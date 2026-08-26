Dia Mundial do Cão. O amor de um cão pode mudar uma vida - e eu sei porque aconteceu comigo

Ninguém me ajudou mais a deixar de fumar do que o Ducky. Não, ele não teve nenhuma palavra de consolo para me dar, mas não precisava. Há 375 dias que a primeira coisa que faço quando acordo, a seguir a tirar o meu café matinal, não é acender um cigarro (ou a máquina de IQOS, no caso). A primeira coisa que me entra pela boca pela manhã - mais especificamente pelo nariz - é um monte de pelo que snifo voluntariamente e que talvez também não seja a coisa mais saudável, mas é certamente a mais prazerosa. Sim, mesmo que ele me acorde às seis da manhã (e apesar de preferir o meu marido, é para o meu lado da cama que vai). Mesmo que cheire mal da boca. Mesmo que, muitas vezes, só me faça levantar para que vá com ele para o sofá, onde cinco minutos depois já está a ressonar. Alto. Muito alto. Ainda assim, de há 375 dias para cá, a minha vida é consideravelmente melhor. Não perfeita. Não sem vontade de voltar a fumar. Mas melhor. Acordo feliz e, analisando tudo o que mudou à minha volta, esta bola de pelo salta à vista. Há estudos que mostram como um animal de estimação pode melhorar a nossa vida. A questão é que não são só aqueles posts que a nossa mãe reencaminha. É mesmo verdade.

Desde que me lembro, o meu maior sonho era ter um animal de estimação. Pedia à minha mãe todos os dias e eu posso ser bastante obstinada quando ponho uma coisa na cabeça. Fui educada com uma avó que alimentava os gatos da zona. Ela já mal se mexia para nada, mas todos os dias lá ia ela até ao talho da praceta trazer os restos de frango para fazer com arroz e distribuir pelos gatos. Eu achava nojento, claro. Mas depois havia sempre uns pequeninos e eu ia-me afeiçoando. Como a malhada cinzenta com a pinta laranja na testa a que dei o nome de D'Arcy, como a guitarrista dos Smashing Pumpkins (a minha avó chamava-a de “Garça”). Até tenho uma fotografia com ela debaixo da árvore de Natal. No fundo, foi o meu primeiro animal de estimação - e foi uma vitória: consegui manter a D'Arcy cinco minutos no meu colo sem me morder e a minha mãe deixou um animal entrar dentro de casa. O Natal sempre a deixou mais mole.

No dia em que o Artur morreu, decidi cremá-lo no canil local. Pedi ao meu marido para o embrulhar numa manta e pô-lo no carro. Tinha estado comigo cerca de 14 anos; deveria ter uns 17 ou 18. Foi o meu ex que o encontrou e trouxe para casa. Era completamente maluco, tinha a força de um pitbull, mas mais magro, e chamávamos-lhe Cão PT. Era o terror de qualquer ajuntamento no meu terraço, mas era um amor. Só queria mimo e atenção. Demasiado mimo e atenção. Acompanhou-me em várias fases: em burnout, em fim de relação, em dates, em depressão, em noitadas, em Covid. Durou quase duas décadas, com leishmaniose, cancro nos ossos, anorexia e tudo o que lhe podia acontecer de mal, e era tão rijo que tivemos de ser nós a decidir por ele. Lembro-me de um dia em que o levei ao veterinário convencida de que era o fim. Já não andava, estava magro, completamente abatido. Chegámos lá e ele começou a correr pelos corredores, com as patas de trás a arrastar. Claro que começou a correr. Era o Artur.

O cão mais bonito que vão ver Foto: @apenasgosto

Foi um dos dias mais tristes da minha vida. Mas também foi um dia em que aconteceram aquelas coisas que, nos meus dias mais 'espiritual-shantishanti', atribuo ao destino. Acompanhem-me: entregamos o Artur na casa de cremação e, quando vou preencher a papelada, vejo uma prima da minha mãe. Descubro que trabalhava naquele canil e que, por acaso, estava nas últimas semanas antes de mudar de trabalho. O meu marido pede para dar uma volta pelo canil, porque nunca tinha estado num. Eu penso: mas que estupidez. O meu cão acabou de morrer, não quero dar volta nenhuma. Mas depois aparece a prima, é simpática, abre uma excepção e lá vamos nós. Viramos uma esquina. Há um pequeno parque onde, de vez em quando, alguns cães saem da box para brincar. E naquele dia, àquela hora, quando chegamos ao parque, há um cão pequeno e gordo a correr atrás de uma bola. Ele pousa os olhos nos do meu marido, ele olha para ele. Pronto. O resto - três visitas, um curso de cães potencialmente perigosos, um seguro, muita papelada e ultrapassar o medo e o sentimento de traição de estar a “substituir” o Artur - é história.

Hoje ando com um coração de prata ao peito, com uma fotografia dele dentro. Ele é o meu screensaver do telemóvel. Não sei se é uma coisa que acontece com a idade, mas sim, tornei-me a pessoa “mãe de pet” na bio (se algum dia puser isso na bio do Instagram, por favor façam a intervenção). Eu amo este porco obeso de quatro patas mais do que qualquer outra coisa no mundo — ele sabe, porque lho digo diariamente (e porque lhe dedico toda uma selecção musical. “He’s so lucky, he’s a star” é uma das minhas preferidas). Aperto-o, beijo-o, cheiro-o e abraço-o quantas vezes me lembrar e, se algum dia ele me atacar, saibam que foi em legítima defesa. Às vezes estou de férias e penso no que ele estará a fazer. Estou num concerto e vou ver fotografias dele ao telemóvel. Sim, acho que se pode dizer que sou obcecada, mas mais do que isso sou apaixonada. Vejo que acontece algo muito parecido com amigas minhas que agora têm cães (sim, principalmente as que têm cães e não têm filhos). É como se eles tivessem a capacidade de pegar em todos os nossos pedacinhos que não foram amados e curá-los com uma lambidela com o seu bafo de onça. Vou dizer a frase mais lamechas de sempre, aquela que provavelmente já apareceu em milhares de posts de Facebook (quando ainda iamos ao Facebook): eles vivem menos porque não precisam de tempo para aprender a amar. Não sei se é verdade. Mas gosto de acreditar que é.

O Ducky não é o meu primeiro animal de estimação, e isto é uma confissão que me dói. Claro que sempre tratei bem todos eles, mas a minha relação emocional não foi a mesma. É algo que me custa admitir: eu, que sempre parei cães na rua para lhes dizer o quanto eram lindos, muitas vezes tratava os meus como… a mim mesma? A Pucca, a primeira gata que convenci a minha mãe a deixar-me ter - 15 anos de insistência! -, acompanhou a minha fase de querer sair do desconforto de casa o mais rápido possível e, por isso, ficou para trás. Bom, nessa altura já era mais da minha mãe do que minha. O Artur foi filho de pais separados, de uma relação que nunca foi uma parceria. Era o cão mais bondoso que alguma vez conheci, mas nunca chegou a ser verdadeiramente educado. Eu gostava dele a lamber as janelas na mesma, mas teria sido mais feliz se soubesse socializar? Claro.

Quando conheci o Ducky, desenvolvi um medo estúpido dele antes de o trazer para casa. Que ele ia morder-me, que não se ia adaptar, que ia atacar-me durante o sono. No fundo, tinha medo de não ser capaz de tratar dele como tratei dos meus outros animais. Sentia culpa por não ter sido a dona perfeita para nenhum deles (Mães, juro, não sei como vocês aguentam). Tudo balelas. Afinal, eu sempre soube que tinha sido melhor a tratar dos outros do que de mim.

Alguns dos nossos melhores momentos do último ano Foto: @apenasgosto

Só que eu já não sou a mesma. Ao mesmo tempo que a minha relação comigo mesma foi melhorando, também mudou a forma como me relaciono com os meus animais. E não faria nada de diferente (nem saberia como fazê-lo). Acho que agora consigo olhar para trás e perceber que cada um deles reflectiu uma parte de mim. E que gostar tanto do Ducky só pode provar o quanto gosto de mim mesma agora. No momento em que saí do canil com ele e vim para casa com aquela pomada para lhe pôr nas orelhas, percebi que nunca iria deixar que ninguém lhe fizesse mal. Como uma mãe leoa, grito aos donos que passeiam com os cães sem trela em direcção ao meu. Tiro ramelas dos olhos dele com as minhas mãos. Escrevo este texto a contar os minutos para sair da secretaria e abraçá-lo. Sim, semanas depois descobri que ele é portador dos puns mais malcheirosos do planeta. Sim, vou amá-lo para sempre. Ele não sabe - ou talvez saiba - mas foi graças a ele que deixei de fumar. Também é a razão porque acordo feliz, mesmo às seis da manhã, o que me faz ir mais vezes ao ginásio. É a razão porque volto para casa mais cedo. O cheiro dele - não o dos puns, aquele de trás do pescoço - devia ser encapsulado e borrifado à escala mundial.

Acho que passamos a vida adulta à procura daquilo que nos torna completos. Achamos que é uma coisa, depois outra. E talvez tenham sido todas elas. Talvez seja essa a parte que só percebemos depois: que não há uma coisa que nos completa. Há pessoas, lugares, animais, versões de nós próprios e pequenas coisas que, em momentos diferentes, nos fazem sentir inteiros. O Ducky não me salvou de nada de espectacular. Não me deu conselhos. Não me ensinou a meditar. Não me disse para largar o IQOS. Ele simplesmente chegou à minha vida e encontrou-me num momento em que eu já estava a aprender a cuidar melhor de mim. Talvez não tenha sido ele que me mudou. Talvez eu já estivesse a mudar quando ele chegou. E talvez seja por isso que o amor que sinto por ele diga tanto sobre quem ele é como sobre quem eu sou agora.

Choro enquanto tento encontrar as palavras para o descrever. E lá vem a voz menos boa: "Vais-te mesmo atrever a escrever um texto sobre um cão? A internet não está já cheia deles?" Não sei. Mas sei que, quando conto a história do Ducky - foi abandonado, passou três anos no canil e adoptei-o quando tinha oito - e digo o quanto o amo, as pessoas respondem sempre: “Esse cão teve muita sorte”. E eu respondo sempre da mesma forma: “Quem teve sorte fui eu”.