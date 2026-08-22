Histórias de Amor Moderno: “Não vou mentir: fiquei surpreendida com a capacidade física daquele homem 16 anos mais velho do que eu”

Temos passado bons momentos, eu e o Bruno. Como este, agora: sentados numa esplanada simplória mas moderninha de uma terriola algarvia, cheia de pescadores e gente simples - algumas pessoas sem dentes, tudo a fumar e a falar alto ao pé de bebés nos seus carrinhos, as mães fora de forma com pernas gordas dentro de licras fluorescentes -, a comer conquilhas e atum braseado. Ele bebe imperiais e eu experimento cocktails.

É divertido. O Bruno é divertido porque é diferente, porque somos diferentes. É mais velho do que eu 16 anos? Pois é, e então? A ideia é passarmos um verão cheio de vida e de aventuras. Conhecermo-nos, conhecer lugares e pessoas, viver situações, colecionar sensações.

Eu e o Bruno nunca nos devíamos ter cruzado na vida, mas a vida traça destinos surpreendentes quando a deixamos à solta. Ele é um novo-rico. Eu sou, vá lá, uma nova-pobre. Não significa que eu seja pobre ou que ele seja rico, quer apenas dizer que, enquanto ele vai ascendendo socialmente graças ao dinheiro novo que ganha e ostenta, eu vou-me aguentando no meu meio social, apesar do dinheiro velho que vai desaparecendo.

Talvez vocês saibam quem é o meu pai. Ele já veio nos jornais. Não por ser herói, longe disso - antes pelo contrário! O meu pai meteu-se em alhadas. Fez negócios que não devia, cometeu erros, foi descuidado Nas suas mãos houve “deslizes”, aconteceram “erros de gestão”, existiram “movimentos mal calculados”. Não é um figurão, nunca foi ministro nem primeiro-ministro, mas também foi notíca nos jornais da especialidade.

Não falo do meu pai por acaso, mas antes porque preciso de contexto. Quando tudo desabou na minha vida - tinha eu dezassete anos e a Polícia Judiciária a visitar-me a casa em Cascais todas as semanas, durantes três meses -, o meu pai decidiu prevenir-se e doar o que tinha antes que lho tirassem. Distribuiu moradias, apartamentos e terrenos por mim, pelos meus quatro irmãos, pela minha mãe e pela primeira mulher. Felizmente, tinha património com fartura, chegou para todos. Até para ele que, depois de absolvido da maior parte das acusações e despachado das restantes com uma espécie de aviso por mau comportamento, ainda conseguiu reaver um monte em Estremoz e uma quintinha em Alcácer do Sal.

A mim calhou uma moradia com cinco quartos e piscina, na Quinta do Lago. Não é muito, mas é muito melhor que nada. Obrigado, pai.

Foi na Quinta do Lago que eu conheci o Bruno. Tinha um grupo de amigas a passar uns dias lá em casa, no início de julho. É uma espécie de tradição juntarmo-nos lá em casa durante alguns períodos durante o verão. O grupo não é sempre igual, mas são sempre amigas minhas de longa data. Gostamos de nos divertir. Bebemos shots, vestimos roupas curtas, leves e decotadas. Conhecemos rapazes. Às vezes, gostamos deles, outras vezes, é tudo uma perda de tempo.

Nessa noite, tudo parecia apontar para uma perda de tempo. Na esplanada do restaurante onde costumamos comer sushi e outras iguarias, só havia famílias e uma mesa com mais de dez pessoas - todos homens, todos com ar de yuppie requentado, calças brancas justas, mocassim sem meias, camisa com padrão estrategicamente desfraldada para dar um look descontraído, cabelos ora com gel, ora rapados com corte à futebolista, relógios vistosos e de marca facilmente identificável, barbas tão certinhas que eram capazes de recuperar o termo “metrossexual” para o nosso vocabulário. Nada ali era inspirador.

O último a chegar e a juntar-se ao grupo foi o Bruno. Vinha num Tesla Model S vermelho, e eu não pude não reparar nele. Nos dias que correm, ousar conduzir um Tesla encarnado revela um certo arrojo.

O Bruno não era diferente dos outros. Não era e não é. Tal como os demais é um sucedâneo de Patrick Bateman, numa versão da Temu ou da Shein, e, espero eu, menos sociopata (até agora, tem sido um amor, meu pobre Bruno - acredito que tem bom coração). Mas tem qualquer coisa que lhe dá umas nuances estranhamente sensuais, um apelo extra, um certo sex appeal.

Nessa noite, conhecemo-nos porque eu o quis conhecer. Depois do jantar, quando a maior parte dos clientes, já embalados pelos vinhos e cervejas, cocktails e shots e flutes de champanhe, cantam as músicas foleiras da playlist e dançam pelo pátio de maneiras quase sempre lamentáveis, cheguei-me para perto do Bruno e comecei a cantar com ele o refrão do Forever Young, dos Alphaville. Ele achou graça. Eu fiquei contente. Brindámos, pagou-me copos, perguntámos um ao outro como é que te chamas, não percebemos logo, “Nuno?”, “Não, Bruno - Bru-no!”, “Joaquina?” - ri-me muito -, “não, parvo, Leonor! Ahahah”.

Levei-o para casa, dormiu no meu quarto. Ou, deverei dizer, eventualmente dormiu, quando, por fim, adormecemos na minha cama. Não vou mentir: fiquei surpreendida coma capacidade física daquele homem 16 anos mais velho do que eu.

O Bruno diz que se apaixonou por mim logo ali naquele momento. Eu já lhe disse que não sou apaixonada por ele. Estou com ele enquanto for divertido. Quando deixar de ser, vai cada um para seu lado e a vida continua. Ele fica sentido quando lho digo desta forma, sem filtros, com toda a franqueza e sem rodeios. Mas eu sei que ele admira esta minha postura.

Posso ter só 22 anos e parecer que sou apenas uma betinha de pele bronzeada e cabelos alourados pelo sol e pelo mar, mas gosto de sentir que sabem que sou mais do que este palminho de cara e uma figura com tudo no sítio. Sou uma pessoa frontal. Não gosto de rodeios. Não gosto de meias-palavras. Não gosto de poses dissimuladas nem de discursos ambíguos. Digo o que é preciso ser dito. Ou, pelo menos, o que sinto necessidade de dizer.

O Bruno é capaz de me proporcionar um verão inteiro de privilégios, saídas, restaurantes e viagens, sem que eu tenha de me preocupar com nada. E isso faz-me gostar de estar com ele. E o Bruno sabe disso. Nunca escondi que essa sua capacidade era um grande trunfo a favor dele.

Infelizmente, há o outro lado: a origem. O teu dinheiro compra tudo menos o berço em que nasceste - esse foi comprado com o dinheiro da tua família. O Bruno não tem bom gosto. Não tem más maneiras, mas uma pessoa consegue aprender as maneiras de estar, basta que observe e que imite. Agora, o gosto, ou se educa desde cedo, ou nunca se o tem. E o Bruno decidademente não educou o dele.

E só isso explica que me tenha trazido com ele para este vilarejo poeirento e a cheirar a peixe grelhado no pico do verão, em pleno agosto. “Uns primos de fora estão cá, alugaram uma casa no centro, gostava de os ir visitar”, disse-me ele. Os primos “de fora” não são propriamente aristocratas do Yorkshire, nem corretores da bolsa em Nova Iorque, nem criativos publicitários em São Paulo. São emigrantes de terceira geração em Clermont-Ferrand. E a “casa no centro” é um T2 no meio da Fuseta que alberga, quando chegámos, dois casais, um em cada quarto, e ainda a mãe, a dormir no sofá-cama da sala.

Quando entrámos no apartamento, havia uma espécie de bandeira portuguesa com o Cristiano Ronaldo estampado a cobrir um cadeirão. Chamei o Bruno à parte, “fofo, não vamos ficar aqui nem dois minutos, inventa uma desculpa, faz como quiseres”. Ele foi lá dentro, disse uma coisa qualquer inventada no momento, possivelmente que eu tinha fome, porque pegou em mim e trouxe-me a almoçar. Aqui estamos, de roda das conquilhas e do atum braseado. Ainda não sei se amanhã continuamos ou se está na hora de parar. Sei que não desgosto das conquilhas. Veremos.