A quem pertence o corpo de Ariana Grande? A magreza como espelho do vazio

Se há fronteira que as redes sociais vieram abanar é a que separa as vidas privadas e públicas dos seus utilizadores. No caso de uma personalidade seguida por milhões de pessoas, essa linha é ainda mais ténue - e o recente anúncio de Ariana Grande está aqui para o provar. Aos 33 anos, a cantora e atriz norte-americana fará uma pausa na carreira após o fim da atual turné, já em setembro.

Há vários anos que o corpo de Grande é escrutinado pela Internet, tanto pelas oscilações de peso, como pelos diversos procedimentos estéticos que terá ou não feito. Mas nos últimos meses, e em especial com a divulgação do videoclip do single Petal, no final de julho, os comentários sobre a magreza da cantora intensificaram-se. Tal como o debate sobre as diferenças entre preocupação com a saúde de uma personalidade e a invasão do mais privado dos espaços, o corpo. Num momento em que Hollywood continua a emagrecer as suas principais estrelas, o mundo concentra-se a estudar cada quilo perdido e parece ignorar a pergunta de um milhão de dólares. Porque é que a magreza feminina continua a ser o mais universal dos ideais de beleza?