Quando a única certeza é a incerteza: vem aí o eclipse mais caótico do verão

O que fazer quando tudo treme e a incerteza é a única certeza? A resposta não é aquela que gostaríamos: passa por encontrar um lugar seguro e esperar, num ato de fé, que o tempo faça a sua mestria. A época de eclipses mexe sempre com o mundo emocional e com o sentimento de segurança, porque traz transformações, clareza a lados sombra e situações inesperadas. O próximo eclipse lunar, no dia 28 de agosto, aponta as suas influências diretas às emoções. Este eclipse acontece na Lua cheia em Peixes, trazendo o eixo Peixes-Virgem à equação.

Neste dia 28 de agosto, o céu não está para brincadeiras, mostrando que o nosso mundo emocional será testado e desafiado com grande imprevisibilidade nos próximos tempos. A lua cheia em Peixes já é sensível por natureza, porque neste signo do elemento água, não há fronteiras, sente-se tudo. O que torna este eclipse mais imprevisível é, por um lado, a oposição de Mercúrio em Virgem e por outro a quadratura que lua, sol e mercúrio fazem ao planeta Úrano em Gémeos. Traduzindo em miúdos, tudo o que for relacionado com comunicações, sejam estas mentais ou terrestres, irá estar sobre grande irrequietude. Úrano em Gémeos é rápido e veloz, Mercúrio em Virgem é altamente mental e a lua em peixes é altamente emocional. Os botões estão rodados na amplitude máxima e será precisa muita consciência para conter os efeitos da instabilidade. Esta é também uma lunação em que diferentes intuições se podem revelar, trazendo inspiração acrescida aos signos de água (Caranguejo, Escorpião e Peixes).

Quem tem planetas em Peixes, Virgem, Gémeos e Sagitário, terá de ter uma atitude preventiva por estes dias, desacelerando e tentando manter a calma, mesmo perante as situações mais delicadas. Isto poderá estar relacionado com eventos que acontecem no trabalho, na saúde, por causa do arquétipo de Virgem, mas também nas viagens e no que diz respeito ao bem-estar emocional e mental. A ansiedade pode estar bem viva, sendo fulcral haver com quem desabafar e arranjar formas de acalmar o sistema nervoso.

Numa perspetiva positiva, porque há sempre, este é o período ideal para entrarmos em contacto com as nossas forças inconscientes, de forma a limparmos o que nos impede de sermos a nossa melhor versão. No meio desta conjetura astrológica delicada, Júpiter em Leão aplica a um trígono a Saturno em Carneiro, ou seja, tudo que for libertado e eliminado sob a influência de Úrano, limpará o terreno para construções criativas e sólidas.