Boa dieta alimentar – Para além da saúde e bem-estar, uma boa dieta alimentar é sempre benéfica para a saúde capilar. Os níveis certos e suficientes de ferro, vitaminas do complexo B, zinco e proteína são fundamentais para o crescimento do nosso cabelo. A spirulina, um superalimento, tem um perfil nutricional rico e é uma boa ajuda para um crescimento rápido.



Parar de entupir os folículos – Os produtos que são aplicados na raiz do nosso cabelo entopem, muitas vezes, os seus folículos e impedem o seu crescimento. Para evitar isso, faça uma pausa em produtos como champô seco, pó e óleos, que são os principais culpados.



Esfoliar o couro cabeludo – Para além de um cabelo comprido, é sempre bom ter um cabelo saudável e tratar do couro cabeludo é a porta de entrada para isso. A esfoliação – pelo menos uma vez por semana – é um passo fácil que o ajuda a limpar e a libertar o cabelo de produtos como os mencionados em cima.



Saber como usar a cafeína – Por bloquear os efeitos de algumas substâncias químicas más para o nosso cabelo, a cafeína foi agora associada ao cabelo. Estimula a haste capilar e, segundo cientistas alemães da Universidade de Lubeck, acelera o crescimento do cabelo em 25%. Fácil de perceber é que não será a beber café que terá os efeitos pretendidos, mas champôs e óleos ricos em cafeína são um bom truque.



Massajar o couro cabeludo – Fazê-lo estimula a circulação sanguínea dos vasos que alimentam os nossos folículos capilares. Com passos como puxar gentilmente o cabelo – para sentir tensão e não dor – ou batidas rítmicas.



Menos é mais – É simples: menos lavagens, menos penteados e menos produtos ou colorações químicas. Lavar todos os dias o cabelo compromete alguns nutrientes essenciais naturais dos folículos. Por sua vez, o excesso de calor, penteados a mais e produtos químicos podem acabar por partir o cabelo e dificultar o seu crescimento.



Livre-se dos acessórios apertados – Por muito forte que seja o seu cabelo, cada fio dele é um tanto frágil e uma das principais causas que faz com ele se danifique ou parta é a utilização de elásticos ou fitas muito apertadas.Por muito bonito que fique, o acessório errado pode acabar por prejudicar o estado do seu cabelo, por isso, seja um elástico ou uma fita, escolha-os bem e deixe-os soltos o suficiente.