Sob a luz do eclipse: as previsões da semana para cada signo

Carneiro

20 de março a 20 de abril

Serão dias ardentes para os arianos. Ideias fulminantes irão impeli-los à ação imediata, mas será melhor esperar até haver clareza nas escolhas. No dia 10, haverá menor disponibilidade emocional nas relações, devido à tendência para levar tudo a peito. Muitos verão prolongar-se uma tendência para o egoísmo, ficando incapazes de distinguir os próprios desejos da realidade e envolvendo-se em batalhas infantis, sobretudo no dia 15. Em muitos casos, prevalecerá uma atitude amorosa e romântica; no entanto, será fácil cair num estado de ilusão. O eclipse solar total em Leão, no dia 12, irá iluminar os arianos, alimentando, em alguns casos, expectativas relacionadas com a carreira e, noutros, com o amor.

Touro

20 de abril a 21 de maio

As comunicações serão mais marcantes e tenderão a ser mais dramáticas, sobretudo entre os dias 10 e 14. Poderão estar em causa situações relacionadas com crianças ou algum tipo de drama nas relações íntimas. As questões ligadas à expressão criativa também estarão em destaque, como a aquisição de novos talentos ou a participação em experiências mais artísticas. O eclipse solar total no signo de Leão, no dia 12, irá pôr a descoberto alguma crise nos relacionamentos, devido a novas metas que exigem uma evolução da relação ou de cada pessoa individualmente. Haverá maior clareza quanto aos pontos cegos do caráter, e as relações irão exigir alguma reflexão. A partir do dia 11, a necessidade de intimidade e cumplicidade será maior.

Gémeos

21 de maio a 21 de junho

A beleza continuará a ser a palavra de ordem, e as relações tenderão a fluir de forma harmoniosa, sobretudo nos dias 15 e 16. Os astros apontam para uma energia de abundância e bem-estar. Os pensamentos tenderão a voltar-se para a possibilidade de mudar a rotina e de atrair algo novo, de modo a operar-se uma mudança de pele. Estas transformações têm tudo para ser inspiradas por filosofias ou princípios espirituais. No dia 13, estará ativa uma energia mais elétrica e acelerada, pelo que será importante ter cuidado com pequenos acidentes. O eclipse solar total em Leão, no dia 12, irá aumentar o desejo de introduzir algo criativo na vida dos geminianos, contribuindo para mudanças nesta área nos próximos tempos.

Caranguejo

21 de junho a 22 de julho

O dia 10 será marcado por alguma melancolia, apesar da necessidade de tratar de todo o tipo de assuntos. A partir do dia 11, as emoções estarão revoltas e será importante reconhecer o que são meros caprichos e o que é realmente importante. Nos afetos, poderá surgir alguma confusão, pelo que será essencial esclarecer qualquer dúvida. Por outro lado, os óculos cor-de-rosa estarão postos, e correr-se-á o risco de não ver as pessoas com clareza. Os dias 15 e 16 poderão ser propícios a discussões. Nos planos profissional e lúdico, a mente estará desperta para novos interesses e para pessoas originais que poderão trazer algo de inovador. O eclipse em Leão, no dia 12, proporcionará uma nova visão daquilo que poderá ser o futuro.

Leão

22 de julho a 23 de agosto

Parabéns, Leão! Quem estiver a celebrar o retorno solar terá um ano transformador, durante o qual o sentido de comunicação e a criatividade estarão completamente renovados. Entre os dias 13 e 15, terão lugar conversas muito importantes, e algo de bom se anuncia para o futuro. A expressão criativa surgirá sob diferentes formas; porém, os ânimos poderão exaltar-se e poderá perder-se a noção de que nem todos estão na mesma vibração, dando origem a discussões acesas. Este será um período de confronto com a realidade, mas também de autoconfiança e de vontade de viver a paixão. O eclipse solar total ocorrerá neste signo no dia 12, colocando-o no centro de grandes mudanças, que poderão verificar-se nos afetos, na família, na expressão criativa, nos grupos ou na esfera social. As viagens, a alegria e a partilha estarão igualmente em destaque.

Virgem

23 de agosto a 23 de setembro

Há uma leveza no ar que agrada aos virginianos e os inspira a deixar as crises para trás. No entanto, muitos sentirão uma aceleração que será particularmente forte no dia 13, quando demasiados imprevistos ou uma avalanche de pormenores poderão causar sobrecarga. Fisicamente, os astros apontam para uma enorme necessidade de regeneração. O eclipse solar, no dia 12, trará o culminar de muitos ciclos e um forte desejo de algo completamente novo, após o merecido descanso. Os dias 13 e 14 serão os melhores para os virginianos passarem mais tempo consigo próprios, na companhia de um livro e em pleno relaxamento. Evitar grandes agitações será o mais aconselhável.

Balança

23 de setembro a 23 de outubro

No dia 10, haverá nuvens carregadas no céu dos nativos de Balança, talvez devido a assuntos que terão de resolver. Ao longo destes dias, as relações de todo o tipo, sobretudo as românticas, serão marcadas por alguma falta de clareza. Será importante ter cuidado com pessoas que se façam passar por quem não são. A partir do dia 11, algumas pessoas próximas dos nativos de Balança irão agir de forma caprichosa e instável, provocando disputas e braços de ferro, sobretudo no dia 15. O eclipse em Leão, no dia 12, trará renovação às relações de todo o tipo e esperança para o futuro em diferentes dimensões. As viagens que se realizarem serão marcadas por experiências apaixonantes.

Escorpião

23 de outubro a 22 de novembro

Há curtos-circuitos nas mentes escorpiónicas, provocados por pontos cegos que os outros assinalam ou por desacordos que geram pequenos novelos de conflito interno. A partir do dia 11, a energia será mais emocional e poderá gerar reações mais enfáticas. Tanto poderá estimular a compaixão e a empatia, promovendo maior proximidade e amizade, como provocar aversão e alguns conflitos. Manter a calma durante estes tiroteios de palavras será muito importante. Esta energia será mais intensa entre os dias 10 e 15. Entretanto, ocorrerá o eclipse solar em Leão, no dia 12, que dará origem a situações-chave na vida dos nativos deste signo e conduzirá, nos tempos seguintes, a decisões capazes de desencadear transformações.

Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro

Nota-se uma boa disposição generalizada! Os nativos deste signo sentir-se-ão vigorosos, entusiasmados e cheios de planos para o futuro. A partir do dia 11, terão de prestar atenção ao que comem, pois o estômago será um ponto fraco. Profissionalmente, a sorte marcará estes dias, com acontecimentos promissores e bons conselhos. O eclipse solar em Leão, no dia 12, irá acelerar situações que estavam pendentes, sendo possível que fatores até então encobertos venham a revelar-se. Nos afetos, a comunicação fluirá e haverá romantismo no ar. No dia 13, a calma será sempre o melhor antídoto para lidar com qualquer tipo de agitação. As viagens proporcionarão momentos vibrantes.

Capricórnio

21 de dezembro a 20 de janeiro

O dia 10 será marcado por algum tipo de desagrado, talvez relacionado com figuras de autoridade ou com a figura paterna. Nos afetos, as ilusões tenderão a revelar-se. Talvez as pessoas com quem os capricornianos convivem não estejam a mostrar tudo. A partir do dia 11, haverá muita energia nas relações. Parte dela poderá assumir um caráter sexual, enquanto outra parte se manifestará de forma conflituosa. Nos dias 15 e 16, essa energia impulsiva será mais intensa. O eclipse solar em Leão, no dia 12, trará a necessidade de ajustamentos na vida romântica e na forma como certas situações se desenvolvem na vida profissional. Comunicar não será fácil nestas circunstâncias, pois parecerá que as linhas estão cruzadas.

Aquário

20 de janeiro a 18 de fevereiro

Este será o momento de os aquarianos mostrarem aquilo de que são capazes. As viagens e as amizades serão boas influências, ajudando-os a reconhecer o próprio valor. As relações afetivas terão tudo para desempenhar um papel importante, havendo romance e a possibilidade de uma relação estável. É possível que alguém que já esteja numa relação se sinta tentado a dar passos em direção a outra pessoa. O eclipse solar em Leão, no dia 12, tenderá a revelar essas áreas mais escondidas. As conversas serão intensas e é possível que se acenda alguma discussão; o dia 11 será particularmente marcado por esta tendência explosiva. Por outro lado, novos interesses filosóficos e espirituais iluminarão o espírito dos nativos deste signo.

Peixes

18 de fevereiro a 20 de março

A ideia de um amor romântico e ideal parece entrar em conflito com a realidade. A fantasia pisciana poderá torcer o nariz a tudo o que não seja verdadeiramente elegante. A partir do dia 11, o foco passará para o mundo emocional e, nesse sentido, será importante ter cuidado com uma atitude demasiado caprichosa. Pela positiva, poderá haver um verdadeiro cuidado com os outros, num espírito de empatia. O dia 13 será marcado por alguma imprevisibilidade. O eclipse solar total em Leão, no dia 12, mostrará a necessidade de tomar nas próprias mãos a criação das circunstâncias desejadas. Os sonhos poderão tornar-se realidade, mas será preciso pôr mãos à obra.