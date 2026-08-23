Horóscopo 24 a 29 de agosto. Prepara-se para todas as conversas difíceis que anda a evitar

Carneiro

20 de março a 20 de abril

A vontade de harmonia nas relações vai sofrer interferências de uma certa indisponibilidade emocional, devido às demasiadas preocupações que assolam a mente ariana, principalmente a 24. Pequenas turbulências emocionais continuam a afetar o ambiente familiar, o que acaba por trazer bloqueios. Ao nível profissional e das ocupações diárias, as influências astrológicas continuam a apontar em direção ao sucesso. No entanto a partir do dia 29, será possível que alguma situação exija resiliência e muita paciência, nomeadamente a lidar com figuras de autoridade ou burocracias. O eclipse lunar em Peixes, a 28, irá permitir trazer à luz do dia algumas destas questões de saúde e de trabalho.

Touro

20 de abril a 21 de maio

O dia 24 será o ideal para estar no meio da natureza, cultivando estabilidade e enraizamento. A vontade de experiências criativas continua forte, principalmente se for na companhia da família. Esta tendência irá estender-se ao longo dos dias, sendo que a 25 e 26, haverá um pico de energia no que concerne estas atividades que pode trazer muita excitação e algum desequilíbrio. Ao longo desta fase e com ênfase para o dia do eclipse lunar em Peixes, a 28, o passado estará fortemente enfatizado, podendo haver esclarecimentos em todo o tipo de áreas. Também se pode dar o caso de ser necessário arrumar um sótão e dar de caras com vestígios de histórias antigas.

Gémeos

21 de maio a 21 de junho

Se por um lado as relações continuam a contar com harmonia e as experiências, no geral, com um forte sentido de beleza, há também uma energia disruptiva em ação, que tem tudo para estar ligada ao trabalho, à saúde ou até mesmo a animais de estimação. Situações imprevisíveis, que podem trazer ecos do passado, trazem desconforto emocional e obrigam a trabalhar um sentido de clareza e discernimento. Poderá também estar em causa ajudar alguém que precise. A 24, alguma situação ou pessoa podem “cair do céu” trazendo uma ajuda preciosa ou uma ideia que ainda não tinha sido vislumbrada. O dia 25 será dado a grande clareza mental e será um excelente dia para estar com amigos e grupos.

Caranguejo

21 de junho a 22 de julho

O humor não estará no melhor tom no dia 24, estando o espírito mais assoberbado com tudo o que há a fazer. O eclipse a 28, no signo de Peixes, irá convidar a recuperar uma disciplina antiga, em que será importante ter o foco na estratégia e capacidade de planificação. Para ajudar, encontrará as palavras, situações ou pessoas certas para a/o inspirar. Nas relações afetivas, procura-se uma nova forma de se comunicar as emoções, porém será difícil controlar as flutuações de humor e as birras. Cultivar maturidade será imperativo. O truque será a reflexão, de forma a se alcançar clareza e objetividade. A partir de 29, pressões burocráticas ou com figuras de autoridade serão razão de stress.

Leão

22 de julho a 23 de agosto

Estar com crianças ou fazer atividades ligadas à criança interior, será uma das melhores maneiras de passar o tempo para os leoninos. A necessidade de beleza estará forte, cuidando de cada momento como único. A abundância de sentimentos está sublinhada, havendo, no entanto, tendência ao drama, principalmente a 25 e 26. Profissionalmente, há uma grande tendência à estabilidade e quem está envolvido em investimentos, tem hipóteses de sucesso. O eclipse lunar a 28, no signo de Peixes, traz consigo a necessidade de cultivar disciplina e um sentimento de ponderação, perante uma fase em que a tendência será ser-se demasiado otimista e dada/o a exageros.

Virgem

23 de agosto a 23 de setembro

O signo de Virgem pode sentir que entrou na arca do passado e que revive histórias antigas. Questões emocionais que estavam soterradas, regressam e precisam de ser resolvidas. O eclipse lunar a 28 em Peixes irá ser o responsável por tamanha sensibilidade e convidará a um espírito ponderado, pelo nervosismo que pode ativar. Os trânsitos em causa são promotores de disrupção e por isso será aconselhável maior cuidado em viagens e nas conversas que se têm. Uma palavra errada, poderá espoletar uma situação indesejável. Esta fase deve ser encarada como um período de cura. A 25, haverá a necessidade de se ser cirúrgica/o, mesmo que seja em atividades rotineiras.

Balança

23 de setembro a 23 de outubro

O dia 24 terá um tom de preocupação e por isso mesmo menos paciência relacional. Poderá haver aquele embirrar ou uma vontade exacerbada de mimo. O que irá ajudar a sair desse estado, será tudo o que for ligado ao sol, ao gozar da vida e à criatividade. O dia 25, será o ideal para estar com amigos. Por estes dias, muitos Balança estão a orientar-se para ideias que possam contribuir para o todo, saindo mais da esfera pessoal. Em alguns, um lado mais humanitário pode mesmo ser acordado. O próprio eclipse lunar a 28, em Peixes, terá o potencial de despertar compaixão. A partir do dia 29, situações que envolvam algum tipo de autoridade irão provocar mal-estar emocional e frustração.

Escorpião

23 de outubro a 22 de novembro

Dias de sensibilidade à flor da pele! Haverá muitas oportunidades de falar sobre sentimentos e é possível que algo desencadeie essas conversas mais profundas. O eclipse lunar a 28, em Peixes, trará uma profunda intuição aos escorpiões, que poderá ser utilizada para um espírito mais de reflexão e de procura interior de respostas. Será um bom período para descansar do estímulo mental e das tecnologias. Técnicas de relaxamento e de meditação serão boa ideia. A 25 e 26, é possível que alguém se pavoneie para cima do escorpião com ideias muito diferentes das suas e que até provoque para obter uma reação, ou vice-versa. Será fácil haver pequenos conflitos.

Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro

O eclipse lunar a 28, no signo de Peixes irá trazer notícias imprevistas aos sagitarianos, que terão de fazer uma pausa para refletir sobre próximos passos a dar. Trabalho e saúde podem ser áreas em que alguma confissão se instala. Outras áreas continuarão em equilíbrio e expansão, apesar dos dias com esta energia astrológica mais instável. As relações afetivas continuam numa mó positiva, assim como investimentos que tenham sido feitos. Principalmente a partir do dia 25, será fulcral fazer tudo com maior atenção, seja exercício físico, conduzir, de forma a prevenir pequenos acidentes. Mesmo com documentos e comunicações, será boa ideia ter cópias suplentes.

Capricórnio

21 de dezembro a 20 de janeiro

Os afetos têm tudo para estar mornos por estes dias, principalmente a 24, em que a disposição relacional está nos níveis mínimos. O eclipse lunar a 28, no signo de Peixes, trará questões antigas para serem revividas, principalmente em termos de carreira, mas também pode haver a vontade de retomar atividades relacionadas com saúde e bem-estar. Há uma energia do passado a ser ativada e pessoas com que não se está em contacto, podem dar sinais de vida. A família tem tudo para se apresentar exigente! Principalmente quem tem filhos, sentirá que estes estão mais irrequietos e carentes. A partir de 29, alguma situação irá exigir maior responsabilidade. Cuidado com multas!

Aquário

20 de janeiro a 18 de fevereiro

Os dias que se seguem serão dedicados à reflexão sobre a vida familiar e emocional, havendo desafios que precisam de uma ação concisa e, por isso, será necessária objetividade antes de tomar qualquer atitude. Para quem é criativo, haverá oportunidades para expor talentos e ideias. Nas relações afetivas, haverá vontade de explorar o afeto e a alegria compartilhada. Os dias 25 e 26 serão marcados por maior capacidade de exposição emocional, sendo possível que algumas conversas importantes aconteçam. O eclipse lunar a 28, em Peixes, irá acordar a necessidade de algum procedimento mais incisivo, seja em termos de saúde, seja em termos de alguma tarefa mais exigente.

Peixes

18 de fevereiro a 20 de março

O período que se apresenta é o de recolhimento, reflexão e ponderação. Mesmo ao nível da saúde, é possível este seja o período para retomar rotinas cíclicas, daquelas que de vez em quando se têm de fazer. O eclipse lunar a 28, neste signo, vai acordar uma profunda necessidade de retiro, de limpeza emocional e física, a níveis muito profundos. Ao fazê-lo, um sentimento de orientação irá surgir de forma intuitiva. Mesmo que não haja a possibilidade de retiro, será importante diminuir o número de atividades e levar tudo numa rotação mais lenta. As relações estarão igualmente sob uma lupa de procura de clareza e discernimento, acontecendo interações nesse sentido.