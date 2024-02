Quem são as mulheres que deixa Alexei Nalvany?

A família junta. Foto: Getty Images

Moral Courage Award", na 13ª edição do Geneva Summit for Human Rights and Democracy. Na altura, disse: "O meu pai foi repetidamente detido com base em falsas acusações, assediado, perseguido, invadido e atacado. E, em agosto de 2020, foi envenenado com um agente nervoso de nível militar, o Novichok", recordando o incidente.



"A minha mãe queria que ele fosse transportado para o estrangeiro para receber tratamento médico adequado, mas os médicos e os funcionários do governo russo não quiseram libertá-lo do hospital provincial degradado na Sibéria", continuou, dizendo ainda que quando o pai soube que ia receber o prémio, e que ela tinha sido convidada a recebê-lo em seu nome, "escreveu-me uma carta da prisão, dizendo "Dasha, tenho duas coisas muito importantes para te dizer. Primeiro, e mais importante, por favor não estragues a tua primeira atuação em público. E segundo: não te esqueças de dizer que estou extremamente orgulhoso por receber este grande prémio". É uma grande honra para o meu pai e para todos os que apoiam o que ele está a fazer", disse, ainda, emocionada mas firme. A família ainda não se pronunciou sobre a morte de Alexei, e mais nada se sabe sobre as circunstâncias.

Não é propriamente uma notícia que choque o mundo., informaram os serviços prisionais do país, no que provavelmente será visto como um assassínio político atribuível a Vladimir Putin - ainda sem confirmações (e possivelmente nunca).Navalny estava detido numa prisão a cerca de 65 quilómetros a norte do Círculo Polar Ártico, onde tinha sido. No início de dezembro passado, o opositor de Putin desapareceu de uma prisão, onde cumpria uma pena de 30 anos por acusações de extremismo e fraude.Um nacionalista, Navalny teve um grande papel nos protestos de 2011-12 na Rússia, fazendo, investigando o círculo íntimo de Putin e partilhando as suas descobertas em vídeos que obtiveram milhões de visualizações. Recentemente,retratou a sua vida, mas sobretudo a tentativa de assassínio que sofreu, quando tentaram envenená-lo durante um voo entre a Sibéria e Moscovo. Alexei tentou depois procurar a verdade sobre o que lhe aconteceu, em Berlim, e o documentário termina com o seu regresso à Russia, onde é logo preso.O ponto alto da sua carreira política ocorreu em 2013, quando obteveque poucos acreditavam ser livre ou justo, lembra o The Guardian. "Durante anos, Navalny continuou a ser um espinho no Kremlin, identificando um palácio construído no Mar Negro, para uso pessoal de Putin, mansões e iates utilizados pelo ex-presidente Dmitry Medvedev e uma prostituta que ligava um alto funcionário da política externa a um conhecido oligarca", escreve o The Guardian.. Yulia é economista e uma grande figura mediática na Rússia, muitas vezes apelidada de "primeira-dama". O seu pai era o cientista Boris Aleksandrovich Abrosimov (1952-1996), a sua mãe trabalhava para o Ministério da Indústria Ligeira e a sua tia é Elena Borisovna Abrosimova, uma das autoras da Constituição russa. Portanto,Alexei e Yuliae casaram em 2000. Apoiou sempre o marido, e esteve ao seu lado quando foi envenenado, em Berlim. A filha, Daria, teve um grande envolvimento no documentário referido acima, e já deu TED Talk sobre. Aos 23 anos, mostra-se ativista pela paz, e em 2021 recebeu pelo pai o "