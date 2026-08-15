Histórias de Amor Moderno: “Como é que eu fui parar ao meio de um encontro entre um rapaz e uma rapariga 15 anos mais novos do que eu?"

Beatriz olhou para a ementa, parecia indecisa, e então sugeriu que fizéssemos um pedido comum, que incluísse vários petiscos de que todos gostássemos e que pudéssemos partilhar. Eu concordei, pareceu-me uma opção sensata, assim poderíamos provar pratos distintos, experimentar mais do que uma coisa. O rapaz - o Jorge - discordou, “peçam vocês o que quiserem, eu vou comer o bife”. Fiquei levemente surpreendida, não me pareceu de bom tom, mas não dei demasiada importância.

O comportamento de Jorge foi-se repetindo ao longo da noite. Quando queríamos escolher uma garrafa de vinho, decidiu que preferia beber cerveja, acabámos por pedir a copo. No entanto, momentos mais tarde, concluiu que também ele queria um copo de vinho. Quanto às conversas, sempre que Beatriz partilhava uma história, uma experiência, um episódio, uma opinião, Jorge distraía-se, calava-se, deixava que a sua atenção flutuasse rumo a outras fantasias e abstrações, deixando-nos às duas entregues à conversa.

Houve um momento em que teve o mau-gosto de consultar o telefone para aceder ao Instagram enquanto Beatriz lhe contava qualquer coisa acerca de umas férias no verão anterior - entretanto, interrompeu-a mostrando-lhe uma foto de uns amigos algures no Mediterrâneo, a bordo de um pequeno iate. “Eles é que estão bem”, concluiu Jorge, com um sorriso leigo e alarve.

Quando Jorge, entretanto, se levantou para ir à casa de banho, aproveitei para confrontar Beatriz com a pergunta óbvia: “Onde é que tu foste desencantar este teu date?” Ela fez um sorriso forçado e não respondeu. Não sei se teria resposta, em todo o caso. Haveria muitas razões, por certo, que, combinadas, justificariam que tivéssemos chegado àquele ponto da vida, àquele dia específico e àquela circunstância concreta, mas dava-me a sensação de que nenhum dos eventos encadeados que nos tinham levado até ali haviam sido fruto de uma intenção, de uma vontade ou de um propósito. Pelo contrário, tudo parecia ter resultado de uma combinação aleatória de acasos a que ninguém pôs travão e, enfim, “cá estamos”, disse Beatriz conformada, após uma longa pausa que se seguiu à minha pergunta. “Cá estamos”, concordei eu, e não contive o riso enquanto pensava “mas o que é que eu estou a fazer aqui?”

A pergunta é legítima: como é que eu fui parar ao meio de um encontro entre um rapaz e uma rapariga 15 anos mais novos do que eu? O que é me passou pela cabeça para ir lá parar? Passo a explicar: Beatriz marcara encontro com Jorge, combinaram jantar naquele restaurante, uma dessas tabernas pós-modernas onde cozinheiros a que chamam chef confecionam pratos já antigos de formas vanguardistas, servidos em quantidades modestas e cobrados como se fossem obras de arte assinadas.

Beatriz não conhecia o restaurante. Fui eu que o sugeri quando me pediu opinião, “Mafalda, preciso de uma dica”, disse-me ela numa mensagem de voz. “Combinei jantar com o Jorge, mas não conheço nenhum restaurante especial por aqui. Tens alguma sugestão?”

Eu sabia que Beatriz e Jorge andavam nesta espécie de flirt há já algumas semanas. Pelo que percebi, nada tinha acontecido entre eles - nada de físico, nem beijos nem amassos, entenda-se. Aconteceu falarem muito, pelo que ela me contava. Tinham saído duas vezes, uma delas para tomar café; noutra ocasião, foram beber mocktails. Tudo me parecia francamente infantil e, por isso, fiquei agradada com esta opção de “jantar num sítio especial”.

A minha relação com Beatriz não era, nunca foi íntima. Ela é ex-namorada de um grande amigo de um ex-namorado meu. A diferença de idades - ela era, com larga vantagem, a pessoa mais nova entre o nosso grupo de amigos - fazia com que a deixassem, de certa forma, de parte em muitos assuntos e ocasiões. Eu, piedosa a maternal, tentava integrá-la, fazê-la sentir-se menos isolada do grupo. Isso não fez de nós amigas próximas, mas creio que criou um certo vínculo e, agora, sempre que ela precisava de um conselho ou tinha uma dúvida, vinha falar comigo. Não é uma coisa que eu adore, mas convivo bem com a função. Faz-me sentir velha? Sim. Mas, por outro lado, também me faz sentir apreciada, como se eu tivesse aprendido na vida qualquer coisa válida que pudesse ser de utilidade para alguém.

E então Beatriz seguiu a minha sugestão e marcou jantar para dois, numa sexta à noite, na tal taberna pós-moderna. Não sei se Jorge gostou da ideia, mas a verdade é que não se opôs. Só que, na véspera, quinta-feira, Beatriz mandou-me mensagem: “O Jorge diz que não pode jantar, que tem de entregar um trabalho durante o fim de semana.” Estranhei aquele cancelamento súbito do rapaz. Estaria a fazer-se difícil? Há homens difíceis de decifrar. “Queres aproveitar a reserva e jantamos as duas?”, sugeriu a minha jovem amiga - kind of. E eu, generosa, madura e sem planos para sexta-feira à noite, disse-lhe que “sim, boa ideia, vamos”.

Na verdade, não foi tanto por mim como por ela que aceitei o convite. Beatriz tinha vindo de Lisboa passar o fim de semana. Sei que, em boa parte, a vinda dela se devia a este jantar. Compreendi que estivesse desiludida com a nega do rapaz, que decidiu defletir a possibilidade do encontro, fazendo-se desconvidado à última da hora. Foi também isso que me levou a aceitar jantar com ela, para que pudéssemos conversar um pouco e, talvez, eu conseguisse ajudá-la a perceber se valia a pena ou não investir naquela relação, que mais parecia um impasse.

Quando estava a caminho do restaurante, liga-me Beatriz, “Mafalda, olha, afinal o Jorge junta-se a nós”. Não pedi explicações, mas ela deu-mas e eram atabalhoadas. Falaram durante aquela tarde - quando ela diz “falaram”, significa que trocaram mensagens, não que “falaram” exatamente como os adultos falam - e ela fê-lo ver que tinha vindo a Beja só por causa dele e de se encontrarem, e ele lá reconsiderou a importância do tal trabalho e, por fim, aceitou jantar. Eu, a meio do caminho, dentro do carro, digo-lhe “ó Beatriz, mas sendo assim, não faz sentido eu ir”. “Vão vocês, aproveitem o momento a dois, depois logo me contas como correu.” Não quis. Disse que se sentia mal por me fazer mudar de planos tantas vezes, insistiu para que eu fosse. E eu fui.

O jantar foi pouco menos que desastroso. Não percebo porque é que o rapaz decidiu mudar de planos e aceitar juntar-se a nós. Honestamente, acredito que teria sido muito mais agradável jantarmos só as duas. Por outro lado, também não posso garantir que a minha presença não tenha criado ali um atrito extra, ou um afastamento entre os dois. Sei lá. Se calhar, formámos um estranho e muito instável triângulo quase amoroso que o deixou desconfortável. Tudo é possível.

Estávamos ainda a meio das sobremesas quando Jorge afirmou que tinha de se ir embora logo que terminássemos. “Tenho o trabalho para acabar”, respondeu quando Beatriz sugeriu que bebessem mais qualquer coisa noutro sítio, a seguir. Por essa altura, já eu me tinha desvinculado de possíveis eventos futuros. Até porque, se houvesse um futuro ali, não seria certamente a três, e muito menos contaria comigo na sua composição.

Beatriz insistiu para que Jorge ficasse mais um pouco e, nesse ponto, comecei a sentir-me constrangida. “Vou lá fora fumar um cigarro”, disse eu, e levantei-me da mesa. A postura da miúda, quase a pedinchar ao rapaz que ficasse, que estivesse, que fizesse, que lhe desse atenção, tudo aquilo me revolvia as entranhas. E, depois, se ele não queria, se não estava para ali virado, se não sentia vontade, por que raio tinha ido, por que razão dava esperanças a Beatriz? Toda a situação me confundia e desconfortava.

Estava eu nestas contemplações, a fumar o tal cigarro, quando os dois me surpreenderam: saíram e disse-me Beatriz “vamos dar uma volta por aqui, passear um bocadinho”, e eu pensei “olha, boa, talvez se resolvam”. Fiquei mais descansada com aquele pequeno vislumbre de normalidade. “Se calhar, era mesmo eu que estava ali a atrapalhar”, pensei. Acabei o cigarro, regressei à mesa e decidi pedir a conta, oferecer-lhes o jantar, compensando-os assim pelo transtorno da minha presença. “A moça já pagou tudo”, respondeu-me o garçon. “A moça?” Sim, a moça. Suspirei e pedi mais um copo de vinho.

Não passaram nem dez minutos quando Beatriz regressou ao restaurante. Vinha sozinha. Perguntei-lhe o que se tinha passado. Tinha esperança que ela me dissesse qualquer coisa como “ele está lá fora à espera, vim só despedir-me”, mas não: “O Jorge teve mesmo de se ir embora.” “Nem um beijo?”, perguntei. Abanou a cabeça dizendo que não. “Senta-te aí.”

Era preciso fazer valer a minha posição de adulta, mulher madura, com alguma experiência da vida, do amor e dos homens. Perguntei-lhe se sentia alguma coisa por ele. Desejo, saudades, prazer na sua presença, um formigueiro de qualquer tipo em qualquer parte do corpo, mas sobretudo naquelas partes que interessam - quando ele fala, quando ele se aproxima, quando ele responde às mensagens. Disse-me que não sabia, que ainda não tinha percebido se, entre eles, existia alguma química. “Minha jovem amiga, se precisas de pensar nisso, é poque não existe.”

Foi esta a minha última sentença sobre o assunto. Pedi mais uma rodada, “esta pago eu, minha querida”, e aproveitei para lhe contar algumas das minhas histórias - histórias que agora não acabem aqui, mas que talvez um dia eu decida contá-las. Beatriz ficou chocada com algumas delas. E eu dei por mim a pensar, talvez injustamente, que esta geração é muito ingénua, muito infantil.