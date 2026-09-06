Horóscopo da semana. Grandes mudanças à vista para estes signos

Carneiro

20 de março a 20 de abril

Cumprir as metas que estão no horizonte é a principal inspiração. Mesmo fisicamente, a tendência para o treino está forte. Esta energia também se traduz em competitividade e, nas relações pessoais, poderá originar conflitos. Alguns elementos deste signo sentir-se-ão bloqueados, precisando de perceber que crenças os estão a limitar. Ainda assim, o otimismo está presente, nomeadamente nos dias 8 e 9, assim como a vontade de ter relações frutíferas. Os astros mostram muitas interações, negociações e estabelecimento de parcerias a partir do dia 9. A partir da lua nova em Virgem, a 11, será fulcral tirar qualquer dúvida a limpo nestas diferentes interações, pois algo poderá estar a ser encoberto.

Touro

20 de abril a 21 de maio

Dias de ímpeto organizacional. Pôr tudo em ordem e avançar com projetos será o espírito dos taurinos. A lua nova a 11, no signo de Virgem, trará novas iniciativas profissionais ou simplesmente um novo ciclo, que será inspirador e desafiante. A partir do dia 9, as relações vão estar em teste profundo, trazendo um ciclo de trabalho sobre as diferentes dinâmicas que ameaçam a estabilidade taurina. As diferenças de valores e de ideias poderão trazer algum choque, mas também transformações e mudanças criativas. Nota-se muita vontade de fazer coisas criativas em casa ou no contexto familiar, sendo que, se por alguma razão isso não for possível, poderá surgir alguma frustração.

Gémeos

21 de maio a 21 de junho

Os geminianos devem esperar alguma disrupção nas rotinas do dia a dia, devido à necessidade de superação de dinâmicas inconscientes. Muitos irão viver essa instabilidade e esse stress nas relações familiares, principalmente entre os dias 9 e 11. Em simultâneo e, de um modo geral, há uma tendência para o sucesso e para a boa disposição. As relações afetivas e profissionais estão muito beneficiadas, havendo algumas que serão determinantes para decisões futuras. Ao nível mental, a partir do dia 9, haverá muita agilidade e originalidade. A lua nova em Virgem, a 11, irá inspirar novas metodologias profissionais e também novas terapias no que concerne à saúde.

Caranguejo

21 de junho a 22 de julho

Soluções criativas para questões práticas estarão ao alcance dos caranguejos. Ao nível emocional, nem sempre será fácil ter clareza, visto existirem ciclos emocionais de ânimo e desânimo. Adivinha-se também alguma ansiedade e frustração, principalmente entre os dias 9 e 11. A partir do dia 9, o desejo de intimidade será intenso, trazendo alguma desolação se esta não estiver ao alcance. Este é um período em que questões afetivas do passado podem bater à porta. A lua nova a 11, no signo de Virgem, vai trazer um novo ciclo na carreira e uma nova atitude perante a saúde. Até ao dia 13, será muito importante cultivar a clareza e ter cuidado com acordos desonestos, devendo procurar-se uma segunda opinião.

Leão

22 de julho a 23 de agosto

Os astros apontam para um período propício ao sucesso e ao otimismo. Os dias 8 e 9 terão este tom jubiloso mais acentuado. Há uma criatividade fora do comum a manifestar-se, ajudando todos aqueles que lidam com palavras, desenho ou que trabalham com as mãos. Entre os dias 9 e 11, poderão surgir soluções criativas e geniais, sendo uma boa ideia estar atento aos sonhos. A partir do dia 9, alguns leões passarão o cabo das tormentas nas relações, devido a situações de possessividade ou paixão cega. Estão em ação dinâmicas inconscientes que se tornarão mais fortes para que possam vir à consciência. As questões financeiras têm tudo para se tornar proeminentes, devido a situações urgentes e imprevistas.

Virgem

23 de agosto a 23 de setembro

Parabéns! O Sol brilha em Virgem e, por isso, é o seu aniversário! Com o que contar este ano? É um ano de virar páginas! Deixar o passado para trás e descobrir uma nova identidade que permita escrever novos capítulos. Por isso, adivinha-se que muitos virginianos arrisquem novas atitudes, descubram novas paisagens e saiam da zona de conforto. A metodologia passará por encontrar clareza sobre estes novos pontos de partida e, passo a passo, desbloquear novos caminhos. A lua nova no seu signo, a 11, terá uma energia de alguma imprevisibilidade, incentivando novas atitudes e talvez a libertação de relações que já não têm a mesma vibração. Hábitos antigos podem ser abandonados. Até ao dia 13, algumas situações pouco claras chamarão a atenção dos nativos deste signo.

Balança

23 de setembro a 23 de outubro

As emoções andam selvagens, com ciclos de ânimo e desânimo que afetam as relações afetivas, podendo haver, no dia 7, uma tendência para recorrer a gulodices como forma de compensação. Apesar desse lado mais instável, está presente uma capacidade de aproveitar oportunidades a partir do dia 9, num período de inteligência apurada. Nesta fase, as responsabilidades são muitas e é provável que os Balança sintam que estão sujeitos a um poder externo. A lua nova em Virgem, a 11, traz grande destaque à vida profissional, abrindo um período de negociações. Será muito importante que, até ao dia 13, não sejam assinados documentos importantes, devido a alguma tendência para a falta de clareza. O dia 13 será propício a uma maior introversão.

Escorpião

23 de outubro a 22 de novembro

A fase é ideal para estabelecer planos, tanto profissionais como ao nível da saúde. Esta assinatura astrológica será reforçada com a lua nova em Virgem, a partir do dia 11. Os dias são dados a extravagâncias e a carteira pode sofrer um pouco. Com a entrada de Vénus neste signo, a 9, prevê-se uma maior intensidade nos afetos, trazendo algum drama à vida dos escorpianos. Alguém poderá magoar o Escorpião de forma intensa e será importante para este signo conseguir ter objetividade sobre as razões pelas quais a situação está a ocorrer. Por outro lado, as forças instintivas em ação poderão ser canalizadas para tudo o que realmente for importante para o Escorpião. A sexualidade poderá ser um ponto forte.

Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro

Esta é uma fase de entusiasmo. No entanto, por estes dias, devem contar com alguns momentos de instabilidade que trarão à superfície aspetos do inconsciente que precisam de ser vistos à luz do dia. Ao nível emocional, haverá questões difíceis de descortinar, sendo importante esclarecer quais são os valores importantes para o sagitariano e quais as suas necessidades nas diferentes relações. Na vida íntima, as pessoas poderão agir de forma imprevisível ou poderão ocorrer situações inesperadas, nomeadamente entre os dias 9 e 11. A lua nova em Virgem, a 11, será importante para o lado mais estratégico e detalhista. O ciclo que se inaugura será marcado por uma energia desafiante, mas também estimulante.

Capricórnio

21 de dezembro a 20 de janeiro

O dia 7 será marcado por momentos de confronto, com o objetivo de esclarecer questões que tenham impacto emocional. Ao mesmo tempo, este signo está de armas apontadas aos objetivos de carreira, sendo esta fase ideal para pôr planos em marcha. A partir do dia 9, isso irá implicar uma atitude de conquista e de negociação, e a lua nova a 11, no signo de Virgem, será implacável na implementação das novas rotinas. Nos dias 12 e 13, as comunicações serão confusas, não sendo esta a melhor fase para obter clareza ou para os capricornianos se comprometerem com seja o que for. Quem tem filhos ou familiares complexos poderá achar este período mais conturbado. Na vida afetiva, a sexualidade será intensa.

Aquário

20 de janeiro a 18 de fevereiro

Este é um período de crescimento pessoal, devido às diferentes relações que estão a surgir e que levam a colocar em reflexão formas de estar e de pensar que eram vistas como óbvias. Algumas áreas da vida dos elementos deste signo estarão sujeitas a um elevado grau de especialização ou de purificação. Esta tendência será mais forte a partir da lua nova em Virgem, a 11, e tanto poderá afetar o trabalho como a saúde ou o estilo de vida. As questões familiares e emocionais precisarão de clareza e objetividade. A partir do dia 9, a vida afetiva estará sob grande vigilância, havendo impulsos inconscientes que podem prejudicar as relações. Ao nível mental, há velocidade e criatividade.

Peixes

18 de fevereiro a 20 de março

Dias muito importantes para os piscianos! As relações assumem novas metas a cumprir, principalmente a partir do dia 11, quando ocorre a lua nova em Virgem. A saúde assume um papel fulcral e pode haver o compromisso de seguir um protocolo à risca. As relações dão mergulhos profundos, gerando vulnerabilidade, mas também maior proximidade. As emoções serão vasculhadas e compreendidas, mas haverá momentos de grande intensidade, principalmente a partir do dia 9. Entre os dias 9 e 11, poderão ocorrer situações de grande imprevisibilidade, trazendo à superfície dinâmicas internas que precisam de ser confrontadas e resolvidas. Ao nível emocional, alguma inconstância e ansiedade podem tornar-se óbvias.