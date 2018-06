Com as férias de verão já marcadas, é hora de começar a pensar no que levar na mala. A bagagem depende sempre do destino mas, no que diz respeito aos produtos de beleza, não pode simplesmente ignorar certas necessidades.





Segundo as regras das companhias aéreas e da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), pode transportar, no máximo, 10 frascos de 100 ml cada com os mais variados produtos, o que equivale a um litro por pessoa. No caso de champô, gel de banho, cremes e condicionador, podem ser transportados em frascos até 100 ml. Na maquilhagem em pó, como o blush ou as sombras, pode transportar embalagens que não ultrapassem 100 gramas. Todos os produtos de beleza devem ser transportados num saco ou nécessaire transparente e que feche na sua totalidade.





E como nem de férias queremos deixar de lado o cuidado pessoal, sugerimos 25 essenciais na fotogaleria.