Elas pagam a conta, eles sorriem: a nova era do "princess treatment" masculino

Sempre vimos os guiões de romances de Hollywood venderem-nos um estereótipo bem definido: o cavalheirismo media-se pela conta paga, a segurança financeira era um dever estritamente masculino e o princess treatment pertencia, em exclusivo, ao universo feminino. Mas no novo ecossistema amoroso, as peças do tabuleiro mudaram de lugar. Enquanto vários artistas falam do tema, como é o caso de Sabrina Carpenter que retrata em Manchild a exaustão de lidar com homens adultos com a maturidade emocional de uma criança, as redes sociais encarregam-se de dar nome a esta nova era. Nos feeds do TikTok e do Instagram, a "soft guy era" explodiu entre vídeos de homens a pedirem jantares pagos, presentes sem ocasião, viagens organizadas pelas parceiras e uma vida com menos pressão e mais conforto.

Numa altura em que as mulheres começam a ocupar posições de liderança, atingem a independência económica e tomam as rédeas do seu próprio destino, o fim do homem como único "provedor" seria um passo natural para a igualdade. E, à primeira vista, até parecia uma evolução saudável (até porque hoje em dia é impraticável que seja apenas uma pessoa a sustentar a casa). A queda dessa expectativa histórica abriu espaço para que os homens baixassem a guarda e passassem a exigir atenção, cuidado e um lugar seguro para a sua vulnerabilidade, algo que devia ser um direito legítimo de qualquer pessoa numa relação moderna, livre de velhos estereótipos de género.

O problema é que a linha que separa a vulnerabilidade legítima da imaturidade confortável é perigosamente fina - e os homens parecem ter-se instalado nela.

Para a mulher do século XXI, assumir a iniciativa financeira ou mimar o parceiro é apenas uma extensão natural de uma relação equilibrada. Contudo, esta realidade abre espaço para algo que prejudica (e muito) as mulheres. Na maioria dos casos, são elas que carregam desproporcionalmente a gestão doméstica e o suporte emocional da família. Se a isso somarmos a responsabilidade de sustentar o estilo de vida, organizar a rotina e financiar os luxos do casal, deixamos de ter uma parceria equitativa para passar a ter um trabalho a tempo inteiro.

A sociologia há muito que alerta para a assimetria do trabalho invisível. Quando a socióloga Arlie Hochschild criou o conceito de "Dupla Jornada" ou "Segundo turno" denunciou que a emancipação feminina no mercado de trabalho não foi acompanhada por uma redistribuição equitativa em casa. Décadas depois, relatórios do Fórum Económico Mundial e estudos europeus sobre o uso do tempo continuam a demonstrar a mesma constante: mesmo quando as mulheres são o principal sustento financeiro da família, continuam a assumir mais de 60% das tarefas domésticas e quase a totalidade da gestão emocional e logística do lar.

Em Portugal, o cenário é igualmente revelador. Segundo o estudo As Mulheres em Portugal, Hoje, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, 78% das mulheres portuguesas trabalham a tempo inteiro e continuam a ser as principais responsáveis pelo trabalho doméstico e pela família. A investigação destaca que a grande maioria das mulheres sente muito mais carga mental do que os homens, entre gerir, planear e antecipar toda a logística da relação e da família. Mesmo quando a sua contribuição financeira é maior ou igual à do parceiro.

É aqui que a "soft guy era" revela a sua grande armadilha. Quando o desejo masculino de ser cuidado não é acompanhado por uma presença ativa, proativa e madura, o "princess treatment" deixa de ser um gesto de liberdade progressista para se converter numa versão renovada do velho comodismo. Não se trata de condenar os homens que querem ser cuidados. Trata-se de denunciar a paz absoluta com que se sentam à espera que a mulher lhes resolva a vida, as finanças e o futuro dos dois.

É certo que não precisamos de homens no comando à antiga, nem de regressar aos papéis ultrapassados do passado. Precisamos, simplesmente, de adultos ao nosso lado. E a verdade é que se a ambição masculina passa por cruzar os braços e exigir ser mimado enquanto nós carregamos o mundo às costas, talvez valha a pena lembrar que, se quisessemos ser mães de alguém, mais valia termos um filho.