Do burnout ao "é só um trabalho": uma millennial e uma gen z refletem sobre o mercado de trabalho

Patrícia Domingues, 37 anos

Comecei a ouvir falar de desemprego no segundo ano da faculdade. Não havia qualquer futuro promissor no jornalismo, garantiam, e eu, que desde os nove anos nunca tinha respondido a “o que queres ser quando fores grande?” de outra forma, comecei a duvidar das minhas escolhas. As minhas grandes referências - a série Jornalistas (1999-2000), Como Perder um Homem em 10 Dias (2003) e Carrie Bradshaw - nunca tinham ouvido falar em recessão. E, além de querer muito ter uma profissão onde “mudar o mundo” fosse uma das job descriptions, também queria um par de Manolo Blahnik. Por isso, enquanto debatia as leis do jornalismo e o uso de vírgulas a seguir a “olá”, também procurava trabalhos alternativos. E quando digo alternativos, digo estáveis financeiramente. Delegada de propaganda médica, fisioterapeuta e assistente de bordo foram algumas das opções, mas, lá pelo meio, achei que, se faltava apenas um ano para acabar a faculdade, mais valia arriscar.

Como ninguém queria seguir a área de jornalismo de lifestyle ou feminino - a visita de estudo à sede da Lusa fez-me virar a página do jornalismo convencional e nunca mais olhar para trás - e com alguns contactos na área, comecei a estagiar na Vogue portuguesa aos 21 anos. O resto é o meu perfil de LinkedIn - e ofereço uma recompensa a quem conseguir decorar a longa lista de empregos que tive nos últimos 17 anos. As minhas múltiplas mudanças de trabalho são um dos meus traços mais Gen Z, mas eu juro que há uma explicação.

Como podem observar, estive seis anos no meu primeiro trabalho. O que me levou a sair foi uma vontade de explorar o mundo exterior - um pouco como se só tivesse tido um único namorado na vida, percebem? Mas, bom, de volta ao início: quem é que tem como primeiro emprego a Vogue? Claro que muitas pessoas. Mas, para uma miúda como eu, com alguns problemas - na altura, cof cof - de validação, e perante um panorama económico mais dramático do que Regina George, aquela era a minha GRANDE e ÚNICA oportunidade. E eu sentia que tinha de provar todos os dias o motivo da minha escolha. Acho que era um pouco a mentalidade da altura: hustle culture, girl boss, no pain, no gain. Fazendo uma comparação de nicho: não havia canetas de Ozempic, percebem? Se queríamos fazer dieta a sério, fazíamos a dieta dos 31 dias ou comíamos as comidas em pó da LEV. Era sobre merecer para pertencer. E, oh, se eu mereci. Spoiler alert: os ordenados só davam para saltos da Zara. Quando saí desse primeiro trabalho, fui diagnosticada com burnout. O primeiro de dois. “Felizmente”, o meio para o qual fui de seguida fechou nove meses depois e fui obrigada a ficar em casa. Não por muito tempo, porque a culpa mental de uma geração que não sabe estar sossegada não me permitiu usufruir de um subsídio de desemprego enquanto curava a minha saúde mental.

Perdi a conta às noitadas, aos fins de semana, às tarefas acumuladas e aos “o meu trabalho é a minha família” em que participei nos últimos anos. À semelhança das declarações de uma conhecida empresária portuguesa, também eu olhava de lado para quem saía a horas do trabalho. Não digo sequer mais cedo. Digo a horas. Acumulava frustrações constantes e colocava as minhas expectativas na mesma medida das horas extra. Novo spoiler alert: nunca fui recompensada pelo meu esforço. Mas também nunca ninguém me pediu para ficar até mais tarde, certo?Afinal, só me pediam mais páginas. Só me davam mais marcas. Só me entregavam o trabalho do colega do lado que não o fazia tão bem. Mas também só o faziam porque tudo em mim gritava: “Por favor, eu quero viver para o trabalho”. Abençoada terapia.

Ainda me lembro de quanto me custou deixar de me apresentar associada ao título onde trabalhei durante anos. Foi uma luta de ego que me fez perceber que, sim, posso gostar muito do que faço, mas isso não me pode definir. Também já percebi que nunca serei a pessoa que não quer saber do que faz. Para ser feliz, tenho de sentir que estou a contribuir. Se isto é tóxico ou não, não sei. Já tentei ser freelancer e ir todos os dias à praia e percebi que só fiquei com tempo em demasia para pensar - ou, pior, para inventar - problemas.Também não sei se isto é um traço de personalidade, de educação ou do mapa astral. Ou se é o reflexo de uma geração que foi baptizada de “à rasca” e que, convenhamos, como é que não haveria de accionar todos os seus instintos de sobrevivência, incendiados a álcool, tabaco e drogas? No fundo, continuo a ver-nos como os funcionários perfeitos: somos demasiado emocionais, o que faz com que nos agarremos aos assuntos e às coisas como se a nossa felicidade dependesse disso. E depende um pouco, tbh. Olhamos para a Geração Z, que começa a arrumar as coisas a minutos da hora de saída, como profissionais inferiores. Que encara todas as tarefas como “só um trabalho”. Que nunca chorou na casa de banho do trabalho. Que não responde a um e-mail às 23h47 só porque pode.

Claro que há excepções - e a minha colega Safiya é a maior delas. Porquê? Porque, como uma boa Gen Z, ela foi educada por quem? Acertaram. Por uma millennial. Talvez seja esse o nosso maior paradoxo. Passámos anos a aprender que o trabalho era uma prova de valor e agora estamos a assistir à geração seguinte a perceber que não tem de provar absolutamente nada.

Talvez tenhamos confundido compromisso com sacrifício. Ambição com disponibilidade permanente. Paixão com exaustão. E talvez a verdadeira revolução millennial não seja deixar de trabalhar muito - porque alguns de nós cof cof cof nem saberiam por onde começar - mas aprender, finalmente, que podemos fazer um bom trabalho sem entregar a nossa vida inteira em troca. Carrie Bradshaw queria mais Manolo Blahnik's. Sinceramente nós só queríamos um salário que desse para os pagar (e que usaríamos para a renda).

Safiya Ayoob, 25 anos

“A vossa geração já não quer trabalhar” é capaz de ser uma das frases que mais ouço quando estou em meios com pessoas “mais velhas”. Já não queremos trabalhar. Já não queremos trabalhar quando a crise da habitação é uma das mais graves de sempre. Já não queremos trabalhar quando jantar fora em Lisboa exige juntar dinheiro. Já não queremos trabalhar quando uma simples ida ao supermercado, para comprar as coisas mais básicas, pode chegar aos três dígitos. A verdade é que queremos trabalhar, mas queremos fazê-lo em condições.

Quando estava no último ano da faculdade, achava que arranjar um estágio seria a coisa mais fácil do mundo - que haveria inúmeras opções disponíveis e que poderia escolher entre elas. Não podia estar mais enganada. Numa turma com mais de 100 pessoas, consigo contar pelos dedos de uma mão aquelas que saíram da faculdade e conseguiram encontrar um porto de abrigo na área da comunicação. Os estágios - embora sejam muito poucos para o número de pessoas que os procuram - existem, mas parece que até para isso é necessário apresentar um rol de coisas que já fizemos para provar que conseguimos ser… estagiários. Nós queremos trabalhar, mas precisamos que alguém nos dê espaço para o provar.

Claro que as gerações são diferentes no que toca à posição que têm perante o mercado de trabalho. Há histórias que ouço as minhas colegas contar e que me fazem pensar: “Eu jamais aceitaria isso”. E não digo isto por me achar melhor do que elas, nem significa que não seja boa no meu trabalho. A questão é que não acho - e a minha geração também não acha - normal termos de aceitar determinados comportamentos no trabalho apenas para mostrarmos que somos bons profissionais e bons trabalhadores. Não tenho de aceitar maus-tratos para provar que “sei vestir a camisola”.

Outro tópico que vem quase sempre acompanhado da conversa sobre a minha geração não querer trabalhar é o facto de não ficarmos assentes num único emprego, numa única empresa. Muitos empregadores evitam contratar pessoas da geração Z por considerarem que somos uma geração instável. Somos instáveis, sim. Mas somos instáveis porque já não nos prendemos à ideia de um trabalho para a vida. Se não gostamos, já não ficamos apenas "porque sim" ou porque “tem de ser”. Podemos precisar do trabalho, claro, mas também já não aguentamos determinados ambientes. Conheço inúmeras amigas que já mudaram de emprego - algumas delas de trabalhos onde recebiam muito bem - porque a chefia era tóxica. E não comecem com a ideia de que a minha geração usa a saúde mental como desculpa para tudo. Não era esse o caso. A pergunta que deveria ser feita é outra: porque é que este jovem, que está no seu trabalho de sonho e a ganhar muito bem, decidiu sair?

Acho que há muitas reflexões que deveriam ser feitas e que simplesmente não são. É mais fácil culpar a geração Z. Muitos profissionais que sofreram nas mãos de chefias de gerações anteriores parecem acreditar que, como passaram por isso, podem repetir os mesmos comportamentos com as novas gerações. Mas não podem. Porque agora já ninguém os atura.

Não sou o exemplo perfeito de uma pessoa da geração Z. Aliás, as minhas colegas até dizem que sou um péssimo exemplo em certos tópicos. Tive a sorte - e o trabalho por detrás, porque não foi só sorte - de encontrar um estágio poucos meses depois de sair da universidade. Estagiei, estagiei mais um pouco, fiz um estágio profissional pelo meio e, depois, veio o contrato. Já passaram três anos no mesmo trabalho e acho que sou prova de que um ambiente saudável e uma boa cultura corporativa podem resultar com a geração Z. A verdade que talvez muitos ainda não estejam preparados para ouvir é que, se querem conseguir manter a geração Z nas suas empresas, talvez a mudança de mentalidade não tenha de partir de nós.