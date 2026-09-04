Não, fumar não está na moda

As pessoas muito idiotas começam a fumar relativamente tarde. Pessoas como eu. Até aos 20 anos nunca toquei num cigarro, talvez pela má memória dos intervalos fechada na casa de banho do liceu, enquanto as minhas amigas, pirralhas que mal sabiam travar e insistiam que dar uns bafos às escondidas era sinónimo de rebeldia e emancipação, nos enchiam daquele cheiro nauseabundo. Até que um dia, por curiosidade, experimentei. Nada de memorável - mas memorável o suficiente para, aqui e ali, nas saídas à noite, voltar a fazer a pergunta fatal: “Por acaso não tens um cigarro?” Foi bem mais tarde, julgo que com 26, que a coisa descambou. Nessa altura o mundo era um lugar muito diferente. Ainda se podia fumar em praticamente todo o lado, o que era tanto uma benção como uma aflição - uma benção porque parecíamos sofisticados e civilizados, com aquele fumo digno de filme noir a subir pela nossa sombra acima; uma aflição porque quem não fumava era forçado a conviver nesse ambiente tóxico, sem fuga possível. Era maravilhoso. Era horrível, mas era maravilhoso. Era decadente, como a poesia de Baudelaire, ainda que menos requintado. Era assustador e mórbido. Já era do domínio público que “fumar mata”, mas ainda existia uma certa inocência que nos protegia das verdades absolutas, como se as coisas más só acontecessem aos outros; as pessoas continuavam a fumar não por capricho, mas porque gostavam realmente de fumar. O virar de século foi um gigantesco abanão na consciência global de toda a sociedade, que começou a perceber, muito lentamente, os malefícios do tabaco.

Kylie Jenner para a Vanity Fair, Março 2026 Foto: @vanityfair

Na redação onde trabalhava, metade da equipa era composta por fumadores. E, já se sabe, jornalista que fuma é jornalista que devora cigarros (ou pelo menos era). Havia cinzeiros atulhados de beatas. O cheiro a Camel e a Marlboro misturava-se com o aroma de Português Suave e SG Ventil. O ambiente era caótico, como só pode ser o ambiente de um local onde se fuma (muito). E nem sequer era preciso mexer um dedo (leia-se, ir à rua) para acender um cigarro, o que à luz das noções de saúde e longevidade de 2026 parece uma combinação explosiva. Foi portanto nas antevésperas dos 30 que comecei oficialmente a fumar. Uma decisão idiota, como tantas outras, e ainda assim totalmente pensada e irracional. Adoro fumar. Odeio fumar. Estou, aliás, a fumar agora, enquanto escrevo isto. É nojento, eu sei. Em minha defesa, já fumei muito mais. No auge da pandemia, enquanto metade da população aproveitava para fazer exercício físico e experimentar receitas saudáveis, eu fumava o triplo. Os dias não tinham horas suficientes para tudo o que eu precisava de fumar - e os dias tinham muitas horas.

Atualmente sou capaz de estar uma semana sem tocar num cigarro. Menos stress? Como dizem os franceses, va savoir, vá-se lá saber. Em todo o caso, não acho necessário, nem inteligente, impor o meu vício estúpido aos outros. Faz o que eu digo… Apregoar aos sete ventos que fumar é cool (sendo que cool, já de si, é uma palavra muito pouco cool) é uma patetice pegada, comparável a espalhar panfletos que apelem ao consumo de álcool numa autoestrada. Fumar é uma merda, mas é uma merda pessoal e intransmissível, não é algo que deva ser transformado em detalhe estético, ato político ou trend de Instagram. Claro que a intelligentsia do novo milénio não pensa assim, porque a intelligentsia do novo milénio adora criar problemas.

Em abril passado, o jornal inglês The Telegraph escrevia: “Smoking is cool again – and Hollywood’s to blame” (Fumar está na moda outra vez – e a culpa é de Hollywood). Mais recentemente, o Financial Times questionava: “Smoking is back in fashion. Why?” (Fumar está novamente na moda. Porquê?), tal como o The Washington Post: “Cigarettes are back in vogue. How did this happen?” (Os cigarros estão novamente na moda. Como é que isto aconteceu?). Em todos os casos, o “regresso” do tabaco é visto como um dado adquirido ou uma “tendência” a seguir, muito por culpa da capa da Vanity Fair de março, onde Kylie Jenner surge a acender um cigarro, algo impensável há sensivelmente dois minutos atrás. “Será que os cigarros estão de volta? Dependendo da pessoa a quem perguntar, os cigarros nunca chegaram a desaparecer. Mas a atitude em relação aos cigarros e aos fumadores mudou”, explica Jessica M. Goldstein, autora do texto do Post, que basicamente associa o hábito de certas celebridades, capturado pelos paparazzi, ao aumento do número de viciados. “Para alguém que só sonha em ser famoso - ou seja, um civil ativo nas redes sociais -, os cigarros são um adereço divertido, próprio de uma ‘rapariga má’ indiferente. Basta percorrer o TikTok e o Reels para encontrar inúmeras compilações sedutoras de cenas de fumadores em filmes e na televisão.”

Estará Goldstein a sugerir que o cidadão comum é tão palerma, tão desprovido de livre-arbítrio, que o facto de “passar a vida a fazer scroll” faz com que se sinta obrigado a replicar aquilo que os outros, os famosos, fazem? Será que as miúdas de treze anos compram o primeiro maço de tabaco porque Dua Lipa ofereceu cigarros no seu casamento e isso lhes parece incrível - ou será que o fazem porque alguém noticiou, repetidamente, que Dua Lipa ofereceu cigarros no seu casamento… e isso lhes parece incrível? Até que ponto é que Dua Lipa é “responsável” pelo aumento do número de fumadores jovens? É tudo uma questão de ponto de vista.

Dua Lipa é apontada como uma das celebridades que tornou o tabaco cool outra vez Foto: @dualipa

Vale a pena perguntar o que é que estas publicações, como tantas outras que entretanto lhes seguiram o rasto, ganham em trazer para debate um assunto que só ganha em ser um não assunto - relembro uma vez mais que sou fumadora, que adoro fumar, que odeio fumar (adoro um bocadinho mais do que odeio, assumo, não o desejo a ninguém), apenas não quero fazer disso trending topic do Google, prefiro vídeos de gatos, quadros de Monet ou ensaios sobre questões prementes, como o ovo ou a galinha. Precisamos mesmo de 4829631 artigos sobre os cigarros que o ator X fumou no festival Y? Será de facto relevante gastar três mil caracteres a “analisar” as nuances da presença ou não de tabaco na festa de aniversário de um cantor de 50 ou 60 anos? Estarão as grandes tabaqueiras por detrás deste súbito questionamento emocional, ou serão apenas devaneios que, curiosamente, coincidem no tempo e no espaço? O Financial Times destacava que Madonna e Charli XCX tinham sido “apanhadas” a fumar no desfile primavera/verão 2027 de Saint Laurent e que “recentes aparições em programas como Tuner, Hacks, Industry e Materialists fizeram com que os cigarros voltassem a marcar presença na televisão e no cinema mainstream”, ou seja, qualquer um de nós tem carta aberta para copiar e fazer, se possível, pior.

Gilda (1946) Foto: DR

Durante séculos acreditou-se que fumar era uma coisa realmente glamourosa. De certa forma, até é: Rita Hayworth não seria a mesma sem aquele cigarro no poster de Gilda (1946). O cinema, a moda, e principalmente a publicidade (basta ver a série Mad Men) criaram uma linguagem visual onde os cigarros são sinónimo de poder, sedução, desejo e carisma. Depois percebeu-se que fumar mata. As leis anti-tabaco entraram em cena, e os fumadores passaram a ser vistos como aliens. Hoje em dia ninguém acende um cigarro sem a consciência de que esse ato pode ser, a longo prazo, fatal. É uma escolha censurável, um hábito mau, mas é uma opção individual, que não deve ser proibida - nem tão pouco glorificada. Afirmar que fumar “está de volta” como forma de encenação ou como extensão de uma identidade que se constrói de forma cuidada, como quem imagina um feed de Instagram, é surreal. Argumentar que o suposto boom do tabaco se deve ao “anseio por experiências analógicas, como os discos de vinil e os livros”, como faz o Financial Times, é perigoso e arriscado.

A única coisa boa de fumar é isso mesmo: fumar. O ato em si. Tudo o resto é miserável e degradante, desnecessário e caro, repugnante e nocivo. Por vezes belo, sim, todas as vezes trágico. Cada cigarro é um respirar a menos na nossa curta eternidade. Para quem fuma-porque-sim - para quem fumar não é verbo de hashtag -, não há nada mais presunçoso do que pensar que fumar pode ser considerado um acessório, uma forma de contestação da vida demasiado perfeita que se exige nas redes sociais. Mas até nisso nós, fumadores-porque-sim, podemos estar errados. Afinal, quantos de nós começámos a fumar porque o tabaco tinha aquela aura de fruto proibido? Se puder, não fume. Faça ainda melhor: decida por si. Não há nada mais cool do que pensar pela própria cabeça.