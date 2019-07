As morenas são mais sexy?

Em 1953, Howard Hawks lançou um filme Os Homens Preferem as Loiras, onde Marilyn Monroe encantava com os seus cabelos claros e loiros. No entanto, 8 anos mais tarde, Audrey Hepburn brilhou e encantou em Breakfast at Tiffany's (1961) e veio provar que não há nada como a classe e sex appeal que a intensidade de uma morena é capaz de transmitir.

No mesmo ano, também a atriz Natalie Wood mostrou que a paixão por uma mulher de cabelos castanhos ultrapassa barreiras tão fortes como rivalidades entre gangues, como vimos em West Side Story (1961). Desde Audrey Hepburn, Coco Chanel, Joan Didion e Jane Birkin até Alexa Chung, Anne Hathaway, Penélope Cruz e Olivia Palermo. Estas celebridades levantam a questão: as morenas são mais sexys?