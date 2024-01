Salvador Martinha diz o que pensa sobre Rui Sinel de Cordes

BBVA Tivoli, em Lisboa, fê-lo por uma razão.

Quando pediu a Rui Sinel de Cordes que deixasse falar

"O Rui começou-se a excitar, normal, porque o Rui é intenso. Isso também foi falado no espetáculo, a intensidade do Rui até chegou a ser elogiada. Eu falei disso, falei que gostava de atuar com o Rui, falei que gostava daquela intensidade dos bastidores", contou o humorista, que também disse que os primeiros 50 minutos foram excelentes.



Quando no passado dia 23 de janeiro uma mulher abandonou a sala de espectáculos do"Cala-te, sua p*** do c******!", "És uma vaca", "devias morrer de cancro", "és uma ordinária", "eu mesmo te matava por me interromperes, se não fosse o espetáculo do Vilão" foi o que terá dito, e não, não estava a fazer comédia. Agora, Salvador Martinha reagiu à polémica. No episódio número 238 do podcast "Ar Livre" , lamentou o sucedido e reforçou que não era sobre Rui que o espetáculo se tratava, mas sim sobre o falecido amigo Ricardo Vilão. "Morro amanhã" era um espectáculo com cunho solidário, mas acabou por ser cancelado – pelo menos o do Porto, que seria no teatro Sá da Bandeira.Salvador Martinha disse que o colega teve um comportamento "vergonhoso", "gravíssimo" e "desrespeitoso".

"O Bastos estava a falar, estava a meio de uma história e o Rui interrompeu uma, duas , três, quatro, cinco, seis, sete, oito… não estava deixá-lo falar, e o Bastos sempre a apertar com ele também", recordou, desabafando. "Aquilo irritou-me um bocado porque nós temos um alinhamento para seguir e aquilo não estava a fluir porque havia muitas interrupções", e "as pessoas do próprio público começaram a aperceber-se do nosso desconforto".



"As pessoas estavam a ver que estávamos incomodados e começaram a dizer 'cala-te, cala-te, Rui, deixa-os falar', mas numa boa e uma senhora às tantas disse 'deixa-os falar' e o Rui tem ali um momento em que tem um colapso total", e foi nesse momento que o comediante descarregou numa das pessoas que estavam a assistir. "O Rui passou-se e tem ali um momento em que descarrega uma energia super negativa, uma raiva em cima de uma pessoa da plateia. Colapsou, acho que não estava lá completamente. Até hoje acho que foi um momento de "blackout".

Ainda no dia em que foi anunciado o cancelamento, Sinel de Cordes reagiu. "Disse e fiz coisas que me envergonham profundamente", lamentou.