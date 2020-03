Passo a passo para preservar a coloração sem ir ao cabeleireiro

Como muitos outros lugares de contacto com o público, os salões de beleza estão de portas fechadas – o que não significa que não se possa continuar a comprar online os produtos de várias marcas – e enquanto aguardamos em casa para combater a disseminação do novo coronavírus, os fios brancos ou o tom natural dos cabelos não acompanham o noticiário.

Mas não há razão para pânico, pois é possível manter os cabelos pintados com alguns cuidados. Use este tempo de confinamento para preservar a cor e nutrir o seu cabelo para o próximo tratamento em salão. Para saber como como manter a coloração em dia, falámos com Joana Nobre, diretora técnica e de formação do Alès Groupe e responsável pelo treino, coordenação e coaching dos gerentes de treino de todas as subsidiárias do grupo, entre elas a Phyto, marca que potencia os cuidados capilares através do poder das plantas.

Antes de experimentar em casa, Joana alerta para a realização de um teste, 48 horas sem lavar antes de uma coloração. "Com a ajuda de uma cotonete, retire um pouco do creme colorante (antes da mistura com o leite revelador), aplique uma camada fina na dobra do braço ou atrás da orelha. Deixar secar e repita este processo duas a três vezes", explica.

Como nem todas as tintas de cabelo são iguais, relativamente ao passo a passo é tão simples quanto cumprir o que vem detalhado na embalagem. "Não posso, nem devo mudar o que quer que seja porque do cumprimento do protocolo resulta o sucesso da coloração", alerta Joana. Mas aqui vai uma descrição de especialista:

Tenha em mente

Assim que pinta o cabelo o resultado deverá ser ideal, mas depois de duas semanas tem menos brilho e a cor começa a perder o tom. A partir de quatro semanas as raízes começam a aparecer e perde-se ainda mais a cor e o brilho iniciais. Para escolher a cor certa é importante ter em consideração alguns parâmetros, com o tom natural na raiz, a cor do comprimento e das pontas.

Se os cabelos são naturais e não pintados, o tom escolhido poderá ser mais claro, mais escuro ou idêntico à cor dos fios desde que a diferença entre os dois não ultrapasse dois tons para mais ou para menos. Mas se os cabelos são já pintados, a cor escolhida poderá ser idêntica ou no máximo dois tons mais escuros do que a cor observada nos comprimentos. "Pois não é possível aclarar cabelos pintados com uma coloração permanente", explica-nos Joana Nobre e acrescenta: "Para garantir uma cor uniforme da raiz até às pontas, terá de assegurar que o tom escolhido não ultrapassa dois tons mais claros ou mais escuros relativamente à cor natural das raízes."

Outro bom truque é fazer a coloração depois de estar dois dias sem lavar o cabelo, para que o couro cabeludo esteja mais protegido pelo filme hidrolipídico.

Vamos então ao passo a passo:

1 - Colocar uma toalha sobre os ombros para proteger a roupa de uma eventual projeção e colocar as luvas. Lembre-se de proteger também a bancada da casa-de-banho.

2 - Proteja a pele do rosto junto às raízes do cabelo com um creme hidratante.

3 - Abrir o frasco aplicador do Leite Revelador A. Furar o tubo de Creme Colorante B com a sua tampa. Verter integralmente o seu conteúdo no frasco aplicador A.

4 - Fechar o frasco aplicador A e agitar até obter uma mistura homogénea.

5 - Cortar imediatamente a ponta do aplicador com a ajuda de uma tesoura.

6 - Proceder imediatamente à aplicação.

7 - Aplicar a mistura nas raízes separando risco por risco a cabeleira, com a ajuda da ponta do aplicador A.

Truques práticos para um bom resultado

1 - No final do tempo de pausa, verter um pouco de água tépida na cabeleira e massajar ligeiramente para emulsionar o produto de coloração.

2 - Passar abundantemente por água tépida até que a água saia transparente. É desnecessária a lavagem com champô.

3 - Repartir o Cuidado Protetor C em toda o cabelo. Passar imediatamente por água.

Saiba: A aplicação faz-se em cabelos secos não lavados.

Em cabelos naturais não pintados:

Repartir diretamente o resto do produto por toda a cabeleira, massajando cuidadosamente. Deixar atuar 30 minutos.

Em cabelos já pintados, quando a cor natural é visível nas raízes:

Deixar atuar 20 minutos nas raízes e, depois, repartir o resto do produto pelo comprimento e nas pontas. Deixar atuar 10 minutos.

Tem mais de 50% de cabelos brancos e quer um tom com reflexos:

Misturar com um tom base para assegurar a total cobertura dos fios brancos.

O que não fazer depois

Evite produtos com sulfatos, pois os primeiros podem secar os cabelos, fique atento aos silicones, porque podem causar acumulação no couro cabeludo e eventualmente levar à quebra. E fuja do amoníaco. O produto químico alcalino abre a cutícula do fio, permitindo que o corante penetre mais profundamente. Embora seja rápido, a longo prazo o amoníaco irrita a pele, danifica as madeixas e muda a cor rapidamente.

Não lave o cabelo excessivamente, pois fazê-lo com menos frequência pode ajudar a manter a cor. Uma a três vezes por semana é o ideal. Caso precise de lavá-lo diariamente, invista em óleos naturais, que o seu cabelo perde com lavagens constantes. Styling com brushing ou placas quentes, bem como a falta de protetor térmico também podem ser comprometedores.

O que fazer para manter a cor

Mantenha os fios hidratados, já que os cabelos ressecados e danificados farão a cor desaparecer mais rapidamente. E procure lavá-los com uma gama específica para cabelos pintados (com pH ácido), para eliminar a alcalinidade que a coloração tem. Por fim, aplique um protetor solar capilar para manter o tom e retardar o processo de desbotamento.

No caso dos loiros, há champôs e máscaras com pigmento roxo, que vão ajudar a neutralizar os amarelos que surgirão, já que o loiro oxida. E no caso das morenas, gamas com pigmento azul vão neutralizar os tons laranja das madeixas loiras em cabelos castanhos. Veja as sugestões de produtos que pode comprar a partir de casa na fotogaleria.