezes vendida em forma de suplemento alimentar, e tem poderes anti-envelhecimento.

Muito popular nos Estados Unidos, há celebridades que afirmam já ter experimentado esta tendência, e ter visto resultados positivos. Juliane Moore disse à Vogue britânica que a primeira coisa que faz de manhã é beber água com clorofila, diluindo algumas gotas em dois copos; Kourtney Kardashian afirma que esta "moda" a faz beber mais água ao longo do dia; Mandy Moore utiliza de forma a controlar problemas intestinais, e Reese Witherspoon confessou utilizar clorofila na água sempre que sente uma borbulha ou crise de acne "a chegar", afirma a Vogue espanhola.

Mas, será que vale a pena experimentar? Não existe um consenso geral, apesar de haver benefícios aliados ao consumo. "É um antioxidante que ajuda a prevenir cancro e mau odor. No entanto, não existem estudos conclusivos neste campo. Também é dito que está relacionado com os intestinos e que é indicado para a prisão de ventre", explicaram os nutricionistas do centro de estética Germaine de Capuccini Goya Madrid (à Vogue espanhola).

A investigação científica neste campo é pouca, o que torna difícil afirmar se o antioxidante pode ser benéfico ou não. O uso nutricional é permitido, sendo apenas desaconselhado a mulheres grávidas, intolerantes a lactose, crianças ou pessoas com problemas digestivos.

Com o crescimento deste alcalinizante natural no mercado da suplementação, é possível encontrar diferentes suplementos alimentares ou produtos em formato líquido, pois a clorofila contém propriedades que podem ser interessantes no tratamento de algumas condições. Pode ser benéfica para a saúde por ter, também, a capacidade de eliminar metais pesados do organismo, explicou Luisa Varela, técnica na área de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (R&D&I) da Vitae, laboratório de suplementos alimentares e produtos naturais, à Vogue espanhola. Existem três áreas em que pode apresentar benefícios: anti-inflamação, antioxidação e hidratação.

Na anti-inflamação devido às propriedades antioxidantes da clorofila. É por esta razão que é utilizada em tratamentos anti-inflamatórios, "sejam musculares ou retenção de líquidos", explica Varela. Pode também ser um aliado nas prevenções de prisão de ventre, quando utilizado de forma natural.

É benéfico como antioxidante, sendo a clorofila rica em vitaminas A, C e E. A equipa de nutricionistas do centro Germaine de Cappuccini confirma que o poder antioxidante da clorofila "previne doenças relacionadas com o envelhecimento e neutraliza a oxidação das células". Também é dito que ajuda na prevenção de acne, apesar de não existirem estudos que comprovem tal afirmação.

Por último, a clorofila pode ser uma ajuda na hidratação. Tal como era o caso da água com limão, qualquer que seja a infusão preparada, é provável que o hábito de beber água ao longo do dia vá aumentando. A Vogue espanhola afirma que remove o mau odor, sendo uma das razões pelas quais este alcalinizante é utilizado em pastilhas elásticas e gomas.

Existem três maneiras de consumir clorofila: diluída em água, incorporando vegetais verdes na alimentação ou através de comprimidos ou suplementos.