E se as primeiras artistas do mundo fossem mulheres? A história pode estar errada

Se fechar os olhos e imaginar alguém a pintar bisontes, lutas, animais e as próprias mãos nas grutas da Europa há 30.000 anos, vai, muito provavelmente, imaginar um homem - daqueles grandes que podiam lutar contra um tigre-dentes-de-sabre e ganhar. Não é estranho pensar assim. Afinal, foi assim que nos ensinaram durante muito tempo. Mas esta narrativa (como tantas outras) pode não estar totalmente correta.

Em 2013, um estudo do arqueólogo Dean Snow, da Universidade Estadual da Pensilvânia, veio questionar uma das ideias mais enraizadas sobre a arte rupestre do Paleolítico. Ao analisar algumas das famosas marcas de mãos encontradas nas grutas europeias - produzidas através de uma técnica em que o artista colocava a mão contra a parede e soprava pigmento à sua volta, deixando a sua silhueta na rocha - Snow concluiu que uma grande parte dessas marcas poderá ter sido deixada por mulheres.

A investigação baseou-se na análise do dimorfismo sexual das mãos. Em termos biológicos, homens e mulheres tendem a apresentar diferenças nas proporções dos dedos: nos homens, o dedo anelar tende a ser relativamente mais comprido do que o indicador, enquanto nas mulheres os dois dedos apresentam, em média, comprimentos mais semelhantes - e, em alguns casos, o indicador pode ser ligeiramente mais comprido.

Durante anos, alguns investigadores assumiram que as marcas de mãos de menor dimensão encontradas nas grutas de Espanha e França poderiam pertencer a rapazes adolescentes, eventualmente associadas a rituais de iniciação. Mas, ao aplicar métodos de medição às proporções dos dedos de várias marcas de mãos do Paleolítico, o arqueólogo Dean Snow chegou a uma conclusão surpreendente: cerca de três em cada quatro das marcas que analisou poderiam ter sido deixadas por mulheres.

A ideia era, na altura, particularmente provocadora. Durante décadas, grande parte da arte rupestre foi implicitamente associada a homens - uma suposição que refletia, em parte, a forma como a própria Pré-História era imaginada pelos investigadores. Mesmo anos depois da publicação do estudo, a hipótese de que muitas destas marcas possam ter sido feitas por mulheres continua a desafiar a visão tradicional sobre quem produzia arte e participava na expressão simbólica das primeiras sociedades humanas.

Mas porque demorámos tanto tempo a questionar esta premissa?

Uma possível resposta encontra-se no contexto sociocultural em que a arqueologia moderna nasceu. Durante o século XIX e início do século XX, os investigadores projetaram frequentemente sobre as sociedades pré-históricas os papéis de género das suas próprias sociedades. A caça era vista como uma atividade masculina; a guerra, a liderança e outras formas de poder eram igualmente associadas aos homens. Era fácil, portanto, imaginar que também a produção das primeiras manifestações artísticas teria sido sobretudo masculina.

A hipótese de que muitas das marcas de mãos foram feitas por mulheres obriga-nos a repensar essa narrativa. Em vez de vermos as mulheres pré-históricas apenas como espectadoras ou figuras secundárias, passamos a ter evidências que sugerem que algumas participaram ativamente na produção de expressão simbólica.

Atualmente, o debate continua aberto. Outros investigadores questionaram a capacidade deste tipo de análise para determinar com segurança o género de quem deixou uma marca de mão e sugeriram que algumas poderiam pertencer a homens jovens ou a indivíduos de menor estatura. Por isso, seria exagerado afirmar que sabemos que três quartos destas marcas foram feitas por mulheres.

Mas há uma conclusão que permanece importante: não podemos continuar a assumir que a arte paleolítica foi criada por homens apenas porque durante muito tempo foi essa a nossa expectativa. Algumas dessas mãos podem ter pertencido a mulheres - e essa possibilidade, por si só, já é suficiente para obrigar-nos a olhar para a Pré-História de outra forma. Afinal, o maior erro pode não ser não sabermos quem deixou aquelas marcas, mas termos presumido, durante tanto tempo, que sabíamos a resposta.