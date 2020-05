Cidália Cabeleireiros reabre com todas as condições de segurança

Depois de mais de um mês com as lojas fechadas, o grupo Cidália Cabeleireiros, detentor de mais 18 salões em todo o país, reabriu os seus salões de cabeleireiro na passada segunda feira, dia 4 de maio. Contudo, só será possível visitar os seus salões por marcação prévia.

"As orientações da Associação de Cabeleireiros são muito claras e queremos preservar todas as medidas impostas, de forma a garantir a saúde dos nossos clientes e colaboradores. Já higienizamos e reforçámos a limpeza em todos os salões, o uso de máscaras e de viseiras é obrigatórios para toda a equipa", explica Alexandra Padinha, sócia gerente do grupo Cidália Cabeleireiros, em comunicado

Desta forma, o grupo decidiu reabrir os seus estabelecimentos em segurança. Porém, algumas medidas de prevenção estão a ser aplicadas, tais como o aumento de higiene nos espaços, a disponibilização de material de proteção individual e coletiva como luvas, máscaras, viseiras, como também proteções acrílicas para postos de manicura e receção. Outras medidas já foram implementadas ao nível do atendimento, em que irá ser realizado por marcação, com uma tolerância de 10 min de atraso, e será obrigatório uso de máscara durante todo o serviço.

"Todos os clientes terão ainda soluções para desinfetar as suas mãos e luvas de proteção à entrada do salão, e não será permitido acompanhantes, sacos de compras, bijutaria", referiu o grupo num comunicado à imprensa.

Porém, ainda em tempos de insegurança, o grupo surpreende com um novo serviço, o "Cidália em casa", que consiste num serviço de beleza ao domicílio. O serviço irá apenas contemplar a área da grande Lisboa e poderá ser solicitado através da loja online do grupo Cidália Cabeleireiros, onde pode escolher o tipo de serviço, e a data e hora pretendida.



O "Cidália em casa", já disponibilizado na loja online da marca, consiste num serviço de beleza ao domicílio que inclui não só serviços de corte de cabelo, como também serviços de coloração, madeixas e nuances, penteados, manicura e pedicura", explica o grupo, no mesmo comunicado.



Para mais informações, como promoções em vigor, clique aqui.