Fernanda Tadeu, a mulher que esteve sempre ao lado de António Costa

programa da TVI

liceu Passos Manuel, em Lisboa, onde ambos estudavam

Pedro, de 30 anos e Catarina, de 27.



É público que Fernanda Tadeu venceu um cancro do pulmão, e que é professora de profissão. Desde que António Costa entrou na esfera política, sempre o vimos ao lado da mulher, seja em passeios descontraídos pelo bairro de Benfica, onde moram, como em cerimónias políticas. Aquando da sua eleição para um segundo mandato como primeiro-ministro, foi ela quem o abraçou numa das fotografias da noite. Veja a fotogaleria.



Foto: Pedro Nunes / Reuters 1 de 13 António Costa abraçado pela mulher, depois de ser eleito, a 31 de janeiro de 2022. Foto: Hugo Monteiro 2 de 13 Primeiro-ministro António Costa visita o Passadiço do Paiva. Castelo de Paiva. Arouca, 2018 Foto: Miguel A. Lopes / Lusa. 3 de 13 Durante uma ação de campanha, no âmbito da campanha para as eleições europeias 2019, em Lisboa. Foto: Ricardo Ruela 4 de 13 Festival de música - O Sol da Caparica 2019, no Parque Urbano da Costa de Caparica. Foto: Mariline Alves 5 de 13 Tomada de posse do Governo Palácio da Ajuda, 2019. Foto: Tiago Petinga / Lusa 6 de 13 Numa visita a uma das principais zonas comerciais da cidade, a Baixa de Lisboa. Foto: Pedro Noel da Luz 7 de 13 No Algarve, na praia da Rocha, em Portimão. Foto: Tiago Sousa Dias 8 de 13 O primeiro-ministro e a esposa de mãos dadas no exterior da Basílica. Foto: Pedro Catarino 9 de 13 Missa de corpo presente do político, antigo-ministro e dirigente socialista, Jorge Coelho, na Basílica da Estrela. Foto: Pedro Nunes / Reuters 10 de 13 Antonio Costa abraçado pela mulher Fernanda Tadeu depois de ganhar as eleições, Lisboa, janeiro de 2022. Foto: João Cortesão 11 de 13 Cerimónia da Tomada de Posse do Presidente da República na Assembleia da República, em Lisboa. Foto: Duarte Roriz 12 de 13 Durante o cameponato de Ténis Portugal Open 2013, no Complexo Desportivo do Jamor. Foto: Mariline Alves 13 de 13 Festival de música Rock in Rio Lisboa 2014, no Parque da Bela Vista.

"Ninguém define uma pessoa por ser mulher ou marido de alguém, uma pessoa é um projeto único, é alguém que tem um percurso que é pessoal, que tem objetivos, ambições e metas a traspor". A frase é de Fernanda Tadeu, mulher de António Costa, durante o"Dois às 10". Sempre a vimos ao lado do marido, com quem casou em 1987 e quem conheceu no. Juntos são pais de