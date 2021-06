Horóscopo julho: todas as previsões para o seu signo

Quais são as adversidades que pode encontrar ao longo do mês de maio? E as potencialidades de crescimento pessoal e profissional? Andrea Pereira, praticante de astrologia evolutiva, faz um relato signo a signo e consoante o dia em que nasceu. Conheça alguns dos termos da astrologia no glossário, aqui.



Sol em Carneiro

Carneiro Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 31 de março

O mês de julho começa com Vénus em Leão em trígono ao seu Sol. Podem ser tempos de dar e receber amor. De criatividade.

O regente de Carneiro, Marte, em aspeto de tensão ao Úrano e ao Saturno, pode obrigá-la a fazer contas à vida e a refrear a sua atitude perante autoridades. Pode ter uma enorme vontade de largar tudo, mas a segurança do passado pode puxá-la pelos calcanhares e, para o Carneiro, segurar os seus instintos pode ser difícil. Aprenda a escutar, fazer uma pausa e respirar antes de responder.

A última semana do mês parece a mais inspirada para comunicar, mostrar a sua criatividade e viajar. Salvaguarda para os dias de 25 a 27 de julho em que pode estar mais voltada para dentro e sentir-se um pouco mais bloqueada.

2º decanato - 01 a 10 de abril

O mês de julho começa com o Marte em Trígono ao seu Sol terá coragem de seguir o seu instinto criativo e a ousadia de ser diferente no seu estilo. A sua originalidade e irreverência podem torná-la mais atraente e isso ser muito positivo para apimentar a vida em casal ou se está solteira a atrair pretendentes para ocupar algum papel na sua vida.

O Júpiter e o Úrano a influenciarem o seu Sol fazem com que esteja numa reflexão para a mudança na sua vida. Este verão e férias estão a levá-la a uma reflexão sobre o que gostaria que fosse diferente na sua vida.

Na terceira semana do mês, conversas com amigos podem trazer-lhe a sensação que têm pontos de vista e valores muito diferentes. Pode ser uma boa altura para treinar a escuta de ideias opostas sem levar a peito as diferenças.

3º decanato - 11 a 20 de abril

Logo no início do mês pode ter que assumir a responsabilidade dos acontecimentos com uma enorme capacidade inventiva e de gestão. Essa capacidade de autoridade pode ser chamada à ação em situações de grupo, familiares ou profissionais. A sua capacidade de liderança poderá ser impressionante ao logo deste mês que pode começar com algumas surpresas devido à influência de Saturno, Marte e Úrano nos trânsitos planetários.

O Plutão volta a fazer uma quadratura ao seu Sol trazendo antigas questões relacionais à tona, para serem lidadas de uma outra maneira. A relação com os seus filhos e como gerir as suas transformações também pode ser um tópico neste mês.

A terceira semana do mês trará boa energia e vitalidade. A sua expansividade será um fator de atração e os aspetos são benéficos para as relações de amizade e amor.

Sol em Touro

Touro Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 30 de abril

Este mês os astros podem trazer alguém especial à sua vida. Alguém com que pode estabelecer uma relação que trará um novo significado ao seu propósito de vida. Essa pessoa poderá estar romanticamente relacionada ou não. Esteja atenta.

A última semana do mês pode ser vivida com plenitude no amor e/ ou em família. Pode sentir-se mesmo com aquela disposição de férias e verão. Pode haver boas notícias ao nível financeiro e profissional.

Mesmo no final do mês, com o Mercúrio em quadratura ao Sol, cuidado com deslizes no seu feitio teimoso ao lidar com autoridades. Respire e lembre-se que a razão costuma ter mais do que um lado.

2º decanato - 01 a 10 de maio

O início do mês pode começar com conflitos laborais, entre amigos ou em família. Pode sentir que diferentes formas de ver a realidade levam à colisão de ideias e a dúvidas sobre se faz sentido continuar esse vínculo.

Ao mesmo tempo está numa fase muito grande de libertação. Quer ser livre nos seus desejos e vontades e não está muito aberta a restrições. Os outros podem vê-la como imprevisível. O início da segunda quinzena do mês pode ser muito bom para a vida afetiva.

Apetece-lhe ir mais fundo na sua identidade, explorar técnicas de autoconhecimento e ultrapassar os seus medos e ansiedades. Tudo o que ajudar a equilibrar estas ondas de excitação na sua vida será bem-vindo.

3º decanato – 11 a 20 de maio

Começa o mês de julho a sentir que a vida quer o seu bem. A vida amorosa e o trabalho correm de feição. Na vida profissional pode sentir que apesar de ser verão há boas oportunidades para si. O trabalho com grupos pode estar evidenciado.

O início da segunda quinzena pode surpreendê-la com alguns conflitos em casal. Alguma crise relativa a planos de futuro, escolhas que queiram fazer e que não estão completamente em consonância. Se tem já família formada poderão ser os mais pequenos que criam alguma agitação devido à energia toda do verão!

Quanto à vivência da intimidade, o Touro precisa sempre de aprender a sair da sua própria perspetiva e a escutar os valores do parceiro/a de forma a encontrarem o meio termo. As conversas no final do mês estão com boa vibração astrológica.

Gémeos

1º decanato - 21 a 30 de maio

Com a influência de Neptuno no seu mapa pode ver-se a ter mais imaginação do que é normal. Outro efeito pode ser sentir-se com menos vontade de trabalhar e apetecer-lhe mais estender-se ao Sol, se estiver de férias não é assim tão má ideia. Aliás, com Quíron em aspeto ao Sol pode mesmo sentir que precisa de descansar do stress do dia-a-dia.

Na segunda semana do mês, com o Mercúrio a voltar a fazer uma quadratura ao Neptuno, as conversas podem parecer confusas por isso convém tirar a limpo pontas soltas. Não deixe factos por esclarecer. A semana de 11 de julho será a melhor para conversas.

Na última semana de julho pode ter que tratar de detalhes e pormenores que a poderão levar a ficar com os nervos em franja. Vénus em Virgem pode também indicar a sua vontade de cuidar mais da sua saúde com exercício e alimentação adequadas.

2º decanato - 31 a 9 de junho

Júpiter retrógado em Peixes em aspeto ao Sol vai trazer-lhe uma vontade imensa de não fazer nada, de descansar e aproveitar a doçura do silêncio. Com o Saturno em trígono ao Sol haverá condições para tal, pode sentir um sentimento de segurança com os que a rodeiam, seja família ou amigos.

Os seus olhos estão voltados para o seu auto melhoramento e cura. É isso que lhe interessa. A ideia é também começar novos projetos que possam libertá-la para novas experiências num futuro próximo.

No amor pode haver um sentimento de fluidez e de estar à vontade, principalmente na primeira semana do mês. Na semana de 18 de julho faça uma surpresa ao seu amor e aproveitem para experimentar coisas novas!

3ª decanato - 10 a 20 de junho

Pode estar a passar por uma fase de confusão relativa a escolhas que tem de fazer na sua vida pessoal e profissional. Por um lado, sente que poderá estar a terminar uma fase e prestes a começar uma nova fase. Mas não tem como certos os passos a seguir.

No início da segunda semana de julho estará mesmo com vontade de por tudo cá para fora. Conversas com amigos que a saibam escutar ou caminhadas na natureza podem trazer alguma clareza e discernimento.

A partir de 18 de julho pode sentir que a vida afetiva fica mais pronunciada com algum romantismo no ar. Mas ainda assim sentir-se algo bloqueada na expressão dos seus afetos. Pode sentir que precisa de passar algum tempo consigo mesma e refletir sobre o que realmente quer nas diferentes áreas da sua vida.

Caranguejo

1º decanato - 21 a 30 de junho

O mês de julho começa com romantismo no ar para as "caranguejas" do primeiro decanato! Júpiter em trígono ao Sol traz aquela alegria do verão de muita vontade de partilhar experiências boas em família.

Vénus e Marte em conjunção em aspeto ao seu sal estão a trazer novos desejos e novas vontade para a vida em casal, novos passos no início de um novo ciclo.

Dia 10 de julho a lua nova será em Caranguejo por isso esta sensação de novo ciclo estará a expandir-se para várias áreas da sua vida. Lembre-se do mantra de Caranguejo: eu desenvolvo-me emocionalmente com responsabilidade sobre mim própria. Com a lua cheia em Aquário a 24 de julho poderá aproveitar para colocar em dia conversas com amigos. Principalmente na segunda quinzena do mês estará com imensa vontade de conversar com pessoas que já não vê há algum tempo.

2º decanato – 1 a 10 de julho

Muitos parabéns! Este é o mês do seu aniversário! Úrano em sextil ao Sol vai trazer diversão com os seus amigos, liberdade e criatividade. Vontade de ir lá fora ao mundo e dizer quem é.

Saturno em aspeto ao seu Sol pode estar a trazer-lhe alguns dissabores: serão responsabilidades a mais que tem em cima dos seus ombros? Estará a sentir-se limitada na sua expressão emocional e não sabe bem como trazer ao de cima um tema de conversa que precisa de atenção? Seja o que for, a palavra-chave será ajustamento às circunstâncias. Pense no bem do coletivo.

Pode sentir que o seu corpo está a precisar do seu cuidado e atenção. Ou porque está com pouca vitalidade ou porque sente sintomas que não entende muito bem. Altura de verificar com o seu médico o que está a faltar para contrabalançar o seu sistema.

3º decanato – 11 a 21 de julho

Em mês de aniversário está com sonhos altos e muita vontade de partilhar esses sonhos com quem mais ama. Na última semana do mês, o Mercúrio em conjunção ao Sol vai trazer-lhe muita comunicação no seu ambiente familiar e com os seus amigos.

Júpiter em aspeto ao Sol vai trazer-lhe a possibilidade de novidades na área profissional na última semana do mês. Algo pode mudar e poderá haver uma escolha a fazer na questão profissional e financeira.

Dia 10 de julho a lua nova será em Caranguejo, e a sensação de um novo ciclo traz consigo a ideia de que são as suas escolhas que determinam o seu futuro. Lembre-se do mantra de Caranguejo: eu desenvolvo-me emocionalmente com responsabilidade sobre mim própria.

Leão

1º decanato - 22 a 31 de julho

Muitos parabéns! Este é o mês do seu aniversário! Vénus e Marte em Leão estão a ajudá-la a sentir-se com mais energia e a querer dar o melhor de si no mundo.

Júpiter numa inconjunção ao seu Sol está a trazer-lhe muitas dúvidas quanto ao que fazer em relação à sua vida profissional. Pode sentir um bloqueio em aceitar alguma proposta por sentir que não se ajusta aos seus valores ou aquilo que almeja para si. Ajustamento às circunstâncias é a palavra-chave.

O Nódo Norte em aspeto ao Sol traz-lhe essa possibilidade de fazer uma escolha de aprendizagem de novos conteúdos, novos conhecimentos e isso pode ser um fator de crescimento. Nas últimas duas semanas do mês sentirá mais energia com o Sol e o Mercúrio em conjunção ao Sol, muito convívio com quem mais gosta é uma possibilidade.

2º decanato - 1 a 11 de agosto

Úrano quadratura Sol pode sentir que as circunstâncias da sua vida estão a mudar de uma forma inesperada nomeadamente ao nível financeiro e profissional. Sente que está na altura de dar os pulos no desconhecido que já há algum tempo queria dar e sente-se mais audaz.

Com o Marte em conjunção ao Sol logo no início do mês impulso não lhe falta, mas há responsabilidades em que pensar e isso está a tirá-la do sério. É altura de pesar prós e contras. Vénus e Marte vão estar em cima do seu Sol na segunda semana do mês! Pode haver boas notícias na vida afetiva, amor romântico ou de verão, vai depender de outros fatores. Se já está num relacionamento, o verão está a fazer-vos bem. Muita energia em família com estes planetas em Leão e com o Sol em Caranguejo.

3º decanato - 12 a 22 de Agosto

Momentos passados na natureza podem trazer-lhe o sentimento de renovação necessário. Pode sentir-se como nova devido a paisagens refrescantes e de beleza.

Em termos profissionais e na vida afetiva pode haver um sentimento de pausa, contenção ou até mesmo de alguma estagnação. Para uma leoa, este tipo de sentimentos não são fáceis, pois são o avesso da energia criativa, mas uma pausa para refletir, rever e dar uns passos atrás, é importante para uma reformulação do destino.

A partir de 18 de julho Vénus e Marte vão dançar junto ao seu Sol a trazer-lhe novas oportunidades na vida afetiva. No caso de começar um novo amor, vá com calma, os tempos são de calma.

Virgem

1º decanato - 23 de agosto a 01 de setembro

Júpiter volta a estar em oposição ao seu Sol trazendo novamente interesse em tudo o que são filosofias ou técnicas de auto melhoramento. Conversas sobre o sentido da vida também podem surgir com pessoas inesperadas.

Plutão em aspeto ao seu Sol continua a trazer o trabalho para a esfera do dia-a-dia. O sentimento de responsabilidade parece não desligar e parece que há temas que voltam a estar na ordem do dia quando pensava que já estariam resolvidos.

Na última semana do mês, Vénus estará em conjunção ao seu Sol trazendo muita vontade de descansar e aproveitar a vida. Com o regente do seu signo em trígono ao Neptuno pode mesmo ser a melhor altura para o tal descanso longe de tudo.

2º decanato - 2 a 11 de setembro

Com o Úrano em trígono ao Sol criatividade e inventividade estarão na ordem do dia não só em questões profissionais como no amor e em família. Pode também sentir que em termos financeiros fez os investimentos certos.

A segunda quinzena do mês será a ideal para comunicar e por as ideias em ordem devido aos aspetos positivos de Mercúrio ao Sol.

Na última semana do mês alguma responsabilidade sua pode ser ativada em questões relativas a grupos e à organização desses grupos. Com a entrada de Mercúrio em Leão mesmo nos últimos dias pode dar-lhe a pitada de liderança que precisa.

3º decanato - 12 a 22 de setembro

Este decanato está com a oposição de Neptuno ao Sol o que pode trazer uma fase de alguns desapontamentos, mas também de uma enorme capacidade de imaginação. Pode oscilar entre fases de confusão e fases de saber exatamente o que quer.

Ao mesmo tempo, este pode ser um mês que pode mudar a sua vida. Uma escolha que faça relativamente ao seu propósito de vida ou relações pode trazer uma mudança de direção e de sentido.

Mesmo no final de julho, é possível que alguma proposta profissional possa trazer um sentimento de utilidade e de serviço que lhe são queridos. Abrace novas oportunidades sem medos.

Balança

Balança Foto: Bastian

1º decanato - 23 de setembro a 1 de Outubro

O mês pode começar com ideias inspiradas. Mercúrio em Gémeos a dar-lhe destreza e Marte em Leão a oferecer-lhe criatividade e agilidade. Pode, no entanto, ter dúvidas sobre o que realmente quer ou sentir que a direção para a qual gostaria de ir parece estar bloqueada. Adapte-se às necessidades do todo deixando considerações pessoais mais para segundo plano. Esteja ao serviço.

Em termos relacionais adivinha-se um tempo de análise, típico de fim de ciclo: quer perceber que novas metas há para atingir nas suas relações e que necessidades tem nas suas relações para fazer um recomeço.

Boas capacidades de comunicação ao longo de todo o mês.

2º decanato – 2 a 11 de outubro

O Úrano está a dar-lhe uma carga de imprevisibilidades e por isso pode ser uma fase em que sente que as coisas lhe fogem um pouco do controlo. Seja flexível para se adaptar aos imprevistos.

A mesmo tempo o Saturno em trígono ao Sol continua a favorecê-la com sucesso e estabilidade nas questões profissionais e afetivas, sejam essas relações amorosas ou de amizade. A sua capacidade de trabalho está a ser reconhecida assim como as suas capacidades de diplomacia e liderança.

Pode haver momentos em que se sente a realinhar com o seu destino e a descobrir do que é que é realmente feita. Em termos de saúde pode sentir que precisa de estar atenta, com cuidado. Siga essa intuição.

3º decanato – 12 a 22 de outubro

Pode estar a passar por uma fase de confusão e bloqueio no que diz respeito às questões relacionais. Sente que não consegue ser clara na expressão dos seus desejos e necessidades. Com o Mercúrio trígono Sol na primeira semana do mês pode sentir-se mais expressiva.

Na terceira semana, Marte e Vénus em Sextil ao Sol, podem trazer um sentimento de alívio nas relações afetivas, trazendo um maior sentimento de conexão e de objetivos comuns. O trabalho na comunicação dos seus sentimentos e necessidades vai-se demonstrar como sendo muito importante ao longo deste mês.

O Neptuno neste decanato está a pedir que saia do campo da ilusão e que enfrente a realidade. Venha para o corpo fazendo exercício físico e de respiração.

Escorpião

1º decanato - 23 de Outubro a 1 de Novembro

A primeira quinzena deste decanato tem aspetos solares de grande entusiasmo, facilidade de comunicação e alegria em família. Há um sentimento de apanhar os frutos daquilo que foi cultivado.

Júpiter trígono Sol está a trazer-lhe o sabor da harmonia e do sucesso nas relações afetivas, mas também no sentimento de reconhecimento pessoal.

Em termos profissionais pode haver escolhas e acordos favoráveis. Com o regente do seu signo em aspeto ao Nódo Norte, este é um tempo de entrega e de adaptação dos seus recursos e possibilidades aquilo que é pedido de si.

2º decanato - 2 a 11 de Novembro

O Úrano está a obrigá-la a mudar completamente a forma como escolhe viver no mundo. Este Escorpião está mesmo a viver a metamorfose no verdadeiro sentido da palavra. Uma autêntica mudança de pele. Quanto mais objetividade tiver do que quer mudar, mais fácil será. Com a ajuda do Plutão esta é uma metamorfose criativa e com sucesso.

Pode ser um momento de escolhas que podem vir a alterar o curso do seu destino. Tenha isso em atenção.

Na saúde há a necessidade de estar atenta ao seu corpo e aos sinais que este lhe está a dar. Na vida amorosa pode atrair pessoas muito criativas, livres e porventura instáveis.

3º decanato - 12 a 21 de Novembro

Julho será um mês de reflexão sobre os seus novos propósitos de vida. É tempo de sonhar e planificar. No fundo, continuar a fazer o que tem feito neste último ano.

Na terceira semana do mês com Vénus e Marte em quadratura ao Sol pode sentir uma tensão com a sua vida amorosa, no sentido de perceber se as situações que atrai estão ou não em linha com as suas necessidades e o que fazer para cultivar relações que estejam mais próximas do que necessita. Trata-se de aprimorar o trabalho de seleção.

Na última semana pode haver conversas de coração que vão ser tão boas quanto uma terapia, com a influência de Mercúrio em Caranguejo.

Sagitário

1º decanato - 22 de novembro a 1 de dezembro

Está com novas ideias sobre o que fazer com a sua vida. Começam a brotar da terra pequenos rebentos de ideias que podem ser fortalecidas para o futuro. Na primeira semana do mês, Vénus em trígono ao Sol ajuda com otimismo e boa disposição.

Na terceira semana do mês, Marte e Vénus em aspeto ao Sol pode trazer pessoas novas para a sua vida, algumas que podem, por alguma razão, mudar o curso do seu destino.

Os últimos três dias do mês estará com a mente mais alerta e dedicada ao pormenor e com mais vontade de expandir na sua vida social. Com o regente do seu signo a fazer um bom aspeto a Úrano, a sua energia é de criatividade e originalidade, podendo atrair pessoas com o mesmo espírito para a sua vida.

2º decanato - 2 a 11 de dezembro

Financeiramente pode ter alguns percalços este mês. Úrano em Touro em aspeto de bloqueio ao seu Sol pode trazer a sensação de limite ou descontrolo nessa área. Para os mais sensíveis pode também haver a noção de um desconforto emocional ao qual não se consegue dar palavras e ser necessária um pouco de introspeção e entendimento.

Em termos relacionais pode haver alguém que faz brilhar o seu coração sagitariano. Na segunda semana do mês, Marte em trígono ao Sol e mais tarde Vénus no mesmo aspeto, em Leão, podem trazer esse amor de verão ou reforçar uma relação existente.

Com o Quíron em trígono ao Sol pode haver uma vontade de se virar para as medicinas alternativas ou para uma alimentação mais em linha com as suas necessidades. Deixe-se inspirar por esta vaga de autocuidado.

3º decanato - 12 a 21 de dezembro

Este poderá ser um mês em que terá de pôr as mãos à obra em diferentes circunstâncias. Porventura será aquela pessoa a ter que gerir diferentes situações, conversas. Vê-se uma primeira semana ativa nesse sentido. Saturno está também a reforçar essa tendência de assumir responsabilidades nos grupos e entre amigos.

Relativamente a questões profissionais e amorosas sente que os passos que tem dado na sua vida a estão agora a trazer a um ponto de maior consolidação, ainda não a que desejaria, mas já com mais forma. Na semana de 18 de julho o romantismo pode bater à porta com a influência positiva de Vénus e Marte.

Na última semana do mês, Marte em Trígono ao Sol vai contribuir para mostrar o seu lado mais expansivo e pode estar muito atraente e magnética.

Capricórnio

Capricórnio Foto: Bastian

1º decanato 22 a 31 de dezembro

No início do mês, o regente do seu signo estará em Aquário a fazer uma oposição ao Marte. Pode sentir que encaixar a sua individualidade neste mundo está difícil, e com vontade de mandar tudo dar uma volta. Tente respirar fundo e não reagir à pressão de forma descontrolada.

Apesar do início do mês mais complicado, esta pode ser uma fase de contactos importantes para a sua vida profissional ou para cultivar ideias para um futuro próximo. Novos contratos ou a renovação de um existente podem estar na mira.

Na última semana, com o Vénus em trígono ao Sol, poderá sentir-se predisposta a trabalhar e a dar o melhor de si para alcançar aquilo de que realmente precisa. Está com uma mente produtiva e a pensar no futuro.

2º decanato 1 a 10 de janeiro

Pode sentir que tem tido o faro para as melhores decisões e que financeiramente os seus investimentos têm sido os corretos. Úrano em trígono ao Sol tem também trazido as corretas associações e amizades. Pode também aproveitar este trânsito para sair da casca, arriscar novas ideias e valores, libertar-se de inibições.

Com o Quíron em tensão pode sentir que as suas inibições precisam de ser trabalhadas ou pode sentir que precisa de tomar conta de si, arruinar quilos extra ou levar a sério as suas necessidades de autoestima.

No início do mês, com o Marte em bloqueio ao Sol, pode querer estar mais recolhida. A partir de dia 18 de julho pode querer tomar um novo rumo relativamente ás suas relações amorosas ou de amizade.

3º decanato 11 a 20 de janeiro

O Plutão está novamente a aproximar-se do seu Sol para uma conjunção voltando a ativar a forçosa e necessária transformação que tem de fazer à sua vida. Terá de rever novas possibilidades para esta transformação. Esta revisão inclui vida profissional, amorosa e filhos. Pode haver um sentimento de mãos à obra para se ajustar aquilo que é necessário nas circunstâncias atuais.

Na vida amorosa pode sentir que há um bloqueio, principalmente na semana de 18 de julho. Tente ouvir o outro lado e se não houver um outro lado tente perceber os sinais que a vida lhe está a dar relativamente às questões amorosas e ajuste-se.

A última semana do mês será boa para conversas em que se colocam os pontos nos "is". Lembre-se de escutar de expressar as suas necessidades de forma aberta.

Aquário

Aquário Foto: Bastian

1º decanato 21 a 30 de janeiro

Este poderá ser um mês de bastantes interações sociais com a influência logo no início do mês do Vénus em oposição ao Sol.

Saturno em Aquário está em oposição a Marte. Assim, os seus desejos podem não estar em conformidade com os desejos do grupo e poderá sentir-se um pouco fora do baralho. Saturno em quadratura ao Úrano faz com que esteja à procura do seu lugar no mundo: onde pode largar o passado e onde pode abraçar o futuro?

No final do mês, as conversas podem subir de tom, mas também podem apenas alcançar um determinado nível de estímulo, sem qualquer percalço. Seja flexível na exposição das suas ideias e na escuta das ideias dos outros.

2º decanato 31 de janeiro a 9 de fevereiro

O mês pode começar com muito estímulo, atividade e convívios. Algumas dessas interações podem vir carregadas de afeto, atração ou por vezes de oposição. Na primeira quinzena do mês não passará despercebida.

Pode ser tempo de férias em que vai optar por estar na natureza para carregar baterias. A tentação será desligar-se completamente do trabalho, mas será que consegue? Com a influência do regente do seu signo pode haver dificuldade em colocar esses limites.

No final do mês pode sentir-se menos expressiva, por isso opte por não discutir temas demasiado importantes pois irá sentir que não disse tudo o que devia.

3º decanato 10 a 19 de fevereiro

Plutão continua em aspeto ao seu Sol a finalizar um ciclo inteiro de trânsito e a levar a que sinta que está a terminar uma fase. Já de olhos postos no futuro, mas ainda a ter que terminar processos pendentes. Este final de ciclo aplica-se à vida profissional e romântica.

Este mês poderá ter de fazer uma escolha relativa às suas amizades, grupos ou até à forma como participa na sociedade. Logo na primeira semana estará disponível para conhecer novas pessoas e sentir-se mais expansiva do que é habitual.

A partir de 18 de julho pode sentir uma certa intensidade amorosa na sua vida ou aparecer alguém que mexerá consigo. Na saúde, todas estas movimentações sociais podem deixá-la derreada por isso cuide de si.

Peixes

Peixes Foto: Bastian

1º decanato 20 a 29 de fevereiro

Neste mês de julho pode sentir-se invadida pela nostalgia e voltar a lugares do seu passado que lhe trouxeram boas memórias. Pode querer dar forma a um sonho antigo e procurar meios para concretizá-lo.

Nas suas férias vai procurar por sítios perto da natureza onde poderá carregar as suas energias e sentir-se-á revitalizada. Na segunda semana do mês a sua mente não estará disponível para grande detalhe e concentração. Terá mais vontade de fazer coisas criativas ou mesmo de não fazer nada.

Com a aproximação do seu regente ao Plutão pode sentir necessidade de cultivar técnicas que a levem a acalmar a mente e a trazer autoconhecimento como o ioga, meditação ou outro tipo de técnicas que permitem a expansão interna.

2º decanato 1 a 10 de março

Pode começar o mês de julho com pouca energia e vitalidade e a sentir que as suas relações no geral estão um pouco bloqueadas ou sentir que os seus desejos de ser reconhecida não estão a ser correspondidos. Conversar sobre o que sente e procurar entender o outro lado pode ajudar.

Com o Úrano em sextil ao Sol está numa fase em que tenta perceber quais das suas relações partilham da sua vibração e está num processo de perceber em que grupos é que gosta de estar.

Ao mesmo tempo, com o Quíron em aspeto ao Sol, pode sentir que ao estar mais atenta ao que precisa para si pode também atrair novas pessoas para a sua vida que estão mais em linha com as suas necessidades.

3º decanato 11 a 20 de março

No início do mês pode parecer que as férias estão longe de acontecer com tanto para tratar. No entanto, o realizar das tarefas em agenda pode estar enquadrado num sentido de propósito maior. O Neptuno em conjunção ao Sol está a trazer-lhe uma dimensão de sonho para o seu futuro, mas também de confusão sobre que caminho seguir.

À medida que o mês vai avançando vai sentir uma vontade imensa de viajar para outro país. Apetece-lhe ir para culturas mais orientais onde pode encontrar valores de maior espiritualidade.

A terceira semana do mês pode ser desafiante nas suas relações mais íntimas. Pode sentir que não a compreendem ao nível das suas necessidades e desejos, sentindo-se bloqueada e frustrada. Mostre o que sente e esteja aberta à escuta.