Sente culpa por parar? O hábito feminino de "descansar sem descansar" e as suas consequências

O conceito de “tempo contaminado” surge na sociologia para descrever o lazer que não existe num estado puro. Enquanto o descanso masculino acontece, na maioria das vezes, em blocos contínuos protegidos e focados, o descanso feminino é frequentemente fragmentado em micro intervalos, interrompido por logísticas pessoais e familiares e sufocado por uma carga mental que nunca se desliga totalmente.

Para a maioria dos homens, uma hora de lazer equivale a 60 minutos de escape total: jogar futebol, ir ao ginásio, ler um livro ou ver um jogo na televisão com a atenção totalmente dedicada a essa atividade. Como se tudo à sua volta parasse e o momento fosse só dele.

Quando falamos de mulheres, a conversa é totalmente diferente (nada que nos espante muito). Na hora em que os homens estão plenos no seu descanso nós fazemos uma ginástica do tipo ler meia dúzia de páginas de um livro enquanto a máquina acaba de lavar, ver uma série enquanto limpamos a casa ou fazemos o jantar, beber um café enquanto organizamos a agenda. Tudo coisas que tenho a certeza que já fizeram - eu faço-o constantemente.

O problema é que no final das contas acabamos por nunca conseguir descansar verdadeiramente. Em vez de regenerar o sistema nervoso, o nosso tempo livre transforma-se apenas numa pausa funcional entre as etapas do trabalho.

Nestas alturas o nosso cérebro torna-se numa espécie de aplicação de telemóvel. Não a estamos a usar mas ela continua aberta e por isso continua a gastar bateria. A nossa carga mental continua a funcionar, nunca atingindo a pausa que precisa. Como demonstra um estudo da socióloga Allison Daminger, da Universidade de Harvard, o trabalho mental divide-se em quatro etapas: antecipar, planear, decidir e monitorizar. Mesmo quando fazemos uma pausa, as mulheres continuam presas à fase da monitorização, impedindo a cabeça de parar.

Quem nunca esteve deitado no sofá a pensar no que falta no frigorífico, na roupa que há para arrumar, no que ficou por fazer no trabalho, entre tantas outras coisas que não vale a pena estar a enumerar. Este constante estado de alerta impede a mente de habitar o presente. O corpo descansa, mas o cérebro continua em modo de gestão de crise. É a diferença entre estar a dormir e estar deitado de olhos fechados.

Esta assimetria é mais uma reflexão da forma como os homens e as mulheres são vistas na sociedade e como encaram o seu papel no espaço privado. Os homens foram historicamente ensinados a separar as coisas: há o trabalho e há o lazer. Quando saem do trabalho o cérebro desliga e começa uma nova parte do dia, uma com calma e com tempo para fazerem o que mais gostam, sem que ninguém os julgue.

As mulheres, por outro lado, cresceram com uma expectativa da sociedade. Como se fosse nossa responsabilidade zelar por todo o ecossistema doméstico e familiar sozinhas. E como as tarefas nunca acabam, a casa nunca está perfeita e há sempre mais alguma coisa para fazer, nunca conseguimos um descanso total.

O descanso pleno só vai acontecer no dia em que as conversas sobre igualdade mudarem. No dia em que houver uma divisão de tarefas na sua totalidade e no dia em que o tempo de descanso seja respeitado de igual forma e com os mesmos limites para os dois sexos.

Para chegar a este nível é necessário fazer algumas mudanças fundamentais. A nível relacional é uma boa ideia aplicar o princípio que a especialista Eve Rodsky define como "Propriedade Total da Tarefa": criar um espaço de tempo em que a mulher esteja completamente livre e em que o homem assume 100% da responsabilidade do ciclo, desde o planeamento até à execução. Mesmo 100% - não conta ir perguntar por aquela camisola que não encontram e precisam de usar.

Mas, para isto funcionar é necessário que a mulher também desconstrua as suas próprias expectativas e a própria culpa por não estar a fazer nada. Aprender a desligar o painel de controlo que comanda a nossa cabeça não é nem nunca vai ser um ato de egoísmo. É sim uma necessidade biológica e psicológica que pode prevenir problemas mais graves no futuro.

Até que o lazer feminino deixe de ser um intervalo fragmentado e cheio de ruído de fundo, continuará a haver uma grande diferença entre simplesmente "ter tempo" e "ter paz".