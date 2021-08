Primeiras imagens de Kristen Stewart como princesa Diana. Quão parecidas estão?

Spencer, produzido por Pablo Larraín e com argumento de Steven Knight, conta a história de um dos últimos natais que a princesa Diana passou no castelo de Windsor, Inglaterra, em 1991. Este foi o fim de semana em que Diana Frances Spencer, também conhecida por Lady Di, se apercebeu que o seu casamento com o príncipe Carlos não estava a resultar e que era necessário afastar-se da família real.

No início do trailer, conhecemos a ‘vida encantada’ da princesa de Gales rodeada de glamorosos vestidos e jantares requintados. Porém, rapidamente nos apercebemos que nem tudo é o que aparenta ser.

Cartaz oficial do filme 'Spencer', de Pablo Larraín e Steven Knight. Foto: Produtora NEON

"O casamento da princesa Diana e do príncipe Carlos há muito que esfriou. Embora rumores sobre casos e sobre divórcio existam, foi ordenada paz para as festividades de Natal na propriedade da rainha, em Sandringham. Há comida e bebida, tiro ao alvo e caça. Diana conhece o jogo. Mas este ano, tudo vai ser profundamente diferente", descreve a produtora NEON e o estúdio Topic Studios, sobre este momento decisivo na história de Diana.

Além de Kristen Stewart como protagonista, o filme conta também com Jack Farthing, conhecido pela série Poldark, no papel de príncipe Carlos. O elenco inclui ainda nomes como Sally Hawkins, Timothy Spall e Sean Harris, embora ainda não haja informação sobre as personagens que irão retratar.

Junto a Emmy Corrin e Elizabeth Debicki, ambas da série The Crown, Kristen Stweart é uma das atrizes que mais recentemente veste a pele de Lady Di.

Spencer estreia no Festival de Veneza em setembro e chega aos cinemas a 5 de novembro.