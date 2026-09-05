Histórias de Amor Moderno: “Menos óbvia era a forma como tinha dado a volta por cima. Mas ela disse-o diretamente e sem rodeios. ‘Sim, Ágata. Prostituo-me.’”

Era o fim de tarde perfeito. A casa estava só por minha conta. No terraço, com vista sobre aquele recorte de Lisboa, com o rio lá ao fundo e a luz de sempre, montámos os guarda-sóis e abrimos uma garrafa de champanhe. É cliché? Que seja. Tchim-tchim às invejosas. Saúde!

Estendidos sobre as espreguiçadeiras, fomos deixando o fim de sábado chegar devagarinho e sem preocupações. Ele pegou-me na mão e acariciou-a, puxou-me suavemente o braço e agarrou-o como quem diz “é meu, é só para mim” e eu sorri. Tínhamos passado todo o dia naquele ritmo indolente, a fazer amor sem pressas, deixando-nos adormecer nos braços um do outro em seguida, a petiscar o que havia por casa, a brindar com o que nos apetecesse, fosse limonada, uma chávena de café ou, por fim, uma flute de champanhe. Ah, la dolce vita!

Até que o Emanuel decidiu quebrar o silêncio, arriscando-se a quebrar também o encanto. “Porque é que tu fazes isto?” Lembrei-me de um diálogo do Pulp Fiction em que Uma Thurman pergunta a John Travolta se o silêncio o incomoda ou o deixa desconfortável. Acabam por concordar que o silêncio pode ser tão normal quanto precioso. Tive vontade de perguntar ao Emanuel se o silêncio o incomodava, também. Porquê aquela pergunta, porquê naquele momento? Quando tudo é perfeito, só há uma solução para lidar com o assunto: não mexer, não falar, não estragar.

Eu vim estudar para Lisboa quando ainda não tinha feito 18 anos. Entrei na universidade, no curso que sempre desejei tirar, com uma média invejável. Fiz tudo certo, estudei muito, concentrei-me, pesquisei, tomei notas. E valeu a pena, porque fui recompensada: pude vir para Lisboa e lutar por aquilo com que sempre sonhei.

Só que, infelizmente, e ao contrário do que muitos apregoam, trabalhar muito e fazer tudo certo não é sinónimo de sucesso nem é garante de que tudo correrá bem. Um atraso na atribuição da minha bolsa, com que eu e os meus pais contávamos, seguido de uma súbita e inexplicada alteração das regras e dos valores das bolsas nesse ano, acabou por me deixar desprotegida. Para conseguir pagar o quarto miserável que consegui alugar - um cubículo na Reboleira, sem janela e com uma cama estreita, a cheirar a humidade, num apartamento decrépito que eu tinha de partilhar com outras sete pessoas (o único ponto positivo era não ter de partilhar o quarto com outra pessoa; os outros três quartos eram partilhados, estavam equipados com beliches) - tive de pedir dinheiro emprestado aos meus padrinhos. Eles, coitados, também não vivem uma vida folgada, mas lá conseguiram ajudar-me com uma parte da renda do quarto.

A minha família não tem posses. São pessoas da província, das franjas da Serra da Estrela, com pouca ou nenhuma instrução, gente humilde que se divide entre os trabalhos agrícolas e os empregos precários nas fábricas da região. Tenho três irmãos mais novos. O que os meus pais ganham mal chega para sustentarem a casa, quanto mais para manterem uma filha a estudar em Lisboa para ser arquiteta. Nestas condições, tirar uma licenciatura quase soa a capricho infantil. Eu devia era estar na minha terra, a ajudar os meus pais.

Com o arrastar da situação, as idas a casa foram-se reduzindo a quase nada. O dinheiro para os gastos, para além da renda, começou a faltar. Dei por mim a gerir as refeições e as horas da comida. Aos meus colegas mais próximos, dizia que fazia jejum intermitente, mas na verdade eu passava fome. Sim, fome. Que eu tentava enganar com carcaças com manteiga e uma peça de fruta ao fim da tarde e um copo de leite de manhã, antes de ir para as aulas. Mantive sempre o foco: nunca faltar às aulas, nunca me deixaam ficar para trás. Só que o esforço e o sacrifício eram tão grandes que dei por mim a pensar em desistir.

Foi nessa altura que a Cristiana se tornou próxima de mim. Notou que eu andava frágil, que tinha um aspeto débil, que as roupas se repetiam e que nunca almoçava no refeitório. Uma vez perguntou-me se tinha fome. Baixei os olhos, não respondi. Mas as lágrimas, não as consegui segurar. “Vem comigo, vamos a minha casa.” Preparou-me um lanche sumptuoso, cheio de coisas boas, queijos, bolachas de água e sal, uvas frescas, iogurte grego, pão fatiado, sumo de laranja… Nem queria acreditar. Comovi-me.

“Vou mostrar-te a casa”, disse-me. Segui-a. Contemplei, com surpresa e deleite, divisão após divisão, pelos corredores, observei o bom gosto da decoração, os objetos requintados, a ausência de exagero, a vastidão da sala, a sobriedade da cozinha, os enormes quartos e, por fim, o terraço com vista sobre aquele recorte da cidade, com o rio lá ao fundo. “Esta casa é tua?”, perguntei. “Não. É alugada. Na verdade, procuro alguém com quem partilhá-la. Estás interessada?” Dei uma gargalhada.

Cristiana disse-me então que queria falar comigo “há já algum tempo”. Tinha notado a minha debilidade e tinha-se identificado com a minha situação. “Também passei por isso, já estive onde tu estás.” Mas deu a volta por cima, como era óbvio. Menos óbvia era a forma como tinha dado a volta por cima. Mas ela disse-o diretamente e sem rodeios. “Sim, Ágata. Prostituo-me.” Engoli em seco, sem saber o que responder. Sorriu, pediu-me discrição - “claro, não te preocupes” - e esclareceu que não era uma coisa de que se orgulhasse, mas que também não era o fim do mundo. “Só atendo clientes premium, que me pagam muitíssimo bem. Tenho um acordo com o dono deste apartamento, que é a casa de sonho que vês. Faço as minhas escolhas. Pago as minhas contas. Ponho dinheiro de parte.”

Explicou-me os detalhes. Contactos anónimos, através de um site de “modelos de luxo”, nome de código, zero conexões com a realidade, ausência de redes sociais e de tudo o que a pudesse ligar à sua luxuosa vida paralela. Contactos físicos em segurança, pagamentos antes do encontro, obrigação de higiene e de cumprimento de um extenso código de conduta tornado livro de regras. “Portanto, é isto: queres vir partilhar este apartamento comigo? És bonita, és elegante, tens uma postura muito educada, tens finesse. És perfeita.” Engoli, de novo, em seco.

Comecei a visitar os meus pais de 15 em 15 dias, o que os deixou muito felizes. Quiseram saber de onde vinha o dinheiro. Expliquei-lhes que tinha encontrado um bom part-time, bastante bem pago, a fazer desenhos de acabamentos de interiores. Menti-lhes. Perguntaram-me onde tinha arranjado material para trabalhar, disse-lhes que me ofereciam computador, etc. Menti-lhes mais. Construí toda uma personagem falsa e todo um universo de mentiras plausíveis e fáceis de sustentar. Porquê escandalizá-los com uma verdade abjeta quando podia deixá-los orgulhosos com uma mentira útil? Se o corpo é o meu, a meu ver, não lhes fiz mal. Pelo contrário, aliviei-os de um fardo e ainda adicionei alegria. Deixei-os confortáveis e confiantes, sentiram-se honrados, sentiram todos os seus esforços recompensados.

Passei a viver num dilema, com um pé no receio e no remorso, outro na alegria de viver neste novo estado das coisas: com acesso àquilo de que preciso e, até, àquilo de que gosto. Passei a poder mimar-me, coisa que aconteceu pela primeira vez na vida. Imaginem, foi preciso chegar aos 18 anos para poder escolher uma peça de roupa ou de calçado sem ser pelo preço. Com o tempo, fui-me habituando à nova condição.

A Cristiana, sempre ao meu lado, foi-me encaminhando, tanto profissionalmente como ao nível do gosto. Comecei a frequentar restaurantes e sítios trendy, a comprar casacos de bom corte e óculos escuros de marcas caras. Podem achar que me tornei fútil. É uma observação justa, mas da qual discordo. Prefiro olhar para mim e compreender que me reconstruí, tornando-me uma nova Ágata, diferente da original, que vinha das berças a vestir calças de fazenda puídas e camisolas cheias de borbotos. Esta nova Ágata sabia vestir camisas de seda.

(Continua na próxima edição.)