Designer de moda, apresentadora de TV, modelo, escritora e atual embaixadora do British Fashion Council, Alexa Chung é um dos ícones de estilo mais populares da indústria. A somar mais uma função ao currículo, a it girl britânica será a nova embaixadora internacional da L’Oréal Professionnel e representará a marca em dois lançamentos: Color Me French, a nova técnica de coloração, e Pro Fiber, a gama para reparação capilar que será renovada este ano.

"Alexa Chung é uma verdadeira trendsetter, sempre na vanguarda das tendências. É apaixonada por moda e acredita no valor dos hairstylists, a sua personalidade encarna perfeitamente a mulher L’Oréal Professionnel: confiante, elegante e livre", afirma Marion Brunet, International General Manager L’Oréal Professionnel.



