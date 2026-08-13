Reflexão Máxima. €250 por mês é quanto vale o trabalho de uma mulher dentro de um casamento?

Estava a deslizar pelo Instagram quando, por breves segundos, achei que o feminismo estava finalmente a salvo. A Relação de Coimbra tinha condenado um homem a pagar 45 mil euros à ex-mulher pelo trabalho doméstico e de cuidado que ela tinha realizado durante 15 anos de casamento. "TOMA!", pensei. Alguém tinha decidido que lavar roupa, cozinhar, limpar a casa, cuidar dos filhos e garantir que uma família funciona não era simplesmente aquilo que as mulheres fazem porque sim. Havia um valor. Havia dinheiro. Havia até uma decisão judicial. Quase me apeteceu dar um abraço a um amigo homem. E depois fiz as contas. 45 mil euros por 15 anos dão 3 mil euros por ano. Ou, numa versão mais fácil de digerir para quem faz contas com o 12º em Humanidades, 250 euros por mês.

Claro que esta conta não corresponde ao cálculo feito pelo tribunal. Os 45 mil euros são uma compensação jurídica, determinada segundo critérios de equidade, e não um salário mensal atribuído retroativamente à mulher. Portanto, não, não podemos simplesmente concluir que a Relação de Coimbra decidiu que uma mulher vale 250 euros por mês quando fica em casa a trabalhar. Mas também seria um desperdício olhar para esta conta e seguir o scroll. Porque estes 250 euros levantam uma questão muito maior do que o valor de uma indemnização: quanto vale, afinal, o trabalho que fazemos gratuitamente dentro de casa?

Sempre achei “trabalho doméstico” uma expressão demasiado asseada para a quantidade de sangue, suor, lágrimas, gestão e caos que realmente esconde. Não é apenas limpar a casa e fazer o jantar. É cozinhar, lavar, organizar, planear, gerir, cuidar, marcar consultas, acompanhar crianças, lembrar horários, antecipar necessidades e manter em funcionamento uma pequena empresa familiar que, por alguma razão, raramente tem departamento de Recursos Humanos. É também aquele trabalho mental, de estar permanentemente a antecipar aquilo de que os outros vão precisar (em particular o marido).

Em Portugal, este tipo de trabalho continua a ter género. Já em 2019 o estudo “As mulheres em Portugal, hoje”, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, mostrava uma realidade difícil de contornar: entre as mulheres que vivem com um homem e têm trabalho remunerado, 73% fazem mais trabalho não pago do que o companheiro. Em média, as mulheres realizam 74% das tarefas domésticas, contra 23% dos homens. Ou seja, mesmo quando ambos têm um emprego, há uma espécie de segundo turno que continua a ser feito sobretudo por elas.

E é aqui que a discussão sobre os 45 mil euros deixa de ser apenas uma questão jurídica e passa a ser uma questão humanitária. E sinceramente pessoal. O problema do trabalho doméstico não é apenas que ele não seja pago, é que ele consome tempo. E o tempo, ao contrário do detergente, não se repõe. Um estudo divulgado em janeiro pelo Observatório Género, Trabalho e Poder do ISEG mostra precisamente isso. Num dia útil típico, as mulheres dedicam, em média, 20% do seu tempo ao trabalho doméstico não remunerado, contra 13% dos homens. Em contrapartida, dedicam 64% ao trabalho remunerado, enquanto os homens chegam aos 67%. Ao fim de semana, a diferença torna-se ainda mais expressiva: as mulheres gastam cerca de 42% do tempo em tarefas domésticas e outras atividades não remuneradas, enquanto os homens dedicam cerca de 42% do seu tempo ao lazer, desporto e hobbies. Há qualquer coisa de muito revelador numa sociedade em que o sábado e o domingo continuam a ser “tempo livre” para uns e apenas “mais um turno” para outras.

É uma diferença que parece pequena quando transformada numa percentagem, mas não é pequena quando pensamos naquilo que acontece com essas horas ao longo de uma vida. Porque quem está a cozinhar não está a fazer networking; quem está a tratar da roupa não está a fazer uma formação; quem fica em casa com uma criança doente não está numa reunião; quem reduz o horário para conseguir conciliar a vida familiar não está a acumular a mesma experiência profissional de quem pode trabalhar mais horas. É aqui que a discussão sobre igualdade entre homens e mulheres fica muito mais interessante. Estamos habituados a falar de salários, cargos de chefia e representação. Mas antes do salário existe uma coisa muito mais básica: o tempo. Quem tem tempo para aceitar uma reunião às sete da tarde? Quem tem tempo para fazer horas extra? Quem tem tempo para estudar depois do trabalho? Quem tem tempo para cultivar contactos profissionais? Quem tem tempo para simplesmente não fazer nada? E quem está a preparar o jantar enquanto isso acontece?

O ISEG é particularmente claro nesta relação entre tempo e carreira. Maria João Coelho Guedes, investigadora do observatório, chama a atenção para o facto de as mulheres trabalharem menos horas no trabalho remunerado e, por isso, ganharem menos, serem menos visíveis e poderem ser menos consideradas para promoções. Ao mesmo tempo, o trabalho não remunerado continua invisível e sem valorização económica. A maternidade torna esta desigualdade ainda mais evidente: as mulheres com filhos dedicam, em média, 64% do seu tempo ao trabalho remunerado, contra 66% das mulheres sem filhos. Entre os homens acontece o contrário: os pais dedicam 68% do seu tempo ao trabalho remunerado, contra 64% dos homens sem filhos. No trabalho doméstico não remunerado, as mulheres com filhos chegam aos 22% do tempo num dia útil, enquanto os homens ficam nos 14%, independentemente de terem ou não filhos. Há uma frase da investigadora que resume uma parte desconfortável desta realidade: continua a existir a expectativa de que a mulher cuide e o homem “ganhe o pão”.

A questão é que esta divisão pode parecer perfeitamente funcional enquanto o casamento funciona. Um trabalha mais, o outro trata da casa. Um constrói carreira, o outro garante que a vida familiar funciona. Um acumula salário, experiência profissional e contribuições; o outro acumula trabalho. Só que estes dois tipos de acumulação não são equivalentes. É esta ideia que a investigadora Pamela Cabreira ajuda a desmontar quando fala de trabalho doméstico e reprodutivo. A questão não é simplesmente que as mulheres façam mais tarefas em casa. É que esse trabalho foi historicamente naturalizado como parte do que significa ser mulher e, por isso, retirado daquilo que habitualmente reconhecemos como trabalho económico.

É uma distinção importante. Porque o sistema económico está muito mais preparado para reconhecer o emprego do que o trabalho. O emprego tem salário, contrato, Segurança Social, férias. Uma empregada doméstica tem um preço. Uma ama tem um preço. Uma pessoa contratada para cozinhar tem um preço. Mas uma mulher que cozinha, limpa, cuida e organiza gratuitamente dentro da própria família parece não estar a trabalhar. O trabalho não desapareceu; o que desapareceu foi o salário. E há aqui uma ironia particularmente cruel: quando o trabalho doméstico é profissionalizado, continua a estar entre os trabalhos mais mal pagos e mais precários; quando é feito gratuitamente dentro de casa, muitas vezes nem sequer é reconhecido como trabalho. Parece haver uma extraordinária consistência social em atribuir pouco valor ao trabalho que foi historicamente associado às mulheres.

É precisamente por isso que acho que a pergunta “quanto custaria contratar alguém para fazer este trabalho?” é importante, mas insuficiente. Claro que podemos calcular quanto custaria pagar a alguém para cozinhar, limpar, tratar da roupa ou cuidar de uma criança. Mas existe uma segunda conta, muito mais importante: quanto custou à mulher que fez esse trabalho? Porque o custo não está apenas nas horas que trabalhou. Está também nas horas que não pôde vender no mercado. Está na carreira que pode ter avançado mais devagar, na formação que não fez, no emprego que não aceitou porque tinha de sair às cinco, na promoção para a qual já não era a candidata mais disponível e nas contribuições para a reforma que não acumulou.

O artigo da consultora de inocação social brasileira Think Eva sobre o custo económico de ser mãe chama a atenção para esta dimensão: o trabalho de cuidado tem consequências económicas que vão muito além do momento em que é realizado. O tempo dedicado à maternidade pode significar menos tempo para a carreira, menor rendimento e menos autonomia financeira. E é aqui que o caso da Relação de Coimbra se torna particularmente desconfortável.

Segundo os factos considerados no processo, o marido trabalhava exclusivamente na sua profissão e auferia rendimentos anuais que chegaram a situar-se entre os 80 mil e os 100 mil euros. A mulher assegurava predominantemente o trabalho doméstico e os cuidados da filha. Não sabemos quantas oportunidades profissionais ela perdeu, quantas promoções deixou de ter ou quantas vezes teve de escolher a opção profissional mais compatível com a vida familiar. E não precisamos de inventar essas perdas para perceber a assimetria. Sabemos que havia uma divisão do trabalho dentro daquela família: um tinha mais espaço para se dedicar à profissão; a outra tinha mais responsabilidades dentro de casa. E, durante 15 anos, essa divisão teve consequências económicas muito diferentes para cada um.

No fundo, os 45 mil euros interessam-me menos como número do que como símbolo. Não acho particularmente útil dizer que 45 mil euros são “pouco” simplesmente porque, divididos por 15 anos, dão 250 euros por mês. Isso seria transformar uma compensação judicial num salário retroativo, quando não é disso que se trata. Mas também não acho que devamos olhar para os 45 mil euros e encerrar a discussão com um “pelo menos reconheceram o trabalho”. A questão seguinte é muito mais interessante: o que estamos, afinal, a compensar? As horas de limpeza? As refeições? Os cuidados da criança? A organização da casa? O tempo? O rendimento que deixou de ser ganho? A progressão profissional que não aconteceu? As contribuições para a Segurança Social que não foram feitas? A reforma que poderá ser mais baixa?

E é precisamente por ser tão difícil contabilizar tudo isto que o trabalho doméstico continua a ser tão fácil de desvalorizar. O mercado gosta de coisas que consegue transformar em números. Um salário é um número. Uma hora extra é um número. Uma renda é um número. Um contrato é um número. O cuidado é muito mais incómodo. O tempo de uma mãe não vem com recibo, a disponibilidade emocional de uma mulher não vem com tabela de preços e a gestão da casa não aparece no PIB. E, no entanto, alguém tem de fazer tudo isso para que o resto continue a funcionar.

Acho que esta pode ser a parte mais feminista desta história: não precisamos de fingir que uma mulher é uma empregada doméstica dentro do próprio casamento para reconhecer o valor do que fez. Precisamos de deixar de fingir que aquilo que acontece dentro de casa não tem consequências económicas. Porque tem.

Talvez os 45 mil euros sejam muito, talvez sejam pouco. Não tenho uma fórmula capaz de transformar 15 anos de refeições, roupa lavada, consultas marcadas, cuidados, disponibilidade e oportunidades profissionais sacrificadas num número exato. Mas tenho a certeza de que 250 euros por mês não são a história toda. Porque quando falamos de trabalho doméstico não estamos apenas a falar de dinheiro que não entrou: estamos a falar de tempo que não voltou, de rendimento que não se acumulou e, em última análise, de autonomia que pode ter ficado pelo caminho. Autonomia financeira é mais do que ter dinheiro na conta: é ter condições para fazer escolhas, ter liberdade e segurança. "Uma mulher precisa de dinheiro e de um quarto só seu se quiser escrever ficção", escreveu Virginia Wolf. Feitas as contas, a verdadeira questão nem é quanto vale o trabalho doméstico, mas porque continuamos tão empenhados em fingir que ele não é trabalho.