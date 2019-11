Sabe mesmo do que o seu cabelo precisa?

São muitos os bons produtos no mercado e para todos os tipos de cabelo, mas não adianta usá-los sem saber exatamente o que o seu couro cabeludo e fios precisam. Por isso, o primeiro passo para descobrir quais os produtos mais indicados para si é realizar um rastreio capilar.

A René Furterer tem um equipamento similar a um tablet com câmara, que avalia microscopicamente o couro cabeludo e um fio de cabelo da raiz até as pontas. Recentemente o hairstylist master da marca, Diogo Perez esteve em Lisboa e demonstrou como fazer um check-up capilar. O equipamento viajará por Portugal com hairstylists especializados, sendo uma oportunidade para descobrir exatamente o que é preciso para ter cabelos fortes e hidratados. Para saber onde encontra fazer esta análise, basta seguir a marca no Instagram, onde encontrará as datas, cidades e locais onde poderá marcar os diagnósticos.

Cabelos ultradanificados e quebradiços

Se após os belos dias de verão cheios de sol e muita praia tem a sensação que o seu cabelo está fragilizado e sem brilho e precisa de uma reparação intensa, aproveite para conhecer a nova gama Absolue Keratine. Ricos em aminoácidos similares aos que constituem a queratina natural dos cabelos, os produtos desta linha podem ser aplicados em fios lisos, encaracolados, pintados ou com madeixas.

São apenas três etapas: um champô reparador, uma máscara ultrareparadora (uma para cabelo fino e outra para cabelo espesso) e um creme leave-in restaurador de beleza. A sugestão para quem tem o couro cabeludo com tendência oleosa é usar o champô da linha Curbicia.

A promessa é de resultado visível desde a primeira aplicação. A explicação para tal está na queratina de origem natural, que reconstrói a fibra capilar deixando os fios suaves e com brilho, na biocinidina, um complexo de lípidos naturais idênticos ao da pele, que sela as escamas do cabelo e no óleo de camelina, que restaura as defesas naturais do cabelo. Vale ainda a pena ressaltar que as fórmulas não contêm sulfatos ou silicone.