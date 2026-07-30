Ela marcou o hotel. Fez as malas. Pensou em tudo. Porque é que as mães vão de férias... para continuar a trabalhar?

A promessa do verão é simples: desacelerar, mudar de cenário e descansar. No entanto, para muitas mulheres, mães em particular, as viagens em família significam apenas transferir a central de operações de casa para o destino das férias. As malas mudam de sítio, mas a antecipação das necessidades, a logística das refeições e a gestão do bem-estar de todos continuam a recair, quase por defeito, sobre os mesmos ombros.

Segundo a especialista Cláudia Ganhão, o problema começa muito antes de se fechar a porta de casa. "O erro está em planear o destino e esquecer de planear a gestão. Uma família senta-se para escolher o hotel, faz as malas, define o programa do dia, mas raramente se senta para decidir quem vai continuar a ser a 'central de operações' durante essas férias". Na ausência dessa definição consciente, a resposta recai quase sempre sob a mãe, uma vez que, como salienta, "mudar de casa não apaga esse mapa mental; ele simplesmente viaja com ela". Por isso, a mudança de paradigma exige passar da simples divisão de tarefas visíveis para uma partilha real de quem antecipa, decide e resolve os imprevistos.

Contudo, mesmo quando existe vontade de redistribuir o peso da rotina, surge o maior obstáculo interno: a dificuldade em abdicar do controlo e o sentimento de culpa. Sob a perspetiva do minimalismo, a exigência de que tudo seja feito exatamente de uma determinada maneira é uma das formas mais pesadas de acumulação mental. "A culpa muitas vezes não nasce de um problema real, nasce da ideia de que sermos boas mães ou boas donas de casa depende de controlarmos tudo. Isso não é uma qualidade, é uma sobrecarga disfarçada de virtude", afirma Cláudia Ganhão. Para ultrapassar esse bloqueio, a especialista sugere separar o essencial do não essencial, lembrando que "diferente não é sinónimo de errado", e recomendando o exercício prático de não intervir de imediato quando outro elemento da família assume a iniciativa.

A par do desapego do controlo, a gestão das expectativas desempenha um papel fundamental. A pressão para criar férias perfeitas, preenchidas por programas constantes e agendas variadas, acaba por gerar cansaço desnecessário para quem as organiza. Aplicar o minimalismo à agenda mental passa por escolher, no máximo, um ou dois pontos fixos por dia, simplificar as refeições e deixar blocos de tempo verdadeiramente abertos ao improviso. "O objetivo das férias não é preencher o tempo, é libertá-lo. Quando percebemos isso, deixamos de tentar gerir o descanso como se fosse mais um projeto a cumprir", sublinha.

Para transformar estas ideias em ação sem criar pedidos ou conflitos conjugais, é importante ter atenção ao timing e à forma como a conversa é conduzida. "A diferença entre uma cobrança e uma negociação está, sobretudo, no momento e no tom em que a conversa acontece", explica. Tratar da divisão de tarefas no meio de um momento de exaustão pode causar problemas desnecessários, pelo que a negociação deve ser feita antecipadamente, num ambiente calmo e enquadrada sob a premissa de que "ambos merecem descansar verdadeiramente". Propostas como turnos de descanso ou divisões escritas de tarefas funcionam melhor quando são concretas e apresentadas como um compromisso de equipa.

No final as férias merecem ser um sítio de descanso, paz e alegria e torná-las em algo exaustivo retira todo o seu objetivo. Para que esse propósito não se perca pelo caminho, a mudança começa quando largar o papel de gestora invisível e começar a construir, em equipa, uma rotina mais leve. Afinal, o verdadeiro luxo do verão não está no destino escolhido nem nas atividades. Está na liberdade de todos poderem, finalmente, respirar fundo e descansar a sério.