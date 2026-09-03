"Se os homens pudessem engravidar, o aborto seria um sacramento." Tudo aquilo que Gloria Steinem fez por nós

Óculos de aviador e cabelo loiro comprido, repartido ao meio - uma imagem que ficará, provavelmente para sempre, associada a Gloria Steinem. Mas reduzi-la a essa imagem seria quase comicamente contrário a tudo aquilo que passou a vida a tentar fazer. Steinem, que morreu aos 92 anos, passou mais de cinco décadas a tornar as mulheres mais difíceis de ignorar. Não apenas por falar sobre os direitos das mulheres, mas por lhes dar linguagem, publicações, organizações e estruturas políticas através das quais pudessem falar por si próprias.

1. Deu às mulheres páginas onde falar

Ao lado de um grupo de escritoras e ativistas feministas, fundou a Ms. em 1971. Era diferente de praticamente qualquer outra revista feminina nas bancas da época. Enquanto às mulheres eram vendidas, de forma quase rotineira, páginas sobre maridos, bebés, beleza e tarefas domésticas, a Ms. colocava nas suas páginas temas como aborto, violência doméstica, violação, igualdade salarial e assédio sexual. Talvez esta seja uma das formas mais claras de perceber aquilo que Steinem fez pelas mulheres: ajudou a transformar experiências tratadas até então como infortúnios privados em questões públicas e políticas.

"Quando começámos, nem sequer existia um termo para assédio sexual", dizia Steinem. "Chamava-se simplesmente vida." Há toda uma história dos direitos das mulheres contida nessa frase. Antes de uma coisa ter nome, é consideravelmente mais difícil combatê-la. Não é exagerado dizer que jornalista norte-americana foi uma das arquitetas de uma crescente consciência de emancipação feminina nos Estados Unidos - embora estivesse longe de ser a única. O feminismo foi, e continua a ser, trabalho de milhares de mulheres, muitas das quais nunca se tornaram nomes conhecidos. O talento particular de Steinem estava em conseguir levar os seus argumentos para o centro da conversa pública e, depois, ajudar a construir instituições à volta deles.

2. Ajudou as mulheres a chegar à política e a permanecer nela

Em 1971, por exemplo, juntou-se a Shirley Chisholm, Fannie Lou Hamer, Bella Abzug, Betty Friedan e centenas de outras mulheres na fundação do National Women’s Political Caucus, criado para aumentar a participação das mulheres na vida política e pública - não apenas enquanto eleitoras, mas enquanto candidatas, juízas, organizadoras de campanhas e titulares de cargos políticos. Dois anos mais tarde, ajudou a criar a Ms. Foundation for Women, que financiava trabalho de base destinado a dar mais poder a mulheres e raparigas. Décadas depois, cofundou o Women’s Media Center com Jane Fonda e Robin Morgan, para enfrentar outro problema que conhecia intimamente: quem tem direito a falar, quem é tratado como autoridade e que histórias são consideradas dignas de ser contadas. Hoje, muita gente pode já não reconhecer imediatamente o seu nome, mas vive entre as marcas deixadas pelo seu trabalho.

Gloria Steinem é revistada por uma agente da polícia depois de ter sido detida durante uma manifestação contra o apartheid em frente à Embaixada da África do Sul Foto: Getty Images

3. Provou que uma mulher podia ser muito mais do que a imagem que projetavam sobre ela

E a imagem que temos dela - a mulher confiante, frontal, com uma identidade visual quase inconfundível - surgiu, em parte, como uma armadura, como acontece com tantas imagens que construímos. Numa entrevista ao The New York Times em janeiro de 2026, contou que usava os grandes óculos de aviador e aquela cortina de cabelo comprido, em parte, para esconder o rosto. "Aquilo que eu sentia que era por dentro", escreveu no seu livro de 1992, Revolution From Within, "era uma morena rechonchuda de Toledo, demasiado alta e com uma cara demasiado redonda".

Há qualquer coisa de quase perfeita nessa contradição. Uma mulher cuja aparência foi incessantemente discutida passou a carreira inteira a defender que as mulheres deviam poder ser consideravelmente mais do que aquilo que os outros viam quando olhavam para elas. Como acontece com a maioria das mulheres à frente do seu tempo, foi demonizada por muitos - estamos sequer surpreendidos? Se pudessem tê-la chamado bruxa e queimado numa fogueira, alguns provavelmente tê-lo-iam feito. Mas, infelizmente para eles, já não tiveram essa sorte. Os tempos estavam a mudar, e Steinem estava na linha da frente dessa mudança.

4. Defendeu que ser mulher também significava poder escolher

"Nem toda a pessoa que tem um útero tem de ter um filho", defendia. A maternidade, na sua visão, só podia ser uma escolha maravilhosa precisamente porque tinha de continuar a ser uma escolha. Essa palavra - escolha - atravessa grande parte daquilo por que Steinem lutou. A escolha de ter um filho ou não. A escolha de trabalhar. De entrar na política. De casar ou não casar. De falar sobre a violência que acontecia dentro de casa. De ser ambiciosa sem pedir desculpa por isso. De ser qualquer coisa para além daquilo que se esperava que uma mulher fosse.

Defendeu de forma feroz o direito ao aborto, tendo ela própria feito um aos 22 anos, em Londres. Numa entrevista ao The Observer, em 2011, recordou-o como a primeira vez em que sentiu que tinha assumido ativamente a responsabilidade pelo rumo da sua própria vida. Repetiu também a frase, agora famosa: "Se os homens pudessem engravidar, o aborto seria um sacramento".

5. Abriu espaço para mulheres no jornalismo

Mas antes de Steinem se tornar uma das feministas mais reconhecidas do mundo, teve primeiro de lutar para ser levada a sério enquanto jornalista - o que, por si só, diz bastante sobre aquilo que fez pelas mulheres no jornalismo. Em 1962, recebeu aquilo que considerava ser a sua primeira verdadeira grande reportagem para uma revista nacional, através da Esquire. O artigo, The Moral Disarmament of Betty Coed, analisava a contraceção e as negociações impossíveis a que as mulheres eram sujeitas entre sexo, casamento, maternidade e carreira - um tema que dificilmente poderia parecer mais contemporâneo hoje. Foi a primeira vez que assinou um artigo numa revista de circulação nacional.

Gloria Steinem vestida com um fato de coelhinha da Playboy Foto: Getty Images

No ano seguinte, Steinem infiltrou-se como Playboy Bunny para investigar as condições das mulheres que trabalhavam no Playboy Club de Hugh Hefner. A reportagem que daí resultou retirou todo o glamour ao trabalho e expôs a vigilância, a sexualização, os baixos salários e as exigências físicas escondidas por baixo do uniforme. E, no entanto, depois de fazer exatamente aquilo que se espera que um jornalista de investigação faça, Steinem passou a ter mais dificuldade em conseguir trabalhos considerados sérios. Tinha exposto o universo das Bunnies mas, profissionalmente, as pessoas começaram a tratá-la como se ela própria se tivesse simplesmente tornado uma.

Há uma ironia particularmente amarga nisso: através de jornalismo sério, mostrou como as mulheres eram reduzidas aos seus corpos e, depois, viu a própria indústria jornalística reduzi-la ao corpo sobre o qual tinha escrito.

6. Insistiu que o feminismo tinha de olhar para além das mulheres brancas

Steinem levou uma perspetiva feminista para o mainstream através do jornalismo, da intervenção pública e do ativismo, mas falar sobre os direitos das mulheres não era a sua única frente de combate. A sua política estendeu-se à oposição à violência doméstica e à mutilação genital feminina, ao ativismo anti-guerra, à justiça racial e aos direitos LGBTQ+. Em 1984, foi detida durante um protesto contra o apartheid em frente à Embaixada da África do Sul, em Washington.

E isto importa porque Steinem insistiu, cada vez mais, que o feminismo não podia ficar limitado às vidas de mulheres brancas e confortáveis. Usou a plataforma que conquistou enquanto mulher branca e instruída para falar sobre pessoas tradicionalmente ignoradas pelas mesmas estruturas de poder - pessoas negras, minorias étnicas, pessoas da classe trabalhadora e mulheres indígenas. Sexo e raça estavam interligados, defendia em 1971, porque diferenças visíveis tinham sido historicamente usadas para organizar seres humanos em grupos supostamente superiores e inferiores - e, de forma bastante conveniente, para decidir quem iria fornecer mão-de-obra barata.

A ideia de que o passado deixa marcas no presente é especialmente verdadeira quando falamos das ações que Steinem ajudou a liderar. Hoje, as mulheres têm palavras como assédio sexual para comportamentos que antes eram simplesmente obrigadas a tolerar. A violência doméstica é entendida como um problema público e político, e não apenas como um assunto privado de família. As mulheres candidatam-se a cargos políticos em números que seriam difíceis de imaginar quando Steinem começou a organizar-se. Publicações feministas podem falar abertamente de aborto, violação, sexualidade e discriminação sem terem primeiro de explicar porque é que esses temas pertencem a uma revista dirigida a mulheres. Nenhuma dessas batalhas terminou. Algumas avançaram e recuaram. Mas talvez seja precisamente isso que torna o trabalho de Steinem mais relevante, e não menos.

Porque talvez aquilo que Gloria Steinem fez pelas mulheres não tenha sido simplesmente dizer-lhes que podiam sentir-se empoderadas. Foi algo bastante mais prático do que isso. Ajudou a dar-lhes as palavras para descrever aquilo que lhes estava a acontecer, as páginas onde imprimir essas palavras, as organizações através das quais agir sobre elas e, crucialmente, a insistência de que aquilo que acontecia às mulheres era importante o suficiente para passar a ser um problema de todos.