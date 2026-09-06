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Horóscopo da semana. Grandes mudanças à vista para estes signos

Entre 7 e 13 de setembro, os astros colocam a carreira e as emoções em destaque, prometendo mudanças importantes para alguns signos do zodíaco.

Mulheres relaxam em cadeira de cabeleireiro enquanto leem revistas de horóscopo
Mulheres relaxam em cadeira de cabeleireiro enquanto leem revistas de horóscopo Foto: Getty Images
06 de setembro de 2026 às 09:00 Andrea Pereira Adicione como fonte preferencial no Google

Carneiro

20 de março a 20 de abril

Cumprir as metas que estão no horizonte é a principal inspiração. Mesmo fisicamente, a tendência para o treino está forte. Esta energia também se traduz em competitividade e, nas relações pessoais, poderá originar conflitos. Alguns elementos deste signo sentir-se-ão bloqueados, precisando de perceber que crenças os estão a limitar. Ainda assim, o otimismo está presente, nomeadamente nos dias 8 e 9, assim como a vontade de ter relações frutíferas. Os astros mostram muitas interações, negociações e estabelecimento de parcerias a partir do dia 9. A partir da lua nova em Virgem, a 11, será fulcral tirar qualquer dúvida a limpo nestas diferentes interações, pois algo poderá estar a ser encoberto.  

Touro

20 de abril a 21 de maio

Dias de ímpeto organizacional. Pôr tudo em ordem e avançar com projetos será o espírito dos taurinos. A lua nova a 11, no signo de Virgem, trará novas iniciativas profissionais ou simplesmente um novo ciclo, que será inspirador e desafiante. A partir do dia 9, as relações vão estar em teste profundo, trazendo um ciclo de trabalho sobre as diferentes dinâmicas que ameaçam a estabilidade taurina. As diferenças de valores e de ideias poderão trazer algum choque, mas também transformações e mudanças criativas. Nota-se muita vontade de fazer coisas criativas em casa ou no contexto familiar, sendo que, se por alguma razão isso não for possível, poderá surgir alguma frustração.  

Gémeos

21 de maio a 21 de junho

Os geminianos devem esperar alguma disrupção nas rotinas do dia a dia, devido à necessidade de superação de dinâmicas inconscientes. Muitos irão viver essa instabilidade e esse stress nas relações familiares, principalmente entre os dias 9 e 11. Em simultâneo e, de um modo geral, há uma tendência para o sucesso e para a boa disposição. As relações afetivas e profissionais estão muito beneficiadas, havendo algumas que serão determinantes para decisões futuras. Ao nível mental, a partir do dia 9, haverá muita agilidade e originalidade. A lua nova em Virgem, a 11, irá inspirar novas metodologias profissionais e também novas terapias no que concerne à saúde.  

Caranguejo

21 de junho a 22 de julho

Soluções criativas para questões práticas estarão ao alcance dos caranguejos. Ao nível emocional, nem sempre será fácil ter clareza, visto existirem ciclos emocionais de ânimo e desânimo. Adivinha-se também alguma ansiedade e frustração, principalmente entre os dias 9 e 11. A partir do dia 9, o desejo de intimidade será intenso, trazendo alguma desolação se esta não estiver ao alcance. Este é um período em que questões afetivas do passado podem bater à porta. A lua nova a 11, no signo de Virgem, vai trazer um novo ciclo na carreira e uma nova atitude perante a saúde. Até ao dia 13, será muito importante cultivar a clareza e ter cuidado com acordos desonestos, devendo procurar-se uma segunda opinião.  

Leão

22 de julho a 23 de agosto

Os astros apontam para um período propício ao sucesso e ao otimismo. Os dias 8 e 9 terão este tom jubiloso mais acentuado. Há uma criatividade fora do comum a manifestar-se, ajudando todos aqueles que lidam com palavras, desenho ou que trabalham com as mãos. Entre os dias 9 e 11, poderão surgir soluções criativas e geniais, sendo uma boa ideia estar atento aos sonhos. A partir do dia 9, alguns leões passarão o cabo das tormentas nas relações, devido a situações de possessividade ou paixão cega. Estão em ação dinâmicas inconscientes que se tornarão mais fortes para que possam vir à consciência. As questões financeiras têm tudo para se tornar proeminentes, devido a situações urgentes e imprevistas.  

Virgem

23 de agosto a 23 de setembro

Parabéns! O Sol brilha em Virgem e, por isso, é o seu aniversário! Com o que contar este ano? É um ano de virar páginas! Deixar o passado para trás e descobrir uma nova identidade que permita escrever novos capítulos. Por isso, adivinha-se que muitos virginianos arrisquem novas atitudes, descubram novas paisagens e saiam da zona de conforto. A metodologia passará por encontrar clareza sobre estes novos pontos de partida e, passo a passo, desbloquear novos caminhos. A lua nova no seu signo, a 11, terá uma energia de alguma imprevisibilidade, incentivando novas atitudes e talvez a libertação de relações que já não têm a mesma vibração. Hábitos antigos podem ser abandonados. Até ao dia 13, algumas situações pouco claras chamarão a atenção dos nativos deste signo.  

Balança

23 de setembro a 23 de outubro

As emoções andam selvagens, com ciclos de ânimo e desânimo que afetam as relações afetivas, podendo haver, no dia 7, uma tendência para recorrer a gulodices como forma de compensação. Apesar desse lado mais instável, está presente uma capacidade de aproveitar oportunidades a partir do dia 9, num período de inteligência apurada. Nesta fase, as responsabilidades são muitas e é provável que os Balança sintam que estão sujeitos a um poder externo. A lua nova em Virgem, a 11, traz grande destaque à vida profissional, abrindo um período de negociações. Será muito importante que, até ao dia 13, não sejam assinados documentos importantes, devido a alguma tendência para a falta de clareza. O dia 13 será propício a uma maior introversão.  

Escorpião

23 de outubro a 22 de novembro

A fase é ideal para estabelecer planos, tanto profissionais como ao nível da saúde. Esta assinatura astrológica será reforçada com a lua nova em Virgem, a partir do dia 11. Os dias são dados a extravagâncias e a carteira pode sofrer um pouco. Com a entrada de Vénus neste signo, a 9, prevê-se uma maior intensidade nos afetos, trazendo algum drama à vida dos escorpianos. Alguém poderá magoar o Escorpião de forma intensa e será importante para este signo conseguir ter objetividade sobre as razões pelas quais a situação está a ocorrer. Por outro lado, as forças instintivas em ação poderão ser canalizadas para tudo o que realmente for importante para o Escorpião. A sexualidade poderá ser um ponto forte.  

Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro

Esta é uma fase de entusiasmo. No entanto, por estes dias, devem contar com alguns momentos de instabilidade que trarão à superfície aspetos do inconsciente que precisam de ser vistos à luz do dia. Ao nível emocional, haverá questões difíceis de descortinar, sendo importante esclarecer quais são os valores importantes para o sagitariano e quais as suas necessidades nas diferentes relações. Na vida íntima, as pessoas poderão agir de forma imprevisível ou poderão ocorrer situações inesperadas, nomeadamente entre os dias 9 e 11. A lua nova em Virgem, a 11, será importante para o lado mais estratégico e detalhista. O ciclo que se inaugura será marcado por uma energia desafiante, mas também estimulante.  

Capricórnio

21 de dezembro a 20 de janeiro

O dia 7 será marcado por momentos de confronto, com o objetivo de esclarecer questões que tenham impacto emocional. Ao mesmo tempo, este signo está de armas apontadas aos objetivos de carreira, sendo esta fase ideal para pôr planos em marcha. A partir do dia 9, isso irá implicar uma atitude de conquista e de negociação, e a lua nova a 11, no signo de Virgem, será implacável na implementação das novas rotinas. Nos dias 12 e 13, as comunicações serão confusas, não sendo esta a melhor fase para obter clareza ou para os capricornianos se comprometerem com seja o que for. Quem tem filhos ou familiares complexos poderá achar este período mais conturbado. Na vida afetiva, a sexualidade será intensa.

Aquário

20 de janeiro a 18 de fevereiro

Este é um período de crescimento pessoal, devido às diferentes relações que estão a surgir e que levam a colocar em reflexão formas de estar e de pensar que eram vistas como óbvias. Algumas áreas da vida dos elementos deste signo estarão sujeitas a um elevado grau de especialização ou de purificação. Esta tendência será mais forte a partir da lua nova em Virgem, a 11, e tanto poderá afetar o trabalho como a saúde ou o estilo de vida. As questões familiares e emocionais precisarão de clareza e objetividade. A partir do dia 9, a vida afetiva estará sob grande vigilância, havendo impulsos inconscientes que podem prejudicar as relações. Ao nível mental, há velocidade e criatividade.  

Peixes

18 de fevereiro a 20 de março

Dias muito importantes para os piscianos! As relações assumem novas metas a cumprir, principalmente a partir do dia 11, quando ocorre a lua nova em Virgem. A saúde assume um papel fulcral e pode haver o compromisso de seguir um protocolo à risca. As relações dão mergulhos profundos, gerando vulnerabilidade, mas também maior proximidade. As emoções serão vasculhadas e compreendidas, mas haverá momentos de grande intensidade, principalmente a partir do dia 9. Entre os dias 9 e 11, poderão ocorrer situações de grande imprevisibilidade, trazendo à superfície dinâmicas internas que precisam de ser confrontadas e resolvidas. Ao nível emocional, alguma inconstância e ansiedade podem tornar-se óbvias.

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