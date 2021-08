Inês Pires Tavares, a nova belle de jour da televisão portuguesa

Dora, em Amor Amor, divide corações, provoca discussões, corre atrás de mexericos. É uma personagem furacão. Ser atriz era um sonho de miúda ou surgiu por acaso, Inês?

O sonho de ser atriz surgiu um pouco mais tarde, na minha vida. Aos 10 anos comecei a ter uma ligação mais forte à música, pois sempre gostei de cantar. Foi a partir da música que surgiu a representação. Participei em dois programas televisivos, e foi quando comecei um workshop de teatro musical. Foi o mote para tudo o resto.

Fez a estreia num primeiro palco, o Teatro Armando Cortez. Em que medida sente que o teatro é diferente da televisão, ao nível da representação?

Primeiro, no tempo de preparação para a peça. É tudo mais rápido, pragmático e ágil na televisão. No teatro há mais tempo de encontro com a personagem. Na novela as emoções são mais intensas e mais rápidas, porque o ritmo obriga-nos a isso.

Fazer televisão era um sonho? Ou achou que continuaria a fazer teatro e, eventualmente, cinema?

Não era um sonho. Aliás, eu acho que nunca pensei fazer novelas, nem achei que fosse possível. Era uma realidade longínqua. Mas o meu grande desejo sempre foi estudar teatro enquanto pudesse. Desde que tive o primeiro contacto com o cinema também fiquei apaixonadíssima.

De 2015 a 2018 fez várias peças de teatro, foram anos de crescimento profissional, mas dois anos depois chegou uma pandemia. Como sentiu estes tempos de confinamento, como artista?

Acho que fui uma das sortudas, quase não senti a pandemia a passar por mim, estive sempre a trabalhar, tentei sempre manter-me ocupada. No entanto, há muita coisa que muda. Toda a logística de produção das novelas e dos filmes, sobretudo. Tornou-se numa realidade diferente e mais dura, tivemos que saber adaptar-nos. Foram tempos loucos.

Como recebeu a notícia de que entraria em Amar Demais? E, depois, em Amor Amor?

Ambas as notícias foram recebidas com surpresa. Não estava mesmo à espera. Pensei: 'como é que eu agora correspondo às expectativas?' Encarei ambas as novelas como grandes desafios. Sempre tive algum medo de fazer novela, no sentido em que não me sentia preparada, ou que não saberia ser tão rápida, tão ágil, com tantas emoções à flor da pele. Do choro ao riso.

O que tem aprendido com outros atores de outras gerações e da sua?

Acho que a persistência, e a positividade perante momentos maus, mais tensos. Tenho aprendido cada vez mais, ou tentado manter-me focada nesses objetivos. A luta diária que eu tenho comigo mesma é aprender a não viver só para o trabalho. Tento focar-me noutras coisas, tratar de mim e dos outros. Tenho aprendido mais pessoalmente com colegas meus atores do que profissionalmente. Claro que tenho trabalhado com atores incríveis, mas nesta fase da minha vida aquilo que estou a tentar reter mais é essa capacidade de conseguirmos conciliar o nosso bem-estar com o nosso trabalho e sermos bons em ambos.

Com quem gostaria de contracenar, um dia? E com quem realizador/a sonha um dia trabalhar?

Um dos mais loucos, uma pessoa com quem gostaria mesmo de contracenar, seria o Joaquin Phoenix. E adorava trabalhar com o Wes Anderson, adoro os filmes dele.

"Casa Flutuante", "A Criança" e "A Rainha e a Bastarda" são três futuros projetos onde poderemos ficar a conhecê-la melhor como atriz. Pode falar um pouco sobre cada um deles?

Casa Flutuante é um projeto muito especial para mim, porque foi o meu primeiro projeto profissional enquanto atriz, foi uma longa-metragem. Foi mesmo especial, e está ainda por estrear. A história é muito bonita e humana, e foi uma experiência incrível pois tivemos oportunidade de filmar na Amazónia. Conheci tribos indígenas, aldeias, fiz passeios de barco no rio, foi assim uma loucura, uma experiência fora do comum. "A Criança" e "A Rainha e a Bastarda" são ambos filmes de época (diferentes), e foram muito interessantes. Estava também um pouco receosa por serem filmes de época e por a linguagem ser mais coloquial. Tanto num como noutro trabalhei com realizadores muito acessíveis. N’"A Criança", tinha o Félix [Dutilloy-Liégeois] e a Marguerite [de Hillerin] foram incríveis, com uma visão muito leve e fresca daquilo que estão a fazer; e o Sérgio Graciano, n’"A Rainha e a Bastarda", foi igualmente disponível e atencioso. Uma das coisas que mais gostei nos dois projetos foi que apesar de termos uma linguagem de época, tentámos sempre procurar uma naturalidade das coisas quase como se se passassem nos dias de hoje.

Quais são as suas outras áreas de interesse além da representação? Violoncelo, equitação, canto e dança são algumas delas - é verdade?

Equitação e dança são duas coisas que eu adoro fazer, mas que não tenho muito jeito (risos). O violoncelo é uma das minhas grandes paixões, é um instrumento que adorei aprender. O canto é aquilo que eu faço desde que me lembro e aquilo que mais gosto de fazer. Eu sinto que a música me dá oportunidade de expressar, sobretudo aquilo que não consigo expressar por palavras. É uma sensação libertadora.

A internacionalização é um sonho próximo?

É um sonho sim, quem sabe próximo. Gostava muito de conseguir internacionalizar-me profissionalmente, e ter a experiencia de viver uma temporada noutros países. Gostava de ter experiências mais aventureiras.



