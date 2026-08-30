Aviso: de 31 de agosto a 6 de setembro, o regresso ao trabalho vem com metas altas e zero paciência

Carneiro

20 de março a 20 de abril

Os dias são marcados por uma energia entusiasta e de luta, devendo-se ter cuidado para não se ser demasiado assertivo, pois a atitude pode ser confundida com agressividade. Até ao dia 4, os arianos sentirão que há muito a conquistar e podem fazer alguns braços de ferro pelo caminho, dos quais resultarão sentimentos de frustração. No dia 6, a energia será ativada e pequenos conflitos podem escalar para algo maior. Manter a organização no meio de tanto espírito de iniciativa não será tarefa fácil, mas altamente importante, até porque um espírito desorganizado irá trazer crises. As relações afetivas irão estar no centro das atenções, a vontade de equilibrar trabalho com o romance será uma prioridade.

Touro

20 de abril a 21 de maio

Os dias desenham-se com forte sentido de estabilidade e organização, havendo um perfeito sentimento de rentrée. As questões íntimas e familiares encontram-se na lista de prioridades, havendo um coração cheio de amor para partilhar. Em simultâneo, a lista de metas a atingir não são modestas, notando-se expectativas elevadas, o que criará alguma ansiedade, mas também otimismo. Nos relacionamentos, estará patente a necessidade de chegar a acordos baseados em valores comuns. No dia 1, poderá haver alguma indisposição física ou emocional. O dia 2 será perfeito para conversas, principalmente ao nível profissional. As questões de saúde serão centrais para este signo, nomeadamente ao nível das questões alimentares.

Gémeos

21 de maio a 21 de junho

O dia 31 será marcado por uma mente curiosa e com capacidade de disciplina, havendo também uma faísca interior promotora de um espírito seguro e bem-disposto. Os astros apontam para a aquisição de novos conhecimentos, seja numa pequena formação ou algo mais estruturado. A procura de beleza e harmonia nas relações continua a marcar o tom do dia-a-dia geminiano, embora de forma suave. As perspetivas de futuro estão imbuídas e otimismo. O dia 3 de setembro irá desafinar o equilíbrio, trazendo algum tipo de atitude errática nas relações familiares ou íntimas, que trará algum dissabor passageiro. O dia 5, será marcado por uma atitude de certeza relativa ao que se pretende.

Caranguejo

21 de junho a 22 de julho

Um espírito sonhador está presente, visualizando-se novas rotinas para um novo ciclo. Os astros apontam para um período de esforço associado a estas conquistas, sendo para muitos caranguejos um período de conquista e de trabalho com diferentes tipos de autoridade. Logo a partir do 31, irá haver noção do que está em causa e do sentido de responsabilidade inerente, despertando uma raiva que é acionada em direção ao bem-estar pessoal. Este período não será isento de dissabores, devido à subjetividade do Caranguejo. No dia 6 dar-se-á o culminar desta energia e alguns conflitos podem surgir. Nos afetos, a sexualidade estará enfatizada. A vontade que impera é a de relações onde a vulnerabilidade é possível.

Leão

22 de julho a 23 de agosto

Há entusiasmo e energia no ar! No dia 31, em particular, os leões estarão com o fogo na venta. Terão de ter cuidado para não explodir com facilidade, pois a volatilidade está alta e poderão ir de um extremo ao outro. Nas relações familiares e íntimas, em alguns casos será visível alguma frustração com situações que se queriam diferentes, mas que estão a resistir à mudança. Noutros, há o gastar dos últimos cartuchos das férias em família. No amor, os astros apontam para bons ventos. Profissionalmente, há sensação de se começar com uma página em branco. O dia 1 de setembro será dado a algum tipo de indigestão, seja física, seja ao nível emocional devido a eventuais conflitos.

Virgem

23 de agosto a 23 de setembro

Parabéns! Quem está de aniversário por estes dias, tem novos planos em mente para este ano e que já estarão a ser contemplados. A vontade é a de assumir um papel na sociedade, que traga uma vitória sobre as circunstâncias através de um sentimento de poder. Relações que estejam no início terão alguns desconfortos pelas diferenças na forma de estar. Até ao dia 3, ações muito concretas terão lugar relativas a planos de família ou relacionadas com questões emocionais. A 2, será o dia perfeito para se comunicar algo ou para lidar com questões materiais ou financeiras. Os astros mostram que a partir do dia 3 haverá algum tipo de entrevista de emprego, concurso ou algum pedido institucional que terá relevo.

Balança

23 de setembro a 23 de outubro

O dia 31 será marcado por emoções fortes, colocando desafios para os Balança. A origem do problema estará na constatação de que a autoridade individual não está a ser respeitada. També se poderá dar o caso de haver uma relação importante com alguém com um tipo de autoridade muito específica, que estará ao serviço dos nativos deste signo. Esta influência estará ativa até ao dia 6, adivinhando-se a necessidade técnicas para se libertarem das energias mais pesadas. Apesar de tudo, o instinto para a beleza e a alegria de viver dos Balança irá colocar-se acima das contrariedades. Nesta fase e com enfase a 5 de setembro, haverá uma meta definida que trará sentido de propósito.

Escorpião

23 de outubro a 22 de novembro

A mente está disciplinada e a rentrée acontece um espírito metódico. Uma reformulação de objetivos tem lugar na vida de muitos escorpiões, que tentam alinhar os desejos com as diferentes possibilidades, à luz de novos valores promotores de uma metamorfose. A 1 de setembro, uma vontade de colocar a saúde no centro das prioridades irá transformar-se em ações concretas. Esse dia poderá ser dado a conversas mais difíceis, por tocarem em feridas do passado. As emoções continuam a estar na linha da frente, preferindo-se contactos profundos àquele mais mental. A 6 de setembro, haverá imensa energia disponível, sendo um bom dia para a sexualidade, dança, algo que liberte a energia mais animal.

Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro

O espírito é de ânimo e de vontade de ir à conquista de algo em grande, sendo importante encontrar algo a que se dedicarem estas energias. As viagens estão dentro das possibilidades astrológicas. Quem está de volta ao trabalho irá ter dificuldade em entrar no ritmo, por entrar no comboio em andamento. No dia 3, algumas situações de conflito podem irromper do nada, sendo importante ter capacidade de resolução de situações mais intrincadas. O estômago tem tudo para continuar a ser uma área delicada. Na família, algumas questões mais sensíveis têm lugar e dão origem a um sentimento de crise, nomeadamente a 6. As relações afetivas podem sair prejudicadas por uma falta de capacidade de se ser vulnerável.

Capricórnio

21 de dezembro a 20 de janeiro

No dia 31, o ambiente estará agitado à volta dos capricornianos, gerando algum conflito entre os desejos individuais, as necessidades relacionais e o assumir da resolução do que estiver em causa. Para alguns capricornianos a tensão irá agravar-se até ao dia 6, devido a questões de conflito com figuras de autoridade ou com pessoas para quem o capricorniano representa esse papel. As relações afetivas entram num período de redefinição que será baseada num necessário período de reflexão. Em termos profissionais ou de ocupação do tempo, prevêem-se o nascimento de novas ideias. A 1 e a 2 de setembro, será ideal fazer algo que seja positivo para a saúde, como uma massagem.

Aquário

20 de janeiro a 18 de fevereiro

Os aquarianos são chamados à ação por estes dias, mas entrarão em crise, devido à necessidade de pormenor das questões em causa e também da energia necessária para a realização da tarefa. Este é um momento em que a clareza de ação é essencial, de forma a alcançar-se o que se pretende. O período exige fé e dar um salto de coragem. Em questões familiares ou emocionais, haverá alguma dificuldade de exposição daquilo que se sente, devido a inseguranças ou falta de clareza. Nos afetos, os astros mostram paixão e o possível nascimento de um amor ou reforço de um existente. Relacionamentos do passado podem dar notícias. O dia 3 de setembro será o dia ideal para estar com amigos ou para tarefas mentais.

Peixes

18 de fevereiro a 20 de março

A dois dança-se melhor o tango. A energia astrológica beneficia parcerias em todos os domínios, mas principalmente em questões de carreira. Tudo o que estiver numa fase inicial irá representar um desafio, por haver procedimentos difíceis de se colocarem em prática. A vida emocional está bastante ativada, havendo muita vontade de conectar a esse nível. Ao nível afetivo, os astros apontam para uma fase de ajustamentos e de muita necessidade de trabalho a dois, no sentido de se equilibrarem necessidades e expectativas. O uso de criatividade nas atividades a dois irá ajudar a um sentimento de desbloqueio. O dia 6 será um bom dia para tudo o que exigir energia física, estando a sexualidade muito beneficiada.