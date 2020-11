Estes são os erros que ainda está a cometer quando usa alcóol gel

Nos tempos que vivemos é importante sabermos utilizar de forma adequada os desinfetantes, para que estejamos mais protegidos contra a Covid-19.

Não usar o suficiente

Ao desinfetar as mãos, é importante fazê-lo com a quantidade adequada. E neste caso, é melhor mais do que menos. Para que a solução desinfete as mãos, esta tem de cobrir toda a palma da mão, uma gota não é suficiente.

Ao contrário da lavagem com água e sabão, o álcool gel não remove o sebo da superfície das mãos, pelo que deve repetir-se o processo as vezes necessárias.

Não o espalhar adequadamente

Espalhar uniformemente o produto e esfregar bem o álcool nas mãos é um passo essencial para que as mãos estejam devidamente desinfetadas. Depois, é preciso esfregar as palmas da mão, os espaços interdigitais, pontas dos dedos, costas da mão e pulsos.

Tal como a lavagem de mãos, também o processo de desinfeção tem um tempo mínimo necessário de 30 segundos para que se tenha a certeza que as mãos ficaram bem limpas.

Escolher o produto errado

No que toca a escolher o álcool gel, menos é mais. Produtos muito elaborados, com muitos ingredientes ou perfumados não são tão aconselháveis porque podem ser piores para a pele. A composição do produto deve conter pelo menos 80% de etanol.

Entre o gel e uma solução hidroalcoólica é aconselhável o gel, porque a segunda opção é mais líquida e por isso perde-se mais produto. O gel é mais compacto.

Aplicar quando as mãos estão sujas ou molhadas

Como já foi referido, o desinfetante não substitui a lavagem das mãos, logo, usá-lo quando se tem as mãos sujas não removerá a sujidade. É sempre melhor lavar as mãos.

Outro cuidado a ter é não aplicar o álcool se se tem as mãos húmidas, porque o contacto do produto à base de álcool com água na pele pode criar queimaduras.

Utilizá-lo em áreas sensíveis

Ainda que seja importante desinfetar as mãos, quando temos alguma ferida ou eczema na pele, por exemplo, devemos evitar o seu contacto com o álcool gel, porque causa irritação. Devemos sempre evitar esfregar os olhos após desinfeção das mãos porque também pode criar irritação.

Descartar a lavagem das mãos

A desinfeção reduz as bactérias e germes, mas não é infalível contra o vírus e como já referido anteriormente, não remove o sebo da superfície das mãos. Mesmo que se tenha acabado de usar álcool gel, se tiver a oportunidade, lave as mãos com água e sabão.

Não saber quando usar

Idealmente o gel deve ser aplicado sempre que se tocar em superfícies fora de casa, mas é importante fazê-lo sempre que conseguir. Essencialmente depois de se assoar, tossir ou espirrar deve lavar as mãos ou se não puder, desinfetá-las para evitar a propagação de germes.