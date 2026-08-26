"Não havia uma semana em que a minha chefe não pusesse alguém a chorar". 4 mulheres sobre os seus trabalhos mais tóxicos

Laura, 36 anos

O meu ambiente de trabalho era desorganizado e bastante stressante. Apesar de as pessoas serem simpáticas e existir espírito de equipa entre colegas, havia uma grande falta de organização e de gestão. A minha relação com o meu patrão era inicialmente amigável. Essa proximidade fez com que demorasse mais tempo do que seria habitual a perceber que existia um problema na dinâmica de trabalho e na forma como a empresa era gerida. Um episódio que me tenha ficado particularmente marcado foi quando apresentei a minha demissão, uma das formas utilizadas para tentar demover-me foi através da chantagem emocional. Questionaram repetidamente a minha decisão, com frases como: “O que vais fazer depois disto? Não vais conseguir melhor. Tens a certeza?”

Havia uma utilização constante de expressões como “somos uma família”, acompanhada por uma tentativa frequente de obter informações sobre a minha vida pessoal. Também era muito valorizado o facto de as pessoas trabalharem até tarde ou passarem noites na empresa. Quem tentasse manter horários e uma vida fora do trabalho era comparado com os colegas que ficavam até mais tarde e acabava isolado e gozado. A minha vida pessoal foi bastante prejudicada. Quase nunca estava em casa e, quando estava, muitas vezes adormecia imediatamente. Cheguei inclusivamente a adormecer durante jantares com amigos. Os meus níveis de ansiedade eram muito elevados. Estava constantemente irritada, tinha pouca paciência e sentia que não conseguia desligar do trabalho. Pensava constantemente naquilo que estava a acontecer, mesmo quando já não estava na empresa.

Tentei falar várias vezes sobre a desorganização e sobre a falta de pessoas na equipa. A reação era normalmente desvalorizar a situação: ouviam, sorriam e acenavam, mas nada mudava. Havia também muitas promessas de que as coisas iriam ser resolvidas ou de que seriam contratadas mais pessoas, mas rapidamente percebi que essas promessas não se concretizariam.

No meu caso, cheguei à conclusão de que já não havia nada que pudesse fazer para mudar aquela situação e, por isso, decidi despedir-me. Hoje, aconselharia qualquer pessoa que esteja a passar por uma situação semelhante a falar primeiro com a gestão e a deixar por escrito as queixas ou situações que considere problemáticas. É importante criar um registo do que está a acontecer. Se a situação não for resolvida, procuraria aconselhamento jurídico junto de um advogado com experiência em direito laboral e em situações de abuso ou assédio no local de trabalho. Sobretudo, diria às pessoas para não normalizarem comportamentos tóxicos em nome da lealdade à empresa ou da ideia de que “somos uma família”. Um trabalho não deve exigir que abdiquemos da nossa vida pessoal, da nossa saúde ou dos nossos limites.

Tatiana, 33 anos

O ambiente de trabalho era um McDonald’s no Brasil. Ele era meu gerente e passou a me assediar, embora eu nunca tivesse correspondido ou aceitado qualquer uma de suas investidas. Como eu recusava suas abordagens, ele passou a implicar comigo e a me perseguir no ambiente de trabalho. Durante semanas, me colocava sempre nas mesmas funções, mesmo quando a orientação era movimentar os funcionários entre diferentes atividades. Além disso, passou a me tratar de maneira hostil e diferente dos demais funcionários. Ele me chamava constantemente para sair. Quando eu recusava, dizia que eu era feia e que nenhum homem iria me querer. Em uma ocasião, fui trabalhar de sandálias e ele comentou, na frente de outras pessoas, que meus pés eram feios, algo que sempre foi uma grande insegurança para mim. Nesse mesmo dia, durante a distribuição das refeições dos funcionários, ele me deu apenas salada, quando naquela época tínhamos direito a hambúrguer. Em seguida, disse que, se eu mostrasse os meus seios, me daria um hambúrguer.

Ele continuava me chamando para sair, fazendo comentários sobre o meu corpo, me chamando de “gostosa” e fazendo comentários de cunho sexual. Quando percebia que eu não reagia bem ou não correspondia às suas investidas, passava a me constranger ainda mais, fazendo bullying, piadas e comentários para me ridicularizar. Na época, eu tinha apenas 16 anos. A situação começou a afetar profundamente a forma como eu me enxergava e como me sentia no ambiente de trabalho. Eu tinha crises de ansiedade antes de ir trabalhar, sentia-me feia e horrível e, muitas vezes, acabava acreditando nas coisas que ele dizia sobre mim. Passei a carregar inseguranças que foram alimentadas justamente por alguém que tinha uma posição de autoridade sobre mim.

Cheguei a procurar o diretor-geral da empresa para relatar o que estava acontecendo, mas, mesmo assim, nada mudou. Ele continuou trabalhando normalmente e as situações continuaram acontecendo. Na época, eu também me sentia, de alguma forma, culpada pelo que estava acontecendo, embora hoje consiga compreender que eu não tinha culpa alguma. Naquele momento, eu esperava que alguma providência fosse tomada, que ele fosse punido ou até mesmo afastado da função. Hoje, olhando para aquela situação, percebo que também esperava demais de mim mesma. Eu me cobro por não ter reagido de uma maneira diferente, mas preciso lembrar que eu tinha apenas 16 anos. Eu era uma adolescente, inexperiente e vulnerável, diante de um adulto que ocupava uma posição de autoridade e que deveria ter me protegido, não me assediado e humilhado.

Se fosse hoje, eu provavelmente teria reagido de outra maneira e não deixaria que ele falasse comigo daquela forma. Mas eu não era a pessoa que sou hoje. Eu era apenas uma adolescente tentando trabalhar, e a responsabilidade pelo comportamento dele nunca foi minha, mas certamente hoje em dia quem sairia humilhado seria ele.

Constança, 25 anos

Quando entrei na empresa, durante algum tempo, correu tudo bem. Com o passar do tempo, sobretudo em períodos de maior stress, comecei a reparar em comportamentos que acabavam por ser descarregados sobre as pessoas da equipa. O ambiente tornou-se pesado e, numa equipa de sete pessoas, acabávamos todos por sentir um pouco essa pressão e por nos apoiarmos uns nos outros. Durante algum tempo, tentávamos acreditar que seria apenas uma fase ou que existiria alguma razão para estarmos a lidar com faltas de paciência, gritos e reações desproporcionais. Acredito que, entretanto, houve uma tentativa de melhorar a situação, e isso acabou por se refletir em toda a equipa. O ambiente tornou-se mais leve e passou a existir mais harmonia no dia a dia, embora ainda houvesse algumas situações pontuais. Um episódio que ficou particularmente marcado aconteceu durante uma reunião. Sem saber exatamente o que tinha acontecido anteriormente, ouvi frases como “não vales nada” e “o que vocês fazem não interessa nada”. Foram palavras que me ficaram bastante presentes. Lembro-me de ter ido para casa e de ter desabafado com os meus pais e com os meus amigos sobre o que tinha acontecido. Na altura, todos me diziam que devia pensar seriamente em sair daquele trabalho.

Havia vários comportamentos que considero tóxicos: gritos, críticas constantes, desvalorizar o trabalho das pessoas e repreender alguém imediatamente quando acontecia um erro, sem primeiro procurar perceber o que tinha acontecido ou ouvir uma explicação. Muitas vezes, partia-se do princípio de que a responsabilidade era nossa antes de se perceber a situação. Isto acontecia com bastante frequência, praticamente todos os dias, embora nem sempre com a mesma pessoa. Era como se, em cada momento, existisse alguém diferente da equipa a ser alvo dessa pressão.

Sempre tentei separar o trabalho da minha vida pessoal. Quando estas situações aconteciam, fazia ainda mais esse esforço, porque sabia que, se levasse aquilo comigo para casa, passaria o resto do dia a pensar no assunto e teria dificuldade em concentrar-me noutras coisas. Apesar disso, havia dias em que era impossível desligar. Houve momentos em que saí do trabalho tão afetada que não conseguia simplesmente deixar aquilo para trás. Lembro-me, por exemplo, de fazer uma viagem de cerca de três horas para passar um fim de semana em família e passar praticamente toda a viagem a chorar e a questionar-me se estava no sítio certo. Durante o trabalho, o apoio entre colegas foi fundamental. Se não tivéssemos criado esse apoio mútuo, teria sido muito mais difícil. Muitas vezes escolhíamos ficar calados, perdíamos a motivação e passávamos a responder de forma muito clara e curta, porque existia sempre o receio de que qualquer coisa que disséssemos pudesse desencadear uma nova reação negativa. Cheguei a falar com antigos colegas que tinham saído da empresa, precisamente para perceber se aquilo era uma situação recorrente e se já tinha acontecido anteriormente. Entretanto, também chegámos a falar com os Recursos Humanos. Na altura, apesar de já existir alguma noção de que havia problemas, a reação foi de surpresa perante a dimensão que a situação tinha atingido. Percebi que havia coisas que estavam a acontecer no dia a dia da equipa e que não estavam necessariamente a chegar a quem poderia intervir.

Naquela altura, gostava que alguém com mais responsabilidade tivesse tido a coragem de intervir de forma mais firme. Muitas pessoas tinham conhecimento do que estava a acontecer, mas senti que faltou alguém tomar uma posição clara perante a situação. Hoje, diria a alguém que esteja a passar pelo mesmo para ter a coragem que eu própria não tive na altura: não normalizar determinados comportamentos e, quando for possível, procurar uma saída. Claro que existem muitos fatores a considerar e nem sempre é simples deixar um trabalho sem ter outra coisa garantida. Mas, olhando para trás, eu era muito nova e talvez devesse ter tido mais coragem para arriscar. Não vamos provavelmente encontrar um trabalho onde sejamos sempre felizes e onde nunca existam momentos difíceis. Isso faz parte. Mas uma coisa é ter dias maus ou enfrentar momentos de pressão; outra é permitir que alguém nos faça sentir constantemente diminuídos ou com medo de falar apenas por existir uma relação hierárquica. Se pudesse voltar atrás, teria percebido mais cedo que dizer “chega” também é uma forma de nos protegermos.

Joana, 30 anos

O ambiente de trabalho entre colegas era ótimo, porque acabávamos por nos apoiar uns nos outros, devido à chefia tóxica que tínhamos. A minha relação com a chefe eu comparava com uma “relação amorosa tóxica”, haviam dias incríveis em que a chefe me tratava como se fosse a melhor amiga dela e no dia a seguir era a maior inimiga, não havia um equilíbrio, uns dias estava tudo bem e outros dias estava tudo péssimo. Por exemplo, sempre que nos atrasávamos 2/3 minutos enviava mensagens a perguntar “onde andas?” ou “hoje não vens trabalhar?” - tanto na hora de entrada (9h) como nas horas de almoço.

Gritava com os colaboradores e humilhava-os à frente de todos os colegas da equipa. Não havia uma semana em que não pusesse alguém a chorar. Comentava a roupa e a forma de estar dos colegas, enviava mensagens a perguntar se estávamos no café enquanto conversávamos entre colegas, sendo que o gabinete dela era literalmente ao lado do nosso e a porta estava sempre aberta. Enviava mensagens a falar mal de colegas da equipa e até criava mexericos falsos, dizer uma coisa a uns e dizer outra coisa a outros.

Esta situação afetava o meu trabalho e a minha vida fora do trabalho. Criava ansiedade, eu andava descontente, levava os problemas do trabalho para casa e isso afetava as pessoas ao meu redor. Sentia-me triste, frustada e esgotada. Falei várias vezes com a minha psicóloga, com o meu namorado, família e amigos próximos. Ficavam chocados com as histórias que contava, todos eram compreensivos comigo e queriam que saísse desse ambiente.

Toda a gente dizia para eu sair, porque viam que estava mesmo infeliz. O que eu deveria ter feito era ter saído logo e não ter esperado tanto. Aquilo que eu diria para alguém que estivesse na mesma situação era para “não aguentar só mais uns meses” e para não ter medo de sair desse ambiente, porque há sempre outras oportunidades e por mais que acreditemos que um dia aquele ambiente vai mudar, não é bem assim...