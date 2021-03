Demi Lovato revela que foi violada aos 15 anos

As revelações de Demi Lovato no documentário Dançando com o Diabo, que se divide em quatro partes, estão a chocar os fãs da cantora. Depois de ter contado como foi vítima de uma overdose que a levou a um AVC, Lovato revelou que perdeu a virgindade aos 15 anos, numa violação.

"Perdi a minha virgindade numa violação… Estávamos a curtir, mas eu disse ‘Hey, isto não vai avançar mais, sou virgem e não quero que isto aconteça desta forma’", sem revelar o nome do violador, mas dando uma pista, ao dizer: "alguém me fez isto, e nunca se meteu em sarilhos por causa disso. Nunca foi retirado do filme em que estava". Ou seja, a pessoa em questão terá sido alguém com quem Lovato contracenou ou trabalhou na altura das séries da Disney, quando ainda era uma jovem adolescente.



primeiro teaser do documentário, que estreia no Youtube a 23 de março.