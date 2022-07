Os 3 signos mais picuinhas do Zodíaco

Virgem está entre os signos que são imediatamente projetados para as nossas mentes quando a palavra "picuinhas" se ouve. Certo? Haverá outro signo com tamanha capacidade para ver o que está em falta, com maior capacidade de ver o pormenor e o que está errado? Não, não há! A razão parece ser uma necessidade evolutiva de perfeição, de divino! Essa comparação com a perfeição aguça o sentido crítico do virginiano, que constantemente é assaltado pelo sentimento ora de culpa (devia estar melhor, podia ter feito melhor) ou de crítica (isto não está bem, falta isto ou aquilo). Na verdade, um bom antídoto para a sua sede de perfeição é lembrar-se que esta não existe, mas que este sentido de melhoramento pode ser utilizado com o aperfeiçoar de cada momento: o que poderia fazer neste momento para que ele fosse melhor? Pode ser uma boa questão para se levar no bolso e para se perguntar em momentos de hipercrítica ou "hiperpicuinhice".

Assim como o signo de Virgem, Gémeos é igualmente regido pelo planeta da mente, Mercúrio, e terá de vir em segundo lugar na lista dos signos mais picuinhas. Este, sendo mais perito em apanhar o ponto fraco do raciocínio dos outros, e constantemente a desafiar mentalmente o outro naquilo que ele diz, é picuinhas no nível mental, adorando procurar pormenores que faltam ou que poderão faltar eventualmente no futuro. A sua necessidade de estímulo é tal que se não tiver algo físico onde possa entregar a sua energia mental, pode perder-se em histórias e nos pormenores, deixando quentes os ouvidos de quem os escuta. Às vezes poderá falar tão rápido e tão incessantemente que o outro irá fazer o que é necessário só para que ele pare de falar. É levado à exaustão quem está a falhar num mero pormenor ou numa mera atitude ou ação, aos olhos do veloz e perspicaz geminiano.

Escorpião terá de vir em terceiro lugar da lista. O seu lado obsessivo e/ou controlador pode dar por si a focar-se no que é necessário transformar e mudar, tanto em si como no outro. Escorpião consegue ser o verdadeiro "pica-miolos" a apontar no outro aquilo que ele não está a fazer e que devia fazer ou até a entrar em conflitos apaixonados com a falta de lealdade alheia. O mau-feitio de Escorpião pode contagiar o ambiente à sua volta se a sua atenção não se orientar para dentro: que emoções estão lá que precisam de ser reconhecidas? Este deve ser o foco do signo da metamorfose, de forma a não projetar no externo essa necessidade de mudança, nos dias em que acorda e nada parece estar bem e no sítio certo. A sua capacidade intrínseca de olhar para além da aparência pode ser utilizada não para arrancar máscaras mas para ajudar o outro a evoluir. Quando entende essa diferença, o seu lado picuinhas pode transformar-se numa forte compreensão do outro.