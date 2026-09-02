Setembro começa com força: Carneiro, Leão e Sagitário sob uma poderosa influência astral

De 1 a 5 de setembro, os signos de fogo - Carneiro, Leão e Sagitário - estarão sob a influência de uma força astrológica construtiva, assim como os signos cardinais - Carneiro, Caranguejo, Balança e Capricórnio - que terão de dar provas do que valem.

Por um lado, Júpiter em Leão ativa Saturno retrógrado em Carneiro, trazendo a capacidade de ver os objetivos a longo curso com clareza e capacidade de previsão. Nestes signos de fogo, há também entusiasmo e o sentimento de que os nossos sonhos carregam uma fagulha do divino. A mente está capaz de lidar com questões práticas e as responsabilidades são encaradas como parte natural do processo. Tudo seria perfeito, se Marte em Caranguejo não se intrometesse numa quadratura a Saturno em Carneiro.

Marte em Caranguejo, perde objetividade nos seus desejos, pois caracteriza-se por ser levado pelas emoções, tantas vezes ofuscadas pelos medos e pelas experiências emocionais do passado. Devido a esta quadratura é preciso agir com cautela e com muita paciência, tendo em conta que este período é normalmente marcado por frustração, nomeadamente na relação com figuras que detém poder. Ou seja, no meio do entusiasmo da conquista surgem lutas de ego com figuras de autoridade de quem a concretização dos objetivos depende. Neste período há uma crise relativa à capacidade de exercer poder e dar forma aqueles que são os nossos desejos e como há detalhes nos quais ainda não temos grande mestria ou experiência, encontramos erros. A ideia é não desistir e tentar aprender com aqueles que têm mais experiência. Sentimentos de raiva podem ser proeminentes, principalmente com Caranguejo e Carneiro.

Em suma, este é um período em que devemos aproveitar o otimismo e o entusiasmo, a clareza de visão, mas levar em conta a necessidade de gerir as emoções pelo caminho, nossas e as dos outros, assim como perceber de que há ainda muito que desconhecemos e que podemos aprender com os que já estão no terreno há mais tempo.