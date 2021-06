Zodíaco. Saiba quais são os signos incompatíveis no amor

Assim como existem signos com maior tendência para o sucesso, que são especialmentee até que beijam melhor , também há signos do Zodíaco menos compatíveis. Ou seja, grupos de pessoas que nunca deveriam, jamais, tentar namorar umas com as outras, avisa Brenna Lily , especialista em horóscopos da Style Caster."Quando se pensa em compatibilidade cnos signos do Zodíaco, poder-se-ia assumir que os signos "opostos" (signos que estão em lados opostos na roda do Zodíaco) não se entendem" diz. "No entanto, no Zodíaco, os opostos atraem-se. Caranguejo e Capricórnio ou Touro e Escorpião são "obrigados" a dar-se bem, porque são compatíveis em muitos aspetos, e completam-se. Por exemplo, o Caranguejo "suaviza as arestas duras de Capricórnio, enquanto o Escorpião mostra ao Touro como entrar em contacto com o seu lado místico", "Sagitários e Carneiros entendem-se bem porque ambos são signos de fogo, [naturalmente] motivados e efusivos", escreve ainda a especialista, que deixa o aviso a pelo menos três combinações de duos que não devem relacionar-se, pelo menos de forma amorosa. "Os verdadeiros problemas de incompatibilidade surgem quando dois signos estão em elementos diferentes mas não se opõem um ao outro", avisa.são os dois signos mais diferentes do Zodíaco, e não de uma forma divertida ou sexy. Enquanto os Sagitários são conhecidos pelos seus espíritos divertidos e extrovertidos, os Touros adoram ficar em casa e ir dormir cedo. Não os apanhará a sair à noite para uma aventura de última hora, como faria um Sagitário. É a liberdade versus a individualidade.também não são signos compatíveis. Nas relações românticas, os Caranguejos dão prioridade às emoções e aos sentimentos acima da racionalidade. Por outro lado, as Balanças querem ser capazes de antecipar conversas duras e têm respostas assertivas e certeiras. Se os primeiros se aproximarem espontaneamente dos segundos, provavelmente irão assustá-los com excesso de espontaneidade e serão, mais certamente, rejeitados. É a impulsividade versus a indecisão.Quando se fala em casais que não param de discutir porque nem um nem outro dá por terminada a conversa, provavelmente estamos perante um. Os Gémeos falam e dizem exatamente o que pensam de uma pessoa, conhecem todos os seus pontos fracos, por isso, quando estiverem prontos para discutir, atacarão sem piedade. Já os Capricórnio prefere pensar nas coisas antes de as dizer e costumam ficar amuados. São o tipo de pessoa que não vai dizer o que está a pensar até ao limite da discussão. Estas personalidades são incompatíveis, portanto. É a manipulação e o dom da falácia versus a calma e o mau humor.