Maria e Katerina. Quem são e o que fazem as filhas de Vladimir Putin?

e Katerina Tikhonova, de 35, filhas em comum com Lyudmila Shkrebneva, ex-hospedeira de bordo, e com quem Putin partilhou 30 anos da sua vida (entre 1983 e 2013, de acordo com o Business Insider). Há ainda quem defenda que Vladimir teve uma terceira filha com a ex-ginasta rítmica russa Alina Kabaeva, que poderá ser a designer de moda de 18 anos e DJ Luiza Rozova - mas nada se confirma.



Maria, a mais velha, nasceu em Leningrado em 1985, e Katerina nasceu na Alemanha em 1986, quando a família morava lá durante o tempo de Vladimir Putin na KGB. Ambas frequentaram as universidades sob nomes falsos.

Com a ex-mulher, Lyudmila Putina, em 2007. Foto: Getty Images