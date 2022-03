Will Smith, e os momentos mais embaraçosos da história dos Óscares

Nesta última edição, foi a vez de Will Smith protagonizar um momento que, logo de imediato, parecia ser encenado. Na verdade, o ator não gostou da piada que o apresentador Chris Rock fez sobre a sua mulher, Jada Pinkett Smith, e subiu ao palco para esbofetear o apresentador, pedindo mais tarde desculpa pelo sucedido.

1 de 26 Nesta última edição, foi a vez de Will Smith protagonizar um momento que, logo de imediato, parecia ser encenado. Na verdade, o ator não gostou da piada que o apresentador Chris Rock fez sobre a sua mulher, Jada Pinkett Smith, e subiu ao palco para esbofetear o apresentador, pedindo mais tarde desculpa pelo sucedido.

2 de 26 A atriz Jennifer Aniston, aparentemente desconfortável, ao apresentar um prémio em frente a Brad Pitt e Angelina Jolie, pouco tempo depois do seu divórcio, nos Óscares de 2009

3 de 26 Em 2014, John Travolta apresentou a aclamada cantora e atriz Idina Menzel como "Adele Dazeem", com um estranho sotaque...

5 de 26 Um momento constrangedor numa entrevista na passadeira vermelha em 2015, quando Melanie Griffith afirmou que nunca tinha visto o filme "As Cinquenta Sombras de Grey" do qual a filha, Dakota Johnson é protagonista.

8 de 26 O momento mais desconfortável dos últimos anos aconteceu na cerimónia de 2017, quando Warren Beatty anunciou que 'La La Land' ganhara a categoria de Melhor Filme Original. Com o elenco, realizador e produtores já em palco, foi anunciado que 'Moonlight' era, afinal, o vencedor

9 de 26 Ryan Seacrest estava a entrevistar Sacha Baron Cohen (que vinha vestido como a sua personagem no filme 'O Ditador') na passadeira vermelha dos Óscares de 2012, quando este lhe atirou com cinzas, deixando Seacrest muito desconfortável e visivelmente chateado.

13 de 26 Quando, , nos Óscares de 1998, James Cameron aceitou o prémio de Melhor Filme, por 'Titanic', agradeceu com a famosa frase: “sou o rei do mundo”

Foto: D.R.