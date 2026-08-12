POV: comprou uns óculos para o eclipse. Agora confirme se não está prestes a ficar cega

Tínhamos planos. Um verdadeiro date Da Magia à Sedução: manifestações assinaladas, vinho no frio e um eclipse para apimentar a coisa. Depois veio o algoritmo, despejou-nos 47 versões diferentes da verdade e, subitamente, já ninguém sabia se devia olhar para o céu ou para os próprios pés.

A verdade é menos dramática, mas bastante importante: um eclipse não é o momento para improvisar nos acessórios. A radiação solar continua a ser perigosa mesmo quando o céu escurece e a retina não tem propriamente um botão de undo. É por isso que os óculos certos - com a certificação adequada - não são negociáveis.

Falámos com Francisco Batista, especialista em saúde visual e optometrista da Optivisão MaiaShopping, para perceber o que os nossos olhos estão realmente a enfrentar, como identificar uns óculos de eclipse legítimos e, sobretudo, como evitar que o nosso momento cósmico termine num péssimo plot twist.

1. O que acontece exatamente à retina quando olhamos para o sol sem proteção?

Quando olhamos diretamente para o sol, a luz é concentrada numa área muito pequena da retina, particularmente na mácula, responsável pela visão central e pela perceção dos detalhes. Esta exposição intensa pode provocar lesões nas células fotorrecetoras e noutros tecidos da retina, um fenómeno conhecido como retinopatia solar.

A retina não possui recetores de dor, pelo que a pessoa pode não sentir qualquer desconforto enquanto a lesão está a ocorrer. Em determinadas circunstâncias, alguns segundos de exposição direta podem ser suficientes para provocar uma lesão, que pode ser temporária ou permanente.

Durante um eclipse, a diminuição da luminosidade ambiente pode criar uma falsa sensação de segurança e levar as pessoas a olhar para o Sol durante mais tempo, aumentando o risco de lesão.

2. Porque é que os óculos de sol convencionais (mesmo com proteção UV400 ou lentes polarizadas) são inadequados para ver o eclipse?

Os óculos de sol convencionais, mesmo quando têm proteção UV400 e lentes polarizadas, foram concebidos para proteger os olhos da radiação solar e reduzir o encandeamento em situações de exposição normal. Não foram concebidos para permitir a observação direta do Sol.

Embora reduzam significativamente a quantidade de luz que chega aos olhos, não proporcionam a atenuação necessária para uma observação solar segura. Além disso, a redução da luminosidade pode fazer com que a pupila permaneça mais dilatada do que estaria perante uma fonte de luz muito intensa, permitindo a entrada de mais luz no olho.

Por isso, nem óculos de sol de elevada qualidade, nem vários pares sobrepostos, são uma alternativa aos filtros solares específicos para observação do sol.

3. Quais são os perigos reais de recorrer a “soluções caseiras” como radiografias, vidros fumados, filtros de soldador ou óculos de sol sobrepostos?

O principal perigo é criar uma falsa sensação de proteção. Radiografias, películas escuras, vidros fumados, negativos fotográficos ou vários pares de óculos de sol sobrepostos não garantem uma filtragem adequada da radiação solar. O facto de um material parecer muito escuro não significa que bloqueie de forma segura os diferentes tipos de radiação emitidos pelo sol.

No caso dos filtros de soldador, apenas determinados filtros com especificações adequadas podem ser utilizados para observação solar. Na prática, um filtro escolhido sem conhecimento técnico ou sem confirmação das suas características não deve ser considerado uma solução segura.

A recomendação é simples: não utilizar soluções caseiras ou materiais que não tenham sido especificamente concebidos e certificados para observação solar.

4. Como podemos confirmar que os óculos de eclipse que comprámos cumprem verdadeiramente a norma de segurança ISO 12312-2 e não são contrafações perigosas?

O primeiro passo é adquirir os óculos através de fornecedores reconhecidos, óticas, instituições científicas ou distribuidores de confiança. Os óculos devem apresentar informação clara sobre o fabricante e o produto e, quando aplicável, indicar a conformidade com a norma ISO 12312-2, relativa a filtros para observação direta do sol. A marcação CE deve também estar presente nos produtos colocados no mercado europeu quando aplicável.

É igualmente importante verificar se os filtros estão em perfeito estado, sem riscos, perfurações, fissuras, descolorações ou outras zonas danificadas. A simples presença de uma referência à norma ou de um logótipo não garante, por si só, a autenticidade do produto. Em caso de dúvida sobre a origem ou segurança dos óculos, não devem ser utilizados para observar o sol.

5. Quais são os sinais clínicos de alerta a quedevemos estar atentos?

Os sintomas de uma lesão provocada pela observação direta do sol podem não surgir imediatamente e podem tornar-se evidentes algumas horas depois ou apenas no dia seguinte. Entre os principais sinais de alerta estão: Visão turva; Aparecimento de uma mancha ou zona escura no centro da visão; Distorção das imagens; Alteração ou diminuição da perceção das cores; Aumento da sensibilidade à luz; Dificuldade em ler ou reconhecer rostos.

Qualquer pessoa que apresente estes sintomas após ter observado o sol diretamente deve procurar avaliação por um profissional de saúde visual. A avaliação permite determinar a existência e a extensão de uma eventual lesão e estabelecer o acompanhamento adequado.

6. Em que altura do eclipse é necessário colocar os óculos e em que altura é seguro retirá-los?

Os óculos específicos para observação solar devem ser colocados antes de olhar para o sol e mantidos durante todo o período em que qualquer parte do disco solar esteja visível.

Nos eclipses parciais, que são os que podemos observar habitualmente em Portugal, nunca é seguro olhar diretamente para o sol sem proteção, mesmo durante a fase de maior ocultação. A recomendação prática é, por isso, simples: colocar os óculos antes de olhar para o sol e mantê-los durante toda a observação.

7. É seguro andar na rua durante o eclipse desde que não se olhe diretamente para o sol?

Sim. Estar na rua durante um eclipse não representa, por si só, qualquer perigo para os olhos.

O eclipse não produz uma radiação especial ou diferente da radiação solar habitual. As atividades normais podem decorrer com segurança, desde que não se olhe diretamente para o Sol sem proteção adequada. É igualmente importante ter cuidados especiais com instrumentos óticos, como binóculos, telescópios, câmaras fotográficas ou outros dispositivos de ampliação. Nunca devem ser utilizados para observar o sol sem filtros solares especificamente concebidos para esse equipamento.

8. Que cuidados extra se devem ter com as crianças e com os idosos?

As crianças merecem especial atenção porque podem ser mais curiosas e retirar os óculos de proteção sem perceber o risco. A observação deve ser sempre supervisionada por um adulto, que deve garantir que os óculos permanecem corretamente colocados e que não há observação direta do sol.

No caso dos idosos, sobretudo quando existem dificuldades de visão, compreensão das instruções ou mobilidade, é importante garantir que as recomendações de segurança são claras e que a observação é feita com os filtros adequados. Tanto no caso das crianças como dos adultos mais velhos, a mensagem principal é a mesma: nunca observar diretamente o sol sem proteção adequada e certificada.

Um eclipse é um fenómeno extraordinário e memorável, mas uma observação sem os cuidados adequados pode provocar uma lesão ocular com consequências duradouras. A prevenção é fundamental.