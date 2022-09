Moda na capital. A 9ª edição do Fashion Film Festival está a chegar

Incentivar a criatividade e a diferença na Moda através da produção audiovisual é uma das prioridades da nova edição do Fashion Film Festival, um festival ligado à Moda que este ano acontece sob o tema "Find your point of view".

As categorias nacionais desta edição desdobram-se em Competição Nacional; em Filmes de Moda Nacionais de Autor Independentes; em Filmes De Moda De Marca De Têxteis Técnicos (e outra de Têxteis Lar, em homenagem a Guimarães, cidade que acolhe o evento); mas também em Competição Internacional e Nacional; em Competição Internacional; e ainda em Filmes de Moda Internacionais. As mais inusitadas são as categorias Filmes de Moda Alive Mobile – dedicada a produção com smartphones em formato retrato ou landscape - e Filmes De Moda "Mediterrâneo, Essência E Tradição", uma estreia. Esta última é um convite para o conto de histórias inspiradas no Mediterrâneo, nos seus valores e cultura – vestuário, artesanato, sentimentos e lifestyle.

Na Competição Nacional, os vencedores de Filmes de moda de Autor Independentes vão receber um troféu e um prémio no valor de 1000 euros, tal como na categoria "Filmes de moda de Marca" – à exceção do prémio "Melhor Filme", que apenas recebe troféu. Quem ganhar "Melhor Filme" na categoria "Competição para filmes de moda" leva consigo, para além do troféu, um prémio no valor de 1000 euros.

Haverá ainda a entrega do Prémio FFF T Jornal, que vai ser votado pelo público, num site criado especificamente para este propósito, com data a anunciar no site do festival. O Fashion Film Festival é organizado pela Associação Selectiva Moda, em parceria com a produtora Farol de Ideias e o Município de Guimarães. Tem o apoio do Compete e do Portugal 2020.