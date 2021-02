Horóscopo fevereiro 2021. "Este é o mês do mercúrio retrógado"

Andrea de Almeida, fundadora da KSHATRIYA - Arte do Guerreiro, onde cruza yoga, astrologia e meditação, traça as previsões gerais para fevereiro de 2021, com recomendações, alertas e conselhos que podem ser grandes aliados ao longo do mês. Veja o vídeo, e conheça alguns dos termos da astrologia no glossário, abaixo. E consulte em breve as previsões para cada signo.













Astrologia – Interpretação simbólica e arquetípica dos planetas no céu num determinado momento, que pode por exemplo ser o momento do nascimento de alguém. Essa relação simbólica com o céu remonta às origens da humanidade sendo que as primeiras cartas astrais conhecidas terão aparecido 4.200 anos antes da Era Comum.

Astrologia Evolutiva – A astrologia evolutiva foi desenvolvida pelo norte-americano Jeff Green, influenciada pelas visões védicas (astrologia indiana) sobre a evolução da alma. A partir do mapa astral é possível então perceber para onde é que a alma pretende evoluir.

Aspetos – Ângulos formados entre planetas na roda astrológica. Pode ser ângulos entre os planetas do mapa natal ou os planetas em trânsito.



Os aspetos os mais comuns são:



- Conjunção Um aspeto com 0º de separação entre dois planetas, torna a energia entre os dois muito intensa;

- Sextil Um aspeto com 60º de separação entre dois planetas. Quando acontece, há uma energia criativa que pode ser interna ou externa (dependendo de outros fatores);

- Quadratura Um aspeto com 90º de separação entre dois planetas que pode gerar uma crise de consciência ou uma crise na forma de agir;

- Trígon Um aspeto com 120º de separação entre dois planetas que poderá gerar fruição e realização;

- Oposição Um aspeto com 180º de separação entre dois planetas que coloca em objetividade e igualdade a energia de ambos. Normalmente está ligado à relação com o outro;-

Nódos da Lua - Pontos em oposição que representam o passado e o futuro emocional no mapa astral;

Retrógado - Quando os planetas vistos a partir da Terra têm uma aparência de se moverem para trás. Trata-se de um conceito astrológico e não astronómico, tendo apenas valor simbólico.



