Os signos mais "vira-casacas" do Zodíaco

Gémeos! Pode-se dizer que não têm apenas a fama, mas que também têm o proveito. Muitos planetas no arquétipo de Gémeos ou na "casa 3" podem dar esta capacidade de ver diferentes perspetivas, diferentes formas de pensar e de serem capazes de num momento pensarem e defenderem algo e no momento a seguir mudarem completamente de perspetiva. Têm uma mente, por vezes, muito acelerada e, por isso, podem ser precipitados nas suas palavras, nas suas escolhas e acabar por dizer algo da "boca para fora" ou até mesmo por ser aquilo que é conveniente no momento. Às vezes falam mesmo só por falar e podem sofrer do chamado "falar nervoso".

Tudo tem um lado positivo e esta capacidade de adaptabilidade geminiana faz com que este seja um signo aberto a todo o tipo de experiências, versátil e com uma enorme capacidade de comunicação e inteligência. A medida certa trará os melhores aspetos do signo à superfície.

Às vezes podemos ser flexíveis nas nossas opiniões porque queremos ser diplomáticos ou não queremos ser desagradáveis ou criar mau ambiente. Quem é que adivinha de que signo estou a falar? Balança. Balança fica no segundo lugar do pódio no que se refere a ser "vira-casaca". Neste caso, "a casaca" será cheia de bom gosto!

Ter muitos planetas no arquétipo de Balança ou na "casa 7" pode trazer esta enorme consciência do outro, das ideias do outro, das necessidades do outro e isso traduzir-se depois num comportamento que é uma extensão da identidade do interlocutor e o indivíduo Balança (ou com muita ênfase de Balança no mapa) pode perder o seu centro, o seu sentido de eu. Isso pode, obviamente, levar a muita confusão identitária. Muitas vezes o signo Balança quer também evitar o conflito e nesse sentido ceder na sua opinião. Pelo lado positivo, Balança tem uma enorme graça social e capacidade de entendimento das pessoas com que se relaciona, sendo o arquétipo com melhor capacidade de escuta.

Note que, tanto Gémeos e Balança, são do elemento ar e não é por acaso. O elemento ar corresponde às capacidades mentais. Tal como o vento, os pensamentos podem facilmente mudar de direção. O elemento ar representa assim a volatilidade associada a esta característica de mudança de opiniões e visões.

No elemento água podemos também ter um vira-casaca, porém mais pelo ato de omissão e dissociação. Falamos de Peixes ou da 12ª casa. O Peixes pode calar, omitir e fluir pelas diferentes perspetivas e formas de estar, mais por uma forma passiva de existir, na sua expressão dissociada, do que por uma forma ativa de expor as suas ideias e de mudar de ideias. O elemento confusão pode também adicionar a esse estado de espírito permissivo que tanto vai com uma ideia, como para outra. Não sendo do elemento ar, é um signo mutável e por isso, tem, como Gémeos, uma enorme capacidade de adaptabilidade, perdendo algumas vezes o seu sentimento de identidade. Fica assim no terceiro lugar do pódio! No lado mais positivo, este mesmo senso de adaptabilidade e de ausência de "eu" podem dar-lhe um lado extremamente compassivo e espiritual, assim como uma enorme capacidade de se sintonizar com o outro.