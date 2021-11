Será que estes signos vão ter o pior Natal? A astrologia avisa que sim

A carregar o vídeo ...

Aproxima-se a, o que normalmente é uma boa notícia. As decorações de Natal já começaram a invadir as cidades, surgem as primeiras árvores de Natal e o espírito natalício começa a instalar-se devagarinho. O problema é que as previsões da astrologia para esta quadra também já foram desenhadas, e nem todas são tão agradáveis quanto esperávamos. De acordo com ado site Style Caster, Brenna Lilly, onão vai ser assim tão feliz para toda a gente, a partir de agora - fim de novembro - até fevereiro."Embora não seja possível dizer-vos exatamente como irá terminar o vosso período de Natal, ajudar-vos-ei a preparar-vos com o maior número de detalhes possível, e espero que possamos mitigar alguns dos efeitos nocivos das estrelas nesta época festiva," escreve. "Ainda que estes três signos do Zodíaco tenham a pior quadra de todas, ainda há formas de desfrutar desta época do ano.", o primeiro signo do Zodíaco, está nesta lista. Com Vénus em Capricórnio a quadrar o signo até ao próximo ano, e com o facto de Vénus também retroceder de 19 de dezembro a 28 de janeiro, prepare-se para que os seus ex-namorados mais insuportáveis venham irritá-la por volta da viragem do ano.Mercúrio senta-se em Capricórnio durante um período de tempo semelhante (de 13 de dezembro a 1 de janeiro), mais uma vez a quadrar este signo, fazendo-a comunicar furiosamente. As Carneiras saberão que este não é bom sinal, uma vez que na sua natureza já são tempestuosas e impulsivas. Respire fundo e tente canalizar pelo menos um pouco de alegria para o facto de estarmos num altura de festa."Para além destes infelizes trânsitos, é provável que também se sinta "fora" durante a Lua cheia em Caranguejo, a 17 de janeiro, a quadrar o seu signo (porque estou a chorar?!) e durante o trânsito de Marte por Capricórnio a partir de 24 de janeiro, o que irá amplificar ainda mais o seu lado efusivo", escreve a astróloga.: antecipem uma confusão de frustrações e interações com pessoas que simplesmente não querem ver. Vénus em Capricórnio (especialmente quando retrógrado) é um dos trânsitos mais miseráveis que lhe acontecem nesta altura. A natureza de Balança, normalmente equilibrada, será perturbada pelas antigas formas de ser, e poderá experienciar um sentimento de regressão perto de amigos e família."Aquele Mercúrio irritante em Capricórnio vai deixá-la a sentir-se como se as suas palavras não fizessem sentido (mesmo quando tenta ser extra enfática) e Marte em Capricórnio vai deixá-la convencida de que os seus esforços em direção às suas esperanças e sonhos não vão a lado nenhum."Terá também a infeliz adição de ser negativamente afetada pelo eclipse lunar de Touro a 19 de novembro (o que irá atrasar ainda mais os seus esforços; não tente manifestar nada nesse dia). Sentir-se mal humorada, aborrecida e sobrecarregada poderá ser frequente.Por fim,. "A sua bagagem não é tão má como a de Carneiro e Balança, mas também não é muito auspiciosa. Começará tudo quando com a Lua cheia em Gémeos no dia 18 de dezembro, o que vai dar início a uma série de frustrantes eventos astrológicos", afirma."O maior aborrecimento planetário será com Mercúrio, cuja influência se torna importante durante a época festiva, enquanto tentamos comunicar com os nossos familiares e entes queridos. Mercúrio move-se retrógrado tanto para Capricórnio como para Aquário (ao quadrado) de 14 de janeiro a 2 de fevereiro", levando-a a começar o novo ano de forma atribulada. Seja absolutamente clara sobre as suas intenções e use as vossas palavras com delicadeza.