Eclipse solar: Leão, Aquário, Touro e Escorpião vão sentir um forte sentido de propósito

No dia 23 de julho os nódos da lua mudaram de signo, saindo do eixo Virgem-Peixes e entrando no eixo Leão-Aquário. Em termos coletivos, fazemos uma aprendizagem da saída de uma perspetiva egocêntrica, para uma de objetividade de que todos temos algo para oferecer ao mundo, na nossa natureza criativa essencial. O que é que isto tem de ver com o eclipse? Tudo. Quando um eclipse acontece, significa que o planeta Terra, a Lua e o Sol estão alinhados numa linha reta, provocando ou a escuridão do Sol, ou a escuridão da Lua, encontrando-se exatamente nesses pontos de interseção das linhas imaginárias que desenham no seu percurso, pontos imaginários a que se chamam nódos lunares.

Acredita-se que quando um eclipse é visível numa região, essa será mais afetada que as restantes. Se isso for verdade, então Portugal estará na mira dos efeitos astrológicos do eclipse solar total do dia 12 de agosto, visto que será visível no nosso território, principalmente no nordeste transmontano. Individualmente, o eclipse produz uma aceleração em determinadas áreas da nossa vida, onde os efeitos se vão dar ao longo de 6 meses. Acredita-se que esses efeitos se começam a sentir cerca de uma semana antes e que se continuam a sentir com alguma intensidade cerca de uma semana depois, sendo preferível não marcar acontecimentos importantes nestas datas.

Esta lua nova em Leão trará o foco nos aspetos da nossa identidade que precisam de encontrar uma expressão equilibrada no coletivo. Em muitos de nós, tornar-se-á mais importante viver a partir do coração, que na perspetiva do signo de Leão, é tudo aquilo que nos dá vontade de viver, no lugar de a retirar. Por outras palavras, o que nos dá propósito.

Quando nos expressávamos em criança, tivemos determinadas reações que foram moldando a expressão criativa. Alguns tiveram tantas palmas, que ficaram com um sentido demasiado engrandecido de si mesmos, talvez não sabendo lidar com a ausência dessa confirmação de valor. Nesses casos, este eclipse irá porventura trazer uma lição de clareza, de que as palmas não são o foco, mas sim a capacidade de entrega e a capacidade de trazer os dons ao serviço do todo. Outros, não tiveram o palco que gostariam, foram vítimas de bullying (por exemplo) e cresceram com um sentido deturpado do seu próprio valor, sentindo trauma sempre que mostram a sua expressão. Nesses casos, o equilíbrio acontece na necessidade de perceberem que têm de ultrapassar essa ferida, tornando-se mais independentes da valorização externa e aprendendo a atravessar esse trauma aquariano da rejeição.

A carga emocional libertada por estas dias tem tudo para ser intensa, sendo importante para Leões, Aquarianos, Touros e Escorpiões ativarem mecanismos de ponderação em vez de reação. Com o eixo Leão-Aquário, os traumas têm tendência a serem revividos, e por isso o que acontece deve ser visto à luz do entendimento daquilo que está a ser acordado na nossa psique. Os restantes signos de fogo, Carneiro e Sagitário, terão maior clareza sobre os lugares onde querem colocar esforço e dedicação.